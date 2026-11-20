ซองดูฮี เปิดยอดเงิน ‘มูลนิธิศุกล’ ไม่เคยเข้าบัญชีส่วนตัว ยืนยันโปร่งใส ตรวจสอบได้
ซองดูฮี แจงยอดเงิน ‘มูลนิธิศุกล’ หลังจัดจั้งมาประมาณ 2 ปี ยืนยันไม่เคยโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว พร้อมให้ตรวจสอบ
สืบเนื่องจากประเด็นกระแสสังคมและการตรวจสอบมูลนิธิต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซองดูฮี อินฟลูเอนเซอร์คนดังและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิศุกล เปิดเผยและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการจัดตั้งและประเด็นการรับบริจาคผ่านรายการโหนกระแส
ซองดูฮี ระบุว่า ในอดีตเวลาตนเองออกไปช่วยเหลือคน มักจะถูกสังคมต่อว่าและตั้งคำถามว่า “มึงเป็นใครมาช่วย” จนกลายเป็นแรงกดดัน จึงตัดสินใจจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อถูกถามถึงอดีตที่เคยเข้าไปข้องเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ ซองดูฮียืนยันว่าเป็นเรื่องในอดีต แต่ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งมูลนิธิและทำงานช่วยเหลือผู้คน ตนไม่เคยกลับไปร่วม ไปดู หรือไปสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวอีกเลย เพื่อไม่ให้กระทบต่อความน่าเชื่อถือ เนื่องจากงานมูลนิธิต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานรัฐอยู่ตลอดเวลา
มูลนิธิดังกล่าวมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “มูลนิธิศุกล” ซึ่งดำเนินงานมาเข้าสู่ปีที่ 2 เริ่มตั้งแต่ช่วงปี 2568 จนถึงปัจจุบัน (สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2569) โดยมีซองดูฮีดำรงตำแหน่ง ประธานมูลนิธิ และมีเพื่อนดำรงตำแหน่งรองประธานและเหรัญญิก มีคณะกรรมการทั้งหมด 3-4 คน และมีกำหนดจะเปลี่ยนชุดกรรมการใหม่ในช่วงสิ้นเดือน
ส่วนวัตถุประสงค์ของมูลนิธิก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม, ทำนุบำรุงและสนับสนุนพระพุทธศาสนา, ช่วยเหลือองค์กรการกุศลด้วยกัน ตลอดจนการร่วมงานกับหน่วยงานภาครัฐ
การเปิดรับบริจาคจะไม่ได้รับบริจาคตลอดเวลา แต่จะเปิดเฉพาะช่วงที่เกิดวิกฤต เช่น อุทกภัย หรือภัยพิบัติใหญ่ ๆ รวมถึงเหตุการณ์ตามแนวชายแดน เมื่อเงินในมูลนิธิที่จะใช้ช่วยเหลือคนอื่นไม่เพียงพอ
ซองดูฮียอมรับตามตรงว่า ไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตเรี่ยไรตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร เนื่องจากเกิดความชุลมุนในช่วงที่มีภัยพิบัติ และยินยอมที่จะถูกปรับตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ยอดเงินที่ประชาชนร่วมบริจาคเข้ามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิ รวมทั้งสิ้นประมาณ 3.7 ถึง 3.8 ล้านบาท
มีการนำเงินเกือบ 2 ล้านกว่าบาทไปซื้อทรัพย์สินของมูลนิธิ โดยเฉพาะรถพยาบาล สืบเนื่องจากตนเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ และในช่วงที่มีเหตุปะทะบริเวณชายแดน ทางจังหวัดได้สั่งการขอความช่วยเหลือในการลำเลียง ตนจึงเปิดรับบริจาคและเดินทางไปซื้อรถพยาบาลที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งรถคันดังกล่าวปัจจุบันยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ในนามมูลนิธิศุกล และยังคงใช้งานช่วยเหลือสังคมอยู่
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับค่าน้ำมันรถและการซื้อสิ่งของจำเป็นเพื่อนำมาทำอาหารแจกจ่าย โดยมีใบกำกับภาษีถูกต้องครบถ้วน
สำหรับบัญชีที่ใช้เปิดรับบริจาคเป็นบัญชีในนามมูลนิธิสุกุลไม่ใช่บัญชีส่วนตัว เงื่อนไขการเบิกจ่ายต้องมีผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน 2 คน คือ ซองดูฮี (ประธาน) และรองประธาน ในช่วงแรกไม่สามารถทำธุรกรรมผ่าน Mobile Banking ได้ แต่ต้องทำผ่านคอมพิวเตอร์ และทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายจะมีการบันทึกวาระการประชุม ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายส่งให้ฝ่ายปกครองตามระเบียบ มีการส่งงบการเงินให้กรมสรรพากร และมีการเสียภาษีถูกต้อง
อินฟลูฯ คนดัง ปฏิเสธเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง ยืนยันว่าสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ทั้งหมด รวมถึงก่อนเปิดรับบริจาคในแต่ละครั้งจะมีการเปิดเผยหน้าบุ๊กแบงก์ให้ประชาชนดูยอดคงเหลือเสมอ หากช่วงใดเงินมูลนิธิไม่พอจะมีระบบเงินทดลองจ่าย/เงินสำรองจ่าย ซึ่งลงบัญชีไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
พร้อมชี้แจงว่าตามระเบียบ มูลนิธิต้องดำเนินงานครบ 3 ปีขึ้นไปจึงจะได้รับการพิจารณาเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษี ปัจจุบันอยู่ในช่วง 1-3 ปียังคงต้องยื่นเสียภาษีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ จากที่ตนเคยกล่าวว่าจะปิดมูลนิธินั้นเป็นเพียงการพูดเล่น ในความเป็นจริงการปิดมูลนิธิทำได้ยากกว่าการเปิด ต้องมีการจัดประชุมและจัดทำงบการเงินอย่างละเอียดและตนพร้อมที่จะนำเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อร้องเรียนต่อไป
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