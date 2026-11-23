ดูบอลสด เบรนท์ฟอร์ด พบ เอฟเวอร์ตัน 24 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
ดูบอลสด เบรนท์ฟอร์ด พบ เอฟเวอร์ตัน ที่จีเทค คอมมูนิตี้ สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 11 ฤดูกาล 2026/27 วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เวลา 03.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (20.00 ของวันจันทร์) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด เบรนท์ฟอร์ด
เบรนท์ฟอร์ด ลงเล่น 10 นัด ชนะ 3 เสมอ 5 แพ้ 2 เก็บได้ 14 คะแนน รั้งอันดับ 8 ของตาราง ยิงได้ 16 ประตู เสีย 11 ประตู เกมเหย้าชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมเยือนชนะ 0 เสมอ 4 แพ้ 1 ดาวซัลโวของทีมคือ เควิน ชาเด ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย วิตาลี ยาเนลต์ 2 ประตู, อิกอร์ ชิอาโก้ 2 ประตู
เบรนท์ฟอร์ดเสมอไปแล้ว 5 นัดเท่ากับฮัลล์ ซิตี้ และความแตกต่างระหว่างบ้านกับนอกบ้านของพวกเขาชัดมาก ที่จีเทคชนะ 3 จาก 5 นัด แต่เกมเยือนยังไม่ชนะเลย เสมอ 4 แพ้ 1 นัดล่าสุดบุกไปแพ้ไบรท์ตัน 0-2
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของเบรนท์ฟอร์ด
- นัดที่ 10 : บุกไปแพ้ไบรท์ตัน 0-2
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-0
- นัดที่ 8 : บุกไปเสมอฮัลล์ ซิตี้ 1-1
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 1-2
- นัดที่ 6 : บุกไปเสมอแอสตัน วิลล่า 2-2
ฟอร์มล่าสุด เอฟเวอร์ตัน
เอฟเวอร์ตัน ลงเล่น 10 นัด ชนะ 4 เสมอ 4 แพ้ 2 เก็บได้ 16 คะแนน รั้งอันดับ 6 ของตาราง ยิงได้ 12 ประตู เสีย 10 ประตู เกมเหย้าชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 ดาวซัลโวของทีมคือ เธียร์โน แบร์รี่ ทำได้ 6 ประตู ตามด้วย เคียร์นัน ดิวส์เบอรี-ฮอลล์ 3 ประตู
เอฟเวอร์ตันเป็นทีมที่นิ่งที่สุดทีมหนึ่งในลีก เสียเพียง 10 ประตูจาก 10 นัด และแพ้แค่ 2 นัดทั้งฤดูกาล สองนัดหลังสุดชนะทั้งคู่ รวมถึงบุกไปเฉือนนิวคาสเซิล 1-0 ดาวซัลโวของทีมยิงไปแล้ว 6 ประตู มากกว่าดาวซัลโวของเจ้าบ้านถึงเท่าตัว
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของเอฟเวอร์ตัน
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-1
- นัดที่ 9 : บุกไปชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-0
- นัดที่ 8 : บุกไปแพ้อาร์เซนอล 0-2
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านแพ้เชลซี 0-2
- นัดที่ 6 : บุกไปเสมอฮัลล์ ซิตี้ 2-2
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 11/04/2569 : เบรนท์ฟอร์ด 2-2 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/2569 : เอฟเวอร์ตัน 2-4 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 26/02/2568 : เบรนท์ฟอร์ด 1-1 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 23/11/2567 : เอฟเวอร์ตัน 0-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 27/04/2567 : เอฟเวอร์ตัน 1-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ เสมอกันถึง 3 ครั้ง เบรนท์ฟอร์ด ชนะ 1 และ เอฟเวอร์ตัน ชนะ 1 เป็นคู่ที่หาผู้ชนะยากที่สุดคู่หนึ่ง และเกมที่จีเทคสองนัดหลังสุดจบด้วยผลเสมอทั้งคู่
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
เบรนท์ฟอร์ด (4-4-2)
- ผู้รักษาประตู คาโออิมิน เคลเลเฮอร์
- กองหลัง ไมเคิล คาโยเด, คริสตอฟเฟอร์ อาเยร์, เซปป์ ฟาน เดน แบร์ก, อารอน ฮิคกี้
- กองกลาง ดังโก้ วัตตารา, มามาดู ซังกาเร่, วิตาลี ยาเนลต์, คีน เลวิส-พอตเตอร์
- กองหน้า อิกอร์ ชิอาโก้, เควิน ชาเด
เอฟเวอร์ตัน (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู จอร์แดน พิคฟอร์ด
- กองหลัง แมร์ลิน เรอห์ล, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, จาร์ราด แบรนธ์เวต, วิตาลี มิโคเลนโก้
- กองกลาง แฮร์ริสัน อาร์มสตรอง, เจมส์ การ์เนอร์, ไทเลอร์ ดิบลิง, เคียร์นัน ดิวส์เบอรี-ฮอลล์, ไทรีค จอร์จ
- กองหน้า เธียร์โน แบร์รี่
ทายผลบอล
เจ้าบ้านแกร่งในถิ่นตัวเองแต่เพิ่งโดนไบรท์ตันกดมา ส่วนทีมเยือนรับเหนียวและกำลังมีโมเมนตัม เมื่อสถิติการพบกันเสมอกัน 3 จาก 5 นัด และทั้งคู่เป็นทีมที่เสมอบ่อยพอกัน ผลที่ลงตัวที่สุดคือแบ่งแต้ม
ทายผล เบรนท์ฟอร์ด 1-1 เอฟเวอร์ตัน
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อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน