ดูบอลสด เชลซี พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด 21 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
ดูบอลสด เชลซี พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 11 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด เชลซี
เชลซี ลงเล่น 10 นัด ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 4 เก็บได้ 16 คะแนน รั้งอันดับ 5 ของตาราง ยิงได้ 19 ประตู เสีย 16 ประตู เกมเหย้าชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 เกมเยือนชนะ 2 เสมอ 0 แพ้ 3 ดาวซัลโวของทีมคือ มอร์แกน โรเจอร์ส ทำได้ 5 ประตู ตามด้วย ชูเอา เปโดร 5 ประตู, เปโดร เนโต้ 3 ประตู, โคล พาลเมอร์ 3 ประตู
เชลซีเป็นทีมที่คาดเดายากที่สุดทีมหนึ่งในลีก ห้านัดหลังสุดไล่จากถล่มบอร์นมัธ 5-1 ไปจนถึงแพ้ซันเดอร์แลนด์ 0-1 สลับชนะสลับแพ้แทบจะนัดเว้นนัด ยิงไปแล้ว 19 ประตูซึ่งมากเป็นอันดับต้นของลีก แต่ก็เสียไป 16 ประตู ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ พวกเขาชนะ 3 จาก 5
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของเชลซี
- นัดที่ 10 : บุกไปแพ้ซันเดอร์แลนด์ 0-1
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-0
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านแพ้ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 0-2
- นัดที่ 7 : บุกไปชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านชนะบอร์นมัธ 5-1
ฟอร์มล่าสุด ลีดส์ ยูไนเต็ด
ลีดส์ ยูไนเต็ด ลงเล่น 10 นัด ชนะ 3 เสมอ 5 แพ้ 2 เก็บได้ 14 คะแนน รั้งอันดับ 9 ของตาราง ยิงได้ 10 ประตู เสีย 8 ประตู เกมเหย้าชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 0 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน ทำได้ 4 ประตู ตามด้วย โนอาห์ โอกาฟอร์ 2 ประตู
ลีดส์มาถึงลอนดอนด้วยแนวรับที่ดีที่สุดนอกสองอันดับแรก เสียไปเพียง 8 ประตูจาก 10 นัด และยังไม่แพ้ใครในบ้านตัวเอง ชนะ 2 เสมอ 3 นัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนท็อตแน่ม 1-0 แต่เกมเยือนยังเป็นจุดอ่อน ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของลีดส์ ยูไนเต็ด
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านชนะท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1-0
- นัดที่ 9 : บุกไปแพ้บอร์นมัธ 0-2
- นัดที่ 8 : บุกไปเสมอซันเดอร์แลนด์ 0-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1
- นัดที่ 6 : บุกไปแพ้อาร์เซนอล 1-2
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 10/02/2569 : เชลซี 2-2 ลีดส์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 03/12/2568 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 3-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 04/03/2566 : เชลซี 1-0 ลีดส์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
สามนัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก ลีดส์ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 1 และสองนัดล่าสุดพวกเขาไม่แพ้เชลซี ฤดูกาลที่แล้วทั้งคู่แบ่งแต้มกันที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ 2-2
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
เชลซี (4-3-2-1)
- ผู้รักษาประตู ไมค์ เพนเดอร์ส
- กองหลัง มาร์โก ปาเลสตรา, เวสลีย์ โฟฟาน่า, เลวี โคลวิลล์, เป๊ป ชาวาร์เรีย
- กองกลาง โมอิเซส ไกเซโด, โรเมโอ ลาเวีย, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, โคล พาลเมอร์, มอร์แกน โรเจอร์ส
- กองหน้า เปโดร เนโต้
ลีดส์ ยูไนเต็ด (3-4-2-1)
- ผู้รักษาประตู เจมส์ แทรฟฟอร์ด
- กองหลัง เจมส์ จัสติน, นิโก้ เอลเวดี, ทาริค มูฮาเรโมวิช
- กองกลาง เจย์เดน โบเกิล, อีธาน อัมปาดู, อาโอะ ทานากะ, กาเบรียล กุดมุนด์สัน
- กองหน้า ฌอน ลองสตาฟฟ์, ลูคัส เอ็นเมชา, โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน
ทายผลบอล
เกมรุกที่ดีที่สุดชุดหนึ่งเจอเกมรับที่ดีที่สุดชุดหนึ่ง เจ้าบ้านยิงเฉลี่ยเกือบ 2 ลูกต่อนัด ทีมเยือนเสียเฉลี่ยไม่ถึง 1 ลูกต่อนัด เมื่อบวกกับความไม่สม่ำเสมอของเชลซีและสถิติที่ลีดส์ไม่แพ้มาสองนัด เกมนี้มีโอกาสแบ่งแต้มสูง
ทายผล เชลซี 1-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด
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อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน