ดูบอลสด ท็อตแน่ม พบ อิปสวิช ทาวน์ 21 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ พบ อิปสวิช ทาวน์ ที่ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 11 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ลงเล่น 10 นัด ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 4 เก็บได้ 12 คะแนน รั้งอันดับ 11 ของตาราง ยิงได้ 10 ประตู เสีย 11 ประตู เกมเหย้าชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ ยาน พอล ฟาน เฮคเก้ ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย โอมาร์ มาร์มูช 1 ประตู, เจมส์ แมดดิสัน 1 ประตู
ปัญหาของสเปอร์สอ่านได้จากช่องดาวซัลโว ผู้ทำประตูสูงสุดของทีมคือเซ็นเตอร์แบ็กที่ยิงได้ 2 ลูก และทั้งทีมยิงรวมกัน 10 ประตูจาก 10 นัด นัดล่าสุดบุกไปแพ้ลีดส์ 0-1 ทั้งที่ก่อนหน้านั้นชนะติดกันสามนัดรวมถึงบุกชนะเชลซี 2-0
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
- นัดที่ 10 : บุกไปแพ้ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-1
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะคริสตัล พาเลซ 2-0
- นัดที่ 8 : บุกไปชนะเชลซี 2-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-1
- นัดที่ 6 : บุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1
ฟอร์มล่าสุด อิปสวิช ทาวน์
อิปสวิช ทาวน์ ลงเล่น 10 นัด ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 5 เก็บได้ 11 คะแนน รั้งอันดับ 14 ของตาราง ยิงได้ 15 ประตู เสีย 20 ประตู เกมเหย้าชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ดาวซัลโวของทีมคือ เซียน เฟลมมิง ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย ไลฟ์ เดวิส 2 ประตู, ฆูลิโอ เอนซิโซ 2 ประตู, แจ็ค คลาร์ก 2 ประตู
อิปสวิชยิงมากกว่าสเปอร์ส 5 ลูก แต่ก็เสียมากกว่าถึง 9 ลูก เป็นทีมที่สนุกและเสี่ยงพอกัน จุดที่น่าสังเกตคือไม่มีผู้เล่นคนไหนยิงเกิน 2 ประตู แต่มีถึง 4 คนที่ทำได้ 2 ประตู เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของอิปสวิช ทาวน์
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านแพ้บอร์นมัธ 1-2
- นัดที่ 9 : บุกไปเสมอฮัลล์ ซิตี้ 2-2
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านเสมอน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-1
- นัดที่ 7 : บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-3
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านชนะฟูแล่ม 2-1
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 22/02/2568 : อิปสวิช ทาวน์ 1-4 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)
- 10/11/2567 : ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1-2 อิปสวิช ทาวน์ (พรีเมียร์ลีก)
สองนัดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกแบ่งกันคนละครั้ง และที่น่าสนใจคือทีมเยือนชนะทั้งสองหน อิปสวิชเคยบุกมาชนะถึงถิ่นสเปอร์สมาแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (4-3-3)
- ผู้รักษาประตู อันโตนิน คินสกี้
- กองหลัง เปโดร ปอร์โร, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, แอนดี้ โรเบิร์ตสัน
- กองกลาง ซานโดร โตนาลี, มาเตอุส แฟร์นันด์ส, อาร์ชี่ เกรย์
- กองหน้า โมฮัมเหม็ด คูดูส, โอมาร์ มาร์มูช, มาตีส เทล
อิปสวิช ทาวน์ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู คริสเตียน วอลตัน
- กองหลัง อับดุล วัตตารา, อิสสา ดิยอป, ดาร่า โอเชีย, ไลฟ์ เดวิส
- กองกลาง เอเซเกียล ปาลาซิโอส, ฟลอเรนติโน, ไดเซน มาเอดะ, ฆูลิโอ เอนซิโซ, เจเดน ฟิโลจีน
- กองหน้า เอเมอร์สัน
ทายผลบอล
เจ้าบ้านมีแนวรับที่แน่นกว่าและเพิ่งเสียแต้มมาหนึ่งนัดจึงน่าจะกลับมาเอาจริง ส่วนทีมเยือนยิงได้ทั่วถึงแต่เสียง่าย สถิติที่ทีมเยือนชนะทั้งสองนัดที่ผ่านมาเป็นข้อมูลที่ควรเก็บไว้ แต่ฟอร์มในบ้านของสเปอร์สดีกว่า
ทายผล ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2-1 อิปสวิช ทาวน์
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อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน