สิ้นตำนาน นักเขียนชื่อดัง เจ้าของหนังสือ “Eat That Frog !” เสียชีวิตในวัย 82 ปี
สิ้นตำนาน “ไบรอัน เทรซี” นักเขียนชื่อดัง เจ้าของหนังสือ “Eat That Frog !” และนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 82 ปี
นับเป็นความเศร้าต่อวงการนักเขียนทั่วโลก ไบรอัน เทรซี นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ นักเขียน และผู้ประกอบการชื่อดังระดับนานาชาติ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2026 ในวัย 82 ปี ตลอดเส้นทางอาชีพมีชื่อเสียงจากผลงานด้านการพัฒนาตนเอง ภาวะผู้นำ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการตั้งเป้าหมาย โดยเขียนหนังสือไว้มากกว่า 80 เล่ม และบรรยายให้ผู้ฟังทั่วโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน
ไบรอัน เทรซี เกิดที่เมืองชาร์ลอตต์ทาวน์ ประเทศแคนาดา เติบโตในครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านการเงิน จึงลาออกจากโรงเรียนกลางคันและผ่านงานหนักมาแล้วหลายอย่าง ทั้งงานในโรงเลื่อย ฟาร์ม ไซต์ก่อสร้าง รวมถึงเคยเป็นลูกเรือบนเรือบรรทุกสินค้า
ประสบการณ์ชีวิตในวัยหนุ่มหล่อหลอมให้สนใจทำความเข้าใจว่าอะไรคือแรงผลักดันที่ช่วยให้คนเราก้าวข้ามอุปสรรคและไปถึงเป้าหมายได้ ความอยากรู้นี้พัฒนาไปสู่เส้นทางอาชีพที่มุ่งเน้นเรื่องศักยภาพมนุษย์และความสำเร็จส่วนบุคคลในที่สุด
ไบรอัน เทรซี ทำงานร่วมกับทั้งบุคคลทั่วไปและองค์กรผ่านบริษัท Brian Tracy International ให้คำแนะนำด้านภาวะผู้นำ การขาย การตั้งเป้าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการพัฒนาตนเอง หนังสือและการบรรยายเข้าถึงผู้คนทั่วโลกจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงพัฒนาตนเองและอาชีพ
หนึ่งในหนังสือที่โด่งดังที่สุดคือ Eat That Frog! (กินกบตัวนั้นซะ!) ตีพิมพ์เมื่อปี 2001 นำเสนอแนวคิดให้เลือกงานที่สำคัญที่สุดตรงหน้า โดยเฉพาะงานที่ยากหรือมักผัดวันประกันพรุ่ง แล้วลงมือทำให้เสร็จเป็นอันดับแรก หนังสือเล่มนี้มอบแนวทางปฏิบัติจริงด้านการจัดลำดับความสำคัญและการบริหารเวลา
ตลอดการทำงาน เทรซีเน้นย้ำเรื่องการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน การรับผิดชอบต่อทางเลือกของตนเอง การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างวินัยเพื่อลงมือทำอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ โชคชะตา หรือสถานการณ์เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับนิสัยและการตัดสินใจที่แต่ละคนสร้างขึ้นมาด้วย
เส้นทางชีวิตของเจ้าตัวตรงกับประโยคที่ผู้คนมักหยิบยกไปอ้างอิงอยู่เสมอว่า “ไม่สำคัญว่าคุณจะมาจากไหน สิ่งเดียวที่สำคัญคือคุณกำลังจะไปที่ไหน” แนวคิดนี้ชี้ให้เห็นความเชื่อที่ว่า จุดเริ่มต้นไม่ได้เป็นตัวกำหนดอนาคตเสมอไป แต่การเรียนรู้ การรับมือความท้าทาย และการลงมือทำอย่างตั้งใจต่างหากที่กำหนดทิศทางชีวิตได้
ผลงานของเทรซีช่วยให้ผู้คนก้าวข้ามขั้นตอนการวางแผนไปสู่การลงมือทำในสิ่งที่สำคัญที่สุด การให้ความสำคัญกับวินัยและการลงมือทำยังคงเป็นหัวใจหลักในแนวทางการสร้างความสำเร็จทั้งเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงาน ทั้งนี้ เทรซีจากไปท่ามกลางความอาลัยของบาร์บารา ภรรยา และลูกอีก 4 คน ปิดฉากเส้นทางอาชีพที่สร้างขึ้นจากการแบ่งปันหลักการพัฒนาตนเองที่นำไปใช้ได้จริง
ที่มา: BWPeople
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