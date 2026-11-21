ดูบอลสด แอสตัน วิลล่า พบ ซันเดอร์แลนด์ 21 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
ดูบอลสด แอสตัน วิลล่า พบ ซันเดอร์แลนด์ ที่วิลล่า พาร์ค ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 11 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด แอสตัน วิลล่า
แอสตัน วิลล่า ลงเล่น 10 นัด ชนะ 3 เสมอ 4 แพ้ 3 เก็บได้ 13 คะแนน รั้งอันดับ 10 ของตาราง ยิงได้ 14 ประตู เสีย 17 ประตู เกมเหย้าชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 ดาวซัลโวของทีมคือ นิโกลาส์ แจ็คสัน ทำได้ 6 ประตู ตามด้วย จอห์น แม็คกินน์ 2 ประตู, โยฮัน มานซัมบี 2 ประตู
ความแปลกของวิลล่าฤดูกาลนี้คือพวกเขาเล่นนอกบ้านได้ดีกว่าในบ้าน เกมเยือนชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 แต่ที่วิลล่า พาร์ค ชนะแค่นัดเดียวจาก 5 นัด นัดล่าสุดบุกไปไล่เจ๊าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4-4 ในเกมที่ทั้งสองทีมยิงกันคนละ 4 ลูก ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเจ๊าฟูแล่มและชนะแมนฯ ซิตี้
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของแอสตัน วิลล่า
- นัดที่ 10 : บุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 4-4
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านเสมอฟูแล่ม 1-1
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-1
- นัดที่ 7 : บุกไปชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-0
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ด 2-2
ฟอร์มล่าสุด ซันเดอร์แลนด์
ซันเดอร์แลนด์ ลงเล่น 10 นัด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 6 เก็บได้ 8 คะแนน รั้งอันดับ 19 ของตาราง ยิงได้ 8 ประตู เสีย 17 ประตู เกมเหย้าชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 ดาวซัลโวของทีมคือ เอ็นโซ่ เลอ เฟ ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย ไบรอัน โบรบบี้ 3 ประตู, วิลสัน อิซิดอร์ 1 ประตู
ซันเดอร์แลนด์ยิงได้ 8 ประตูจาก 10 นัด น้อยที่สุดในลีก และเกมเยือนทั้งฤดูกาลเก็บได้แค่ 1 คะแนน ชนะ 0 เสมอ 1 แพ้ 4 แต่นัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านล้มเชลซี 1-0 ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดของฤดูกาล
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของซันเดอร์แลนด์
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านชนะเชลซี 1-0
- นัดที่ 9 : บุกไปแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 1-3
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0
- นัดที่ 7 : บุกไปแพ้บอร์นมัธ 0-2
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านแพ้ไบรท์ตัน 0-2
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 19/04/2569 : แอสตัน วิลล่า 4-3 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
- 21/09/2568 : ซันเดอร์แลนด์ 1-1 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
สองทีมเพิ่งกลับมาเจอกันในลีกสูงสุดเมื่อฤดูกาลที่แล้ว หลังซันเดอร์แลนด์เลื่อนชั้นขึ้นมา วิลล่าชนะ 1 เสมอ 1 และเกมที่วิลล่า พาร์ค เมื่อเดือนเมษายนจบด้วยสกอร์ 4-3 ซึ่งเป็นเกมที่ยิงกันมากที่สุดของทั้งคู่
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู ไซออน ซูซูกิ
- กองหลัง เทย์เลอร์ ฮาร์วูด-เบลลิส, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น
- กองกลาง บูบาการ์ กามาร่า, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, อาลิสซง, จอห์น แม็คกินน์, โยฮัน มานซัมบี
- กองหน้า นิโกลาส์ แจ็คสัน
ซันเดอร์แลนด์ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู โรบิน รูฟส์
- กองหลัง โธมัส เมอนิเยร์, นอร์ดี มูเกียเล, ลุค โอเนียน, เรนิลโด มันดาวา
- กองกลาง กรานิต ชาก้า, โนอาห์ ซาดิกี, ไตร ฮูม, เอ็นโซ่ เลอ เฟ, เชมส์ดีน ตัลบี
- กองหน้า ไบรอัน โบรบบี้
ทายผลบอล
เจ้าบ้านฟอร์มในบ้านไม่น่าไว้ใจ แต่ทีมเยือนยังไม่ชนะนอกบ้านเลยสักนัดและยิงประตูได้ยากที่สุดในลีก ชัยชนะเหนือเชลซีอาจเป็นจุดเปลี่ยน แต่การไปเยือนทีมที่ยิงได้ 14 ประตูแล้วเป็นโจทย์คนละระดับ
ทายผล แอสตัน วิลล่า 2-1 ซันเดอร์แลนด์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูบอลสด แมนยู พบ แอสตัน วิลล่า 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
- ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ เชลซี 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
- เปิดสถิติแดงเดือด ลิเวอร์พูล พบ แมนยู ก่อนแตะ โปเช็ตติโนประเดิมงานแรกที่แอนฟิลด์
อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน