ดูบอลสด นิวคาสเซิล พบ อาร์เซนอล 22 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
ดูบอลสด นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ อาร์เซนอล ที่เซนต์ เจมส์ พาร์ค ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 11 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เวลา 00.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (17.30 ของวันเสาร์) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ลงเล่น 10 นัด ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 4 เก็บได้ 12 คะแนน รั้งอันดับ 12 ของตาราง ยิงได้ 13 ประตู เสีย 16 ประตู เกมเหย้าชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ โจ วิลล็อค ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย ฮาร์วีย์ บาร์นส์ 2 ประตู, แอนโธนี่ เอลังก้า 2 ประตู
นิวคาสเซิลเป็นทีมที่ผลงานไม่ตรงกับคุณภาพนักเตะ 12 คะแนนจาก 10 นัด และในบ้านตัวเองชนะเพียงนัดเดียว นัดที่ 6 พวกเขาบุกไปแพ้โคเวนทรี 1-4 ซึ่งเป็นผลงานที่แย่ที่สุดของฤดูกาล สามนัดหลังสุดเก็บได้ 4 คะแนน
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
- นัดที่ 10 : บุกไปเสมอฟูแล่ม 1-1
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านแพ้เอฟเวอร์ตัน 0-1
- นัดที่ 8 : บุกไปชนะคริสตัล พาเลซ 2-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านแพ้แอสตัน วิลล่า 0-1
- นัดที่ 6 : บุกไปแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 1-4
ฟอร์มล่าสุด อาร์เซนอล
อาร์เซนอล ลงเล่น 10 นัด ชนะ 9 เสมอ 0 แพ้ 1 เก็บได้ 27 คะแนน รั้งอันดับ 1 ของตาราง ยิงได้ 15 ประตู เสีย 5 ประตู เกมเหย้าชนะ 5 เสมอ 0 แพ้ 0 เกมเยือนชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 ดาวซัลโวของทีมคือ มาร์ติน โอเดการ์ด ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย ไค ฮาแวร์ตซ์ 3 ประตู, บูกาโย่ ซาก้า 3 ประตู
อาร์เซนอลยังไม่เสมอใครเลยแม้แต่นัดเดียว ชนะ 9 แพ้ 1 และเสียไปเพียง 5 ประตูตลอดฤดูกาล เกมเหย้าชนะรวด 5 นัด เกมเยือนชนะ 4 แพ้ 1 ห้านัดหลังสุดเก็บครบ 15 คะแนน โดยสี่ในห้านัดนั้นชนะด้วยสกอร์ห่างเพียงลูกเดียว
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของอาร์เซนอล
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 1-0
- นัดที่ 9 : บุกไปชนะลิเวอร์พูล 1-0
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0
- นัดที่ 7 : บุกไปชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านชนะลีดส์ ยูไนเต็ด 2-1
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 25/04/2569 : อาร์เซนอล 1-0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 28/09/2568 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-2 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 18/05/2568 : อาร์เซนอล 1-0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 02/11/2567 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-0 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 24/02/2567 : อาร์เซนอล 4-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ อาร์เซนอล ชนะ 4 และ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ชนะ 1 ชัยชนะครั้งเดียวของสาลิกาดงเกิดขึ้นที่เซนต์ เจมส์ พาร์ค เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นเกมที่พวกเขาเอาชนะไป 1-0
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู ลูคัส ฮอร์นิเชค
- กองหลัง อามาร์ เดดิช, มาลิค ติอาว์, แดน เบิร์น, ลูอิส ฮอลล์
- กองกลาง ฌอน สเตอร์, นิโก้ กอนซาเลซ, เจค็อบ เมอร์ฟี่, โยอาน วิสซ่า, ฮาร์วีย์ บาร์นส์
- กองหน้า วิลเลียม โอซูล่า
อาร์เซนอล (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู ดาบิด รายา
- กองหลัง ยูร์เรียน ทิมเบอร์, เอซรี คอนซ่า, กาเบรียล มากัลไญส์, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่
- กองกลาง บรูโน่ กิมาไรส์, เดแคลน ไรซ์, โนนี่ มาดูเอเก้, มาร์ติน โอเดการ์ด, คริสตอส โซลิส
- กองหน้า ไค ฮาแวร์ตซ์
ทายผลบอล
ทีมเยือนมีแนวรับที่ดีที่สุดในลีกและเก็บ 15 คะแนนเต็มจาก 5 นัดหลังสุด ส่วนเจ้าบ้านชนะในถิ่นตัวเองแค่นัดเดียวทั้งฤดูกาล สิ่งเดียวที่ค้ำคอปืนใหญ่คือเซนต์ เจมส์ พาร์ค เป็นสนามที่พวกเขาเคยพลาดมาแล้ว
ทายผล นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0-2 อาร์เซนอล
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ นิวคาสเซิล 7 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
- ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ ฮัลล์ ซิตี้ 7 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
- เปิดสถิติแดงเดือด ลิเวอร์พูล พบ แมนยู ก่อนแตะ โปเช็ตติโนประเดิมงานแรกที่แอนฟิลด์
อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน