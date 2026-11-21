ดูบอลสด แมนซิตี้ พบ ฟูแล่ม 21 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ ฟูแล่ม ที่เอติฮัด สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 11 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (12.30 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ซิตี้
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ลงเล่น 10 นัด ชนะ 7 เสมอ 0 แพ้ 3 เก็บได้ 21 คะแนน รั้งอันดับ 3 ของตาราง ยิงได้ 21 ประตู เสีย 13 ประตู เกมเหย้าชนะ 4 เสมอ 0 แพ้ 1 เกมเยือนชนะ 3 เสมอ 0 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ ทำได้ 9 ประตู ตามด้วย รายัน เชร์กี 5 ประตู
ตัวเลข 21 คะแนนกับอันดับ 3 บอกเรื่องหนึ่ง แต่สามนัดหลังสุดบอกอีกเรื่อง เรือใบสีฟ้าแพ้รวด 3 เกมติด แพ้วิลล่า 1-2 แพ้ไบรท์ตันคาบ้าน 0-1 แล้วไปโดนฟอเรสต์ถล่ม 1-3 ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเพิ่งบุกถลุงลิเวอร์พูล 3-0 ที่แอนฟิลด์ เกมเหย้าคือที่พึ่งสุดท้ายของพวกเขา ชนะ 4 จาก 5 นัดที่เอติฮัด
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของแมนเชสเตอร์ ซิตี้
- นัดที่ 10 : บุกไปแพ้น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-3
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านแพ้ไบรท์ตัน 0-1
- นัดที่ 8 : บุกไปแพ้แอสตัน วิลล่า 1-2
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะอิปสวิช ทาวน์ 3-2
- นัดที่ 6 : บุกไปชนะลิเวอร์พูล 3-0
ฟอร์มล่าสุด ฟูแล่ม
ฟูแล่ม ลงเล่น 10 นัด ชนะ 2 เสมอ 4 แพ้ 4 เก็บได้ 10 คะแนน รั้งอันดับ 15 ของตาราง ยิงได้ 10 ประตู เสีย 12 ประตู เกมเหย้าชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมเยือนชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ดาวซัลโวของทีมคือ จอช คิง ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย โรดริโก้ มูนิซ 1 ประตู, ออสการ์ บอบบ์ 1 ประตู
ฟูแล่มเป็นทีมที่ยากจะแพ้และยากจะชนะพอกัน 10 นัดได้มา 4 เสมอ ยิงได้แค่ 10 ประตู และดาวซัลโวของทีมทำได้เพียง 2 ประตู ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดชุดหนึ่งในลีก สองนัดหลังสุดเจ๊าวิลล่าและนิวคาสเซิลอย่างละ 1-1 เกมเยือนฤดูกาลนี้ชนะเพียงนัดเดียว
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกของฟูแล่ม
- นัดที่ 10 : เปิดบ้านเสมอนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-1
- นัดที่ 9 : บุกไปเสมอแอสตัน วิลล่า 1-1
- นัดที่ 8 : บุกไปชนะโคเวนทรี ซิตี้ 1-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 1-0
- นัดที่ 6 : บุกไปแพ้อิปสวิช ทาวน์ 1-2
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 11/02/2569 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 02/12/2568 : ฟูแล่ม 4-5 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 25/05/2568 : ฟูแล่ม 0-2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/2567 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-2 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 11/05/2567 : ฟูแล่ม 0-4 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชนะทั้งหมด ฟูแล่มยังไม่เคยเก็บแต้มจากเรือใบสีฟ้าเลยในช่วงเวลานี้ แม้แต่เกมที่ยิงไป 4 ลูกเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน ก็ยังแพ้ 4-5
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู จานลุยจิ ดอนนารุมม่า
- กองหลัง อับดุโคดีร์ คูซานอฟ, รูเบน ดิอาส, มาร์ค เกฮี, ยอชโก้ กวาร์ดิโอล
- กองกลาง เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ, เอลเลียต แอนเดอร์สัน, อิลิมาน เอ็นเดียเย, รายัน เชร์กี, เฌเรมี โดกู
- กองหน้า เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
ฟูแล่ม (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู แบร์นด์ เลโน
- กองหลัง ทิโมธี คาสตาญ, ดาวิด อัฟเฟนกรูเบอร์, คัลวิน บาสซี่, แอนโทนี่ โรบินสัน
- กองกลาง ซานเดอร์ แบร์เก, เชีย ชาร์ลส์, ออสการ์ บอบบ์, จอช คิง, อเล็กซ์ อิโวบี
- กองหน้า กอนซาโล การ์เซีย
ทายผลบอล
เจ้าบ้านแพ้ติดกัน 3 นัดก็จริง แต่ทั้งสามนัดนั้นเจอทีมที่อยู่ในฟอร์มดีทั้งหมด และสถิติเหย้ายังชนะ 4 จาก 5 ขณะที่ทีมเยือนยิงได้น้อยที่สุดอันดับต้นของลีก เกมนี้จึงน่าจะจบด้วยการที่ซิตี้หยุดสถิติแพ้ของตัวเองได้
ทายผล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-0 ฟูแล่ม
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อ้างอิงจาก: พรีเมียร์ลีก โปรแกรมการแข่งขัน , พรีเมียร์ลีก ตารางคะแนน