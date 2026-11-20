หวยลาววันนี้ งวด 20/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 20/11/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันศุกร์ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันจันทร์ย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 20 พ.ย. 69 (20/11/69)
ผลหวยลาววันนี้ 20 พ.ย. 69 (20/11/69)
- เลข 6 ตัว: XXXXXX
- เลข 5 ตัว: XXXXX
- เลข 4 ตัว: XXXX
- เลข 3 ตัว: XXX
- เลข 2 ตัว: XX
- เลข 1 ตัว: X
ผลหวยลาวพัฒนา 5/45: XX / XX / XX / XX / XX
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันศุกร์ ย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|13/11/69
|0900
|900
|00
|0
|6/11/69
|8098
|098
|98
|8
|30/11/69
|3206
|206
|06
|06
|23/10/69
|0111
|111
|11
|1
|16/10/69
|6052
|052
|52
|2
|9/10/69
|5647
|647
|7
|7
|2/10/69
|4693
|693
|93
|3
|25/9/69
|2383
|383
|83
|3
|18/9/69
|3502
|502
|02
|2
|11/9/69
|3350
|350
|50
|0
|4/9/69
|4187
|187
|87
|7
|21/8/69
|0623
|623
|23
|3
|21/8/69
|0253
|253
|53
|3
|14/8/69
|7941
|941
|41
|1
|7/8/69
|7677
|677
|77
|7
|31/7/69
|3290
|290
|90
|0
|24/7/69
|2561
|561
|61
|1
|17/7/69
|4604
|604
|04
|4
|10/7/69
|0277
|277
|77
|7
|3/7/69
|0392
|392
|92
|2
|26/6/69
|1577
|577
|77
|7
|19/6/69
|4240
|240
|40
|0
|12/6/69
|5060
|060
|60
|0
|5/6/69
|2469
|469
|69
|9
ส่องหวยลาวประจำวันศุกร์ และเลขตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์ตัวเลขอาศัยข้อมูลผลการออกรางวัลเฉพาะวันศุกร์ย้อนหลัง เพื่อค้นหาความน่าจะเป็นของตัวเลขที่มีโอกาสออกซ้ำ นำมาจัดทำเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ข้อมูลชุดนี้นำมาจัดหมวดหมู่เป็นเลขเด่นและเลขรอง พร้อมจัดชุดคู่ดังนี้
- เลขเด่นประจำงวด: 7 – 3
- เลขรองน่าลุ้น: 0 – 1
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 73 – 37 – 70 – 30 – 17
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 073 – 137 – 701 – 317
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: สิงโต (45), ควาย (09)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: กระต่าย (08), กุ้ง (31)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 45 – 09 – 08 – 31
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 945 – 809 – 108 – 531
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