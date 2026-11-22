ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ แมนยู 22 พ.ย. 69 แดงเดือด พรีเมียร์ลีก
ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่แอนฟิลด์ ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 11 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (16.30 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด ลิเวอร์พูล
ลิเวอร์พูล ลงเล่น 10 นัด ชนะ 5 เสมอ 3 แพ้ 2 เก็บได้ 18 คะแนน รั้งอันดับ 4 ของตาราง ยิงได้ 14 ประตู เสีย 10 ประตู เกมเหย้าชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 0 ดาวซัลโวของทีมคือ อเล็กซานเดอร์ อิซัค ทำได้ 7 ประตู ตามด้วย วิคตอร์ มูนญอส 2 ประตู
ความย้อนแย้งของลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้คือพวกเขาเก่งกว่ามากเมื่อออกไปเยือน เกมเยือน 5 นัดชนะ 4 เสมอ 1 ไม่แพ้ใคร แต่ที่แอนฟิลด์ชนะเพียงนัดเดียวจาก 5 นัด พูดอีกแบบคือ 13 จาก 18 คะแนนของพวกเขามาจากนอกบ้าน นัดล่าสุดบุกไปชนะคริสตัล พาเลซ 3-1
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูล
- นัดที่ 10 : บุกไปชนะคริสตัล พาเลซ 3-1
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล 0-1
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านชนะไบรท์ตัน 2-0
- นัดที่ 7 : บุกไปชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-1
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-3
ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ลงเล่น 10 นัด ชนะ 1 เสมอ 5 แพ้ 4 เก็บได้ 8 คะแนน รั้งอันดับ 18 ของตาราง ยิงได้ 14 ประตู เสีย 19 ประตู เกมเหย้าชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 0 เสมอ 3 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ ไบรอัน เอ็มเบโม่ ทำได้ 4 ประตู ตามด้วย บรูโน่ แฟร์นันด์ส 4 ประตู
ยูไนเต็ดออกสตาร์ทแย่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกของสโมสร ชนะเพียง 1 จาก 10 นัด และยังไม่ชนะเกมเยือนเลยแม้แต่นัดเดียว นัดล่าสุดเปิดบ้านไล่เจ๊าแอสตัน วิลล่า 4-4 และเกมนี้จะเป็นนัดแรกของเมาริซิโอ โปเช็ตติโน ในฐานะกุนซือ
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านเสมอแอสตัน วิลล่า 4-4
- นัดที่ 9 : บุกไปแพ้เชลซี 0-2
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านแพ้บอร์นมัธ 0-3
- นัดที่ 7 : บุกไปเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านเสมอท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1-1
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 03/05/2569 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 19/10/2568 : ลิเวอร์พูล 1-2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 05/01/2568 : ลิเวอร์พูล 2-2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 01/09/2567 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0-3 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 07/04/2567 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-2 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชนะ 2 เสมอ 2 และ ลิเวอร์พูล ชนะ 1 ตารางคะแนนห่างกัน 10 แต้ม แต่สถิติการพบกันบอกคนละเรื่อง ยูไนเต็ดไม่แพ้หงส์แดงมาสามนัดติด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู อลิสซง เบคเกอร์
- กองหลัง โรนัลด์ อาราอูโฆ่, เฌเรมี ฌาเกต์, เฟอร์กิล ฟาน ไดค์, มิโลช เคอร์เกซ
- กองกลาง โดมินิก โซโบสซ์ไล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, โคดี้ กั๊กโป, ฟลอริยาน เวียร์ตซ์, แบรดลีย์ บาร์โกล่า
- กองหน้า อเล็กซานเดอร์ อิซัค
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู เซนเน่ ลัมเมนส์
- กองหลัง นูสแซร์ มาซราอุย, เลนี่ โยโร่, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, ดิโอโก้ ดาโลต์
- กองกลาง ยูรี่ ตีเลอม็องส์, ค็อบบี้ ไมนู, อมาด ดิยัลโล, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, มาเธอุส คุนญ่า
- กองหน้า ไบรอัน เอ็มเบโม่
ทายผลบอล
เจ้าบ้านฟอร์มในบ้านแย่ที่สุดในกลุ่มหัวตาราง ส่วนทีมเยือนยังไม่ชนะนอกบ้านเลยและเพิ่งเปลี่ยนกุนซือก่อนเกมเพียงไม่กี่วัน เมื่อบวกกับสถิติที่ยูไนเต็ดไม่แพ้มาสามนัด เกมนี้จึงไม่ใช่เกมที่ตารางคะแนนจะเป็นคนตัดสิน
ทายผล ลิเวอร์พูล 1-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดสถิติแดงเดือด ลิเวอร์พูล พบ แมนยู ก่อนแตะ โปเช็ตติโนประเดิมงานแรกที่แอนฟิลด์
- ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ ลิเวอร์พูล 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
- ดูบอลสด แมนยู พบ แอสตัน วิลล่า 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน