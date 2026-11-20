ภาพล่าสุด ‘กัน จอมพลัง’ ยิ้มแย้ม แจกชุดนักเรียนถึงหาดใหญ่ เด็กรุมล้อมขอลายเซ็น
กัน จอมพลัง นำทีมงานมูลนิธิฯ มอบชุดนักเรียน 500 ชุดให้โรงเรียนบ้านโปะหมอ หาดใหญ่ บรรยากาศอบอุ่น เด็ก ๆ รุมล้อมต่อแถวขอลายเซ็น
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 กัน จอมพลัง จากมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ เผยภาพและคลิปบรรยากาศขณะเดินทางไปมอบชุดนักเรียนจำนวน 500 ชุด ให้กับน้อง ๆ ที่โรงเรียนบ้านโปะหมอ อ.หาดใหญ่
ภายในคลิปเผยให้เห็นกัน จอมพลัง และทีมงานนำสิ่งของมามอบให้ทางโรงเรียน ก่อนจะพูดคุยกับคุณครูและทางโรงเรียนอย่างเป็นกันเอง โดยมีนักเรียนจำนวนมากเข้ามารุมล้อม พร้อมนำกระดาษ ดินสอ และปากกามาขอให้เซ็นลายเซ็น จนสุดท้ายต้องจัดแถวให้น้อง ๆ เดินเข้ามารับลายเซ็นและพูดคุยกับเจ้าตัวทีละคน
นอกจากนี้ กัน จอมพลัง ยังเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีหลายโรงเรียนทักเข้ามาขอความช่วยเหลือ ทั้งเรื่องการซ่อมแซมอาคารและการขอชุดนักเรียน หากเรื่องใดที่ตนเองทำให้ได้ก็ยินดีทำให้เต็มที่
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