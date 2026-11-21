ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 21 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ที่ไวทัลลิตี้ สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 11 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด บอร์นมัธ
บอร์นมัธ ลงเล่น 10 นัด ชนะ 4 เสมอ 3 แพ้ 3 เก็บได้ 15 คะแนน รั้งอันดับ 7 ของตาราง ยิงได้ 16 ประตู เสีย 14 ประตู เกมเหย้าชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมเยือนชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์ ทำได้ 5 ประตู ตามด้วย เอวานิลสัน 5 ประตู, จัสติน คลุยเวิร์ต 1 ประตู
บอร์นมัธเก็บ 12 คะแนนจาก 4 นัดหลังสุด แพ้แค่เกมเดียวในช่วงนั้นคือไปโดนเชลซีถล่ม 1-5 ที่เหลือชนะรวด รวมถึงบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-0 ถึงโอลด์ แทรฟฟอร์ด และล่าสุดชนะอิปสวิช 2-1 ดาวซัลโวสองคนของทีมยิงเท่ากันคนละ 5 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของบอร์นมัธ
- นัดที่ 10 : บุกไปชนะอิปสวิช ทาวน์ 2-1
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะลีดส์ ยูไนเต็ด 2-0
- นัดที่ 8 : บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0
- นัดที่ 6 : บุกไปแพ้เชลซี 1-5
ฟอร์มล่าสุด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ลงเล่น 10 นัด ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 5 เก็บได้ 9 คะแนน รั้งอันดับ 16 ของตาราง ยิงได้ 9 ประตู เสีย 13 ประตู เกมเหย้าชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ เลียม เดลาป ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย แดน เอ็นดอย 2 ประตู
ฟอเรสต์เพิ่งทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เปิดบ้านถล่มแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-1 ซึ่งเป็นชัยชนะนัดที่สองของฤดูกาล ก่อนหน้านั้นพวกเขาแพ้ 3 จาก 4 นัดและยิงได้เพียง 9 ประตูจาก 10 เกม เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของน็อตติงแฮม ฟอเรสต์
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-1
- นัดที่ 9 : บุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 0-2
- นัดที่ 8 : บุกไปเสมออิปสวิช ทาวน์ 1-1
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล 0-1
- นัดที่ 6 : บุกไปแพ้คริสตัล พาเลซ 1-3
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 24/05/2569 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-1 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 26/10/2568 : บอร์นมัธ 2-0 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
- 25/01/2568 : บอร์นมัธ 5-0 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
- 17/08/2567 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-1 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 04/02/2567 : บอร์นมัธ 1-1 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ บอร์นมัธ ชนะ 2 เสมอ 3 ไม่แพ้ฟอเรสต์เลย และทุกเกมที่เล่นในบ้านของตัวเองพวกเขาไม่เคยเสียแต้ม เกม 5-0 เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วยังเป็นสกอร์สูงสุดของคู่นี้
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
บอร์นมัธ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู ยอร์ดเย เปโตรวิช
- กองหลัง อดัม สมิธ, เจมส์ ฮิลล์, อันโตนิโอ ซิลวา, เอเดรียง ทรุฟแฟร์
- กองกลาง ไทเลอร์ อดัมส์, ไรอัน คริสตี้, รายัน, จัสติน คลุยเวิร์ต, มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์
- กองหน้า เอวานิลสัน
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (3-4-2-1)
- ผู้รักษาประตู มัตซ์ เซลส์
- กองหลัง ไจร์ กุนญ่า, นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโญ่
- กองกลาง ดาเนียล มูนญอส, ซาเวอร์ ชลาเกอร์, ไรอัน เยตส์, เนโก้ วิลเลียมส์
- กองหน้า เจมส์ แม็คคาที, มอร์แกน กิบบ์ส-ไวท์, เลียม เดลาป
ทายผลบอล
เจ้าบ้านอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของฤดูกาลและไม่แพ้ฟอเรสต์มา 5 นัดติด ส่วนทีมเยือนเพิ่งได้ผลงานใหญ่มาแต่ยังเป็นทีมที่ยิงประตูยาก ชัยชนะเหนือแมนฯ ซิตี้อาจเติมความมั่นใจ แต่ไวทัลลิตี้เป็นสนามที่พวกเขาไม่เคยชนะ
ทายผล บอร์นมัธ 2-1 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูบอลสด อิปสวิช พบ บอร์นมัธ 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
- ดูบอลสด ฟอเรสต์ พบ แมนซิตี้ 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ช่องถ่ายทอดสด
- เปิดสถิติแดงเดือด ลิเวอร์พูล พบ แมนยู ก่อนแตะ โปเช็ตติโนประเดิมงานแรกที่แอนฟิลด์
อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน