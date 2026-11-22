ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ ไบรท์ตัน 22 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ ไบรท์ตัน ที่เอ็มเคเอ็ม สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 11 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด ฮัลล์ ซิตี้
ฮัลล์ ซิตี้ ลงเล่น 10 นัด ชนะ 2 เสมอ 5 แพ้ 3 เก็บได้ 11 คะแนน รั้งอันดับ 13 ของตาราง ยิงได้ 11 ประตู เสีย 11 ประตู เกมเหย้าชนะ 1 เสมอ 4 แพ้ 0 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ดาวซัลโวของทีมคือ โมฮาเหม็ด เบลลูมี ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย โอลิเวอร์ แม็คเบอร์นี่ 2 ประตู
ฮัลล์ ซิตี้ เป็นทีมเสมอมากที่สุดในลีกด้วยจำนวน 5 นัด และยังไม่แพ้ใครที่เอ็มเคเอ็ม สเตเดียม ชนะ 1 เสมอ 4 แพ้ 0 ตัวเลขยิง 11 เสีย 11 บอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่สูสีกับทุกคน นัดล่าสุดบุกไปแพ้อาร์เซนอลเพียง 0-1 ซึ่งถือว่ารับมือจ่าฝูงได้ดี
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของฮัลล์ ซิตี้
- นัดที่ 10 : บุกไปแพ้อาร์เซนอล 0-1
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านเสมออิปสวิช ทาวน์ 2-2
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ด 1-1
- นัดที่ 7 : บุกไปแพ้ฟูแล่ม 0-1
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตัน 2-2
ฟอร์มล่าสุด ไบรท์ตัน
ไบรท์ตัน ลงเล่น 10 นัด ชนะ 7 เสมอ 1 แพ้ 2 เก็บได้ 22 คะแนน รั้งอันดับ 2 ของตาราง ยิงได้ 26 ประตู เสีย 7 ประตู เกมเหย้าชนะ 4 เสมอ 1 แพ้ 0 เกมเยือนชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ ปาสคาล กรอสส์ ทำได้ 4 ประตู ตามด้วย ยาซิน อายาริ 3 ประตู, แจ็ค ฮินเชลวูด 3 ประตู
ไบรท์ตันยิงไปแล้ว 26 ประตู มากที่สุดในลีก และเสียเพียง 7 ประตู น้อยเป็นอันดับสอง พวกเขาตามจ่าฝูงอยู่ 5 คะแนน และสองนัดหลังสุดชนะทั้งคู่ รวมถึงบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-0 ถึงเอติฮัด ส่วนเกมเยือนชนะ 3 แพ้ 2
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของไบรท์ตัน
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-0
- นัดที่ 9 : บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-0
- นัดที่ 8 : บุกไปแพ้ลิเวอร์พูล 0-2
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะคริสตัล พาเลซ 5-0
- นัดที่ 6 : บุกไปชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 16/02/2559 : ฮัลล์ ซิตี้ 0-0 ไบรท์ตัน (แชมเปียนชิป)
- 09/01/2559 : ฮัลล์ ซิตี้ 1-0 ไบรท์ตัน (เอฟเอคัพ)
- 12/09/2558 : ไบรท์ตัน 1-0 ฮัลล์ ซิตี้ (แชมเปียนชิป)
- 24/02/2557 : ฮัลล์ ซิตี้ 2-1 ไบรท์ตัน (เอฟเอคัพ)
- 17/02/2557 : ไบรท์ตัน 1-1 ฮัลล์ ซิตี้ (เอฟเอคัพ)
นี่คือการพบกันครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกของสองสโมสร ตลอดประวัติศาสตร์ที่เจอกันมาตั้งแต่ปี 2502 ทั้งคู่ไม่เคยอยู่ในลีกสูงสุดพร้อมกันเลย นัดล่าสุดคือเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ในศึกแชมเปียนชิป ซึ่งจบลงด้วยผลเสมอ 0-0
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
ฮัลล์ ซิตี้ (5-3-2)
- ผู้รักษาประตู คอนสแตนตินอส โซลาคิส
- กองหลัง ลูอี้ คอยล์, เซมี อาจายี่, จอห์น อีแกน, โนเบล เมนดี้, เอลเลียต สเตราด์
- กองกลาง ทิม อิโรเอ็กบูนัม, ลูคัส กูร์นา-ดูอาธ, รีแกน สเลเตอร์
- กองหน้า โมฮาเหม็ด-อาลี โช, โอลิเวอร์ แม็คเบอร์นี่
ไบรท์ตัน (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู บาร์ต เวอร์บรุกเกน
- กองหลัง กอสตินญ่า, ลูก้า วุชโควิช, ลูอิส ดังก์, โอลิวิเยร์ บอสกายี
- กองกลาง ปาสคาล กรอสส์, เชม่า อันเดรส, ดิเอโก้ โกเมซ, ยาซิน อายาริ, มักซิม เดอ กุยแปร์
- กองหน้า ชาราแลมโปส คอสตูลาส
ทายผลบอล
เจ้าบ้านยังไม่แพ้ใครในถิ่นตัวเองและเสมอเก่งผิดปกติ แต่ทีมเยือนคือทีมที่ยิงมากที่สุดในลีกและเพิ่งล้มแมนฯ ซิตี้มา ความต่างของคุณภาพเกมรุกน่าจะเป็นตัวตัดสิน แม้ฮัลล์มีโอกาสเก็บแต้มได้เหมือนที่ทำมาแล้ว 4 ครั้ง
ทายผล ฮัลล์ ซิตี้ 1-2 ไบรท์ตัน
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อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน