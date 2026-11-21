ดูบอลสด โคเวนทรี ซิตี้ พบ คริสตัล พาเลซ 21 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
ดูบอลสด โคเวนทรี ซิตี้ พบ คริสตัล พาเลซ ที่โคเวนทรี บิลดิง โซไซตี้ อารีนา ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 11 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด โคเวนทรี ซิตี้
โคเวนทรี ซิตี้ ลงเล่น 10 นัด ชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 7 เก็บได้ 9 คะแนน รั้งอันดับ 17 ของตาราง ยิงได้ 10 ประตู เสีย 19 ประตู เกมเหย้าชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 ดาวซัลโวของทีมคือ แจ็ค รูโดนี ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย ยานน์ กโบโฮ 1 ประตู, ไทโว อโวนิยี 1 ประตู
โคเวนทรีเป็นทีมเดียวในลีกที่ยังไม่เสมอใครเลยสักนัด 10 เกมของพวกเขาจบด้วยผลแพ้หรือชนะทั้งหมด ชนะ 3 แพ้ 7 และสกอร์ก็สุดโต่งไม่แพ้กัน เปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิล 4-1 ชนะซันเดอร์แลนด์ 3-1 แต่ก็แพ้เอฟเวอร์ตัน 1-3 และแพ้สเปอร์ส 1-3
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของโคเวนทรี ซิตี้
- นัดที่ 10 : บุกไปแพ้เอฟเวอร์ตัน 1-3
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ 3-1
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านแพ้ฟูแล่ม 0-1
- นัดที่ 7 : บุกไปแพ้ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1-3
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4-1
ฟอร์มล่าสุด คริสตัล พาเลซ
คริสตัล พาเลซ ลงเล่น 10 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 7 เก็บได้ 7 คะแนน รั้งอันดับ 20 ของตาราง ยิงได้ 10 ประตู เสีย 24 ประตู เกมเหย้าชนะ 1 เสมอ 0 แพ้ 4 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 ดาวซัลโวของทีมคือ ไทริค มิตเชลล์ ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย เจฟเฟอร์สัน เลร์มา 1 ประตู, เอ็ดดี้ เอ็นเคเตียห์ 1 ประตู
พาเลซรั้งบ๊วยของตารางด้วย 7 คะแนน และเสียไปแล้ว 24 ประตู มากที่สุดในลีก เกมเยือนไบรท์ตันเมื่อนัดที่ 7 จบลงด้วยการแพ้ 0-5 ส่วนในบ้านตัวเองแพ้ 4 จาก 5 นัด ดาวซัลโวของทีมคือแบ็กซ้ายที่ทำได้ 2 ประตู ซึ่งสะท้อนปัญหาเกมรุกได้ชัดเจน
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของคริสตัล พาเลซ
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 1-3
- นัดที่ 9 : บุกไปแพ้ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 0-2
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0-2
- นัดที่ 7 : บุกไปแพ้ไบรท์ตัน 0-5
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 3-1
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 06/03/2555 : โคเวนทรี ซิตี้ 1-1 คริสตัล พาเลซ (แชมเปียนชิป)
- 16/08/2554 : คริสตัล พาเลซ 2-1 โคเวนทรี ซิตี้ (แชมเปียนชิป)
- 12/02/2554 : โคเวนทรี ซิตี้ 2-1 คริสตัล พาเลซ (แชมเปียนชิป)
- 08/01/2554 : โคเวนทรี ซิตี้ 2-1 คริสตัล พาเลซ (เอฟเอคัพ)
- 13/11/2553 : คริสตัล พาเลซ 2-0 โคเวนทรี ซิตี้ (แชมเปียนชิป)
นี่คือการเจอกันครั้งแรกในรอบเกือบ 15 ปี นัดล่าสุดคือเดือนมีนาคม 2555 ในศึกแชมเปียนชิป และครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่พบกันในพรีเมียร์ลีกต้องย้อนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2541 ซึ่งโคเวนทรีบุกไปชนะ 3-0
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
โคเวนทรี ซิตี้ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู คาร์ล รัชเวิร์ธ
- กองหลัง มิลาน ฟาน เอวีก, สตีเฟน เอ็มฟูนี, อีธาน พินน็อค, เจย์ ดาซิลวา
- กองกลาง คาเลบ ยีเรนคี, วิคตอร์ ทอร์ป, ทัตสึฮิโระ ซากาโมโตะ, แจ็ค รูโดนี, ยานน์ กโบโฮ
- กองหน้า ไทโว อโวนิยี
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1)
- ผู้รักษาประตู ดีน เฮนเดอร์สัน
- กองหลัง คริส ริชาร์ดส์, แอ็กเซล ดิซาซี, เจฟเฟอร์สัน เลร์มา
- กองกลาง ออสการ์ มิงเกซ่า, อดัม วอร์ตัน, ควินเทน ทิมเบอร์, ไทริค มิตเชลล์
- กองหน้า ไดจิ คามาดะ, เยเรมี ปิโน่, เยอร์เกน สแตรนด์ ลาร์เซ่น
ทายผลบอล
สองทีมท้ายตารางที่ต้องการแต้มพอกัน เจ้าบ้านชนะ 2 จาก 5 นัดในถิ่นตัวเองและเป็นทีมที่กล้าเปิดเกม ส่วนทีมเยือนเสียประตูมากที่สุดในลีกและยังไม่พบทางแก้ เกมนี้มีแนวโน้มเปิดและมีประตู
ทายผล โคเวนทรี ซิตี้ 2-1 คริสตัล พาเลซ
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อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน