พระเอกดัง น้ำตาคลอ ยอมรับดื่มเยอะ ก่อนเมาแล้วขับ รู้สึกผิดทำคนเจ็บ ลุ้นอนาคตวงการ
‘โก คยองพโย’ นักแสดงคนดัง น้ำตาคลอ สอบปากคำคดีเมาแล้วขับชนรถทำความสะอาด ยอมรับดื่มหนัก ล่าสุดรายการดังสั่งตัดซีน-หนังจ่อเลื่อนฉาย
นักแสดงหนุ่มชาวเกาหลีใต้ “โก คยองพโย” (Ko Kyung-pyo) เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจมาโป กรุงโซล เมื่อเวลา 18.50 น. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา เพื่อให้ปากคำในฐานะผู้ต้องหาคดีเมาแล้วขับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก หลังเกิดอุบัติเหตุผ่านมา 9 วัน
โก คยองพโย ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนในชุดสูทสีดำ ใบหน้าซูบผอมและริมฝีปากแตกแห้ง ก่อนเดินเข้าโรงพัก เจ้าตัวกลั้นอารมณ์ไม่อยู่และกล่าวขอโทษว่า “ผมได้รับความรักและความสนใจจากทุกคนมากมาย แต่กลับตอบแทนด้วยวิธีที่ไร้ความรับผิดชอบแบบนี้ ผมทำอะไรไม่ได้นอกจากคำว่าขอโทษ ขอโทษจริง ๆ ครับ”
เมื่อนักข่าวถามถึงปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่ม โก คยองพโย ตอบว่า “จำได้ว่าดื่มไปเยอะมากครับ” ส่วนคำถามที่ว่าทำไมไม่เรียกใช้บริการคนขับรถแทน เจ้าตัวขอชี้แจงในชั้นสอบสวน หลังถูกถามถึงพนักงานทำความสะอาดที่บาดเจ็บ เขาก้มหน้าลงพร้อมน้ำตาแล้วตอบว่า “ผมไปพบเขาด้วยตัวเองและขอโทษแล้ว ผมอยากจะขอโทษอีกครั้งที่ทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วง”
หลังเข้าให้ปากคำนานประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที นักแสดงคนดังเปิดเผยว่าได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันเกิดเหตุให้ตำรวจฟังแล้ว ส่วนประเด็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เผยให้เห็นว่าเขาเดินไปตรวจดูสภาพรถของตัวเองก่อนทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุ เจ้าตัวชี้แจงว่า “ผมแค่กำลังดูสถานการณ์ครับ ไม่มีเหตุผลอื่น”
ช่วงหนึ่ง โก คยองพโย ถึงกับร้องไห้ออกมาขณะกล่าวขอโทษทีมผู้ผลิตรายการที่เขาไปร่วมงานและแฟนคลับ โดยพูดย้ำซ้ำ ๆ ว่า “ผมขอโทษจริง ๆ ครับ พวกเขาเชื่อใจผม แต่ผมกลับแสดงพฤติกรรมที่ไร้ความรับผิดชอบและแก้ไขไม่ได้เพราะตัวผมเอง ผมขอโทษจริง ๆ ขอโทษแฟนคลับด้วยครับที่ตอบแทนความสนใจและกำลังใจที่มอบให้ด้วยวิธีนี้ ขอโทษครับ”
หลังคลิปคำขอโทษเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตเกาหลีใต้ต่างแสดงความเห็นแตกออกเป็นสองฝั่ง กลุ่มหนึ่งรู้สึกเสียดายและคอมเมนต์ว่า “ดูสำนึกผิดที่สุดในบรรดาดาราที่เมาแล้วขับเลย”, “กำลังไปได้ดีแท้ ๆ ทำไมถึงทำแบบนี้” และ “หวังว่าจะสำนึกผิดและทบทวนตัวเองอย่างเต็มที่” ขณะที่อีกกลุ่มวิจารณ์ว่าควรคำนึงถึงความร้ายแรงของคดี โดยระบุว่า “เมาแล้วขับเป็นอาชญากรรมร้ายแรง” และ “ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงมีความเห็นใจเกิดขึ้นเพียงแค่เห็นท่าทางตอนขอโทษ”
สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 03.30 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 โก คยองพโย ขับรถขณะมึนเมาไปพุ่งชนรถทำความสะอาดในย่านดงกโยดง เขตมาโป กรุงโซล ผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง 0.150% เกินเกณฑ์เพิกถอนใบขับขี่ที่ 0.08% ส่งผลให้พนักงานบริษัททำความสะอาดวัย 60 ปีเศษบาดเจ็บเล็กน้อย
วันรุ่งขึ้นหลังเกิดเหตุ โก คยองพโย โพสต์ขอโทษผ่านโซเชียลมีเดียว่า “เป็นความผิดของผมเองทั้งหมดที่ดื่มแล้วยังจับพวงมาลัย ผมทำลายคำพูดที่เคยบอกคนอื่นว่าอย่าเมาแล้วขับ” พร้อมประกาศยุติตารางงานทั้งหมดและให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของตำรวจอย่างเต็มที่ โดยจะรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ผลกระทบจากคดีเมาแล้วขับลุกลามไปถึงงานในวงการบันเทิงทั้งหมด ทั้งงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวที่ต้องยกเลิก รวมถึงผลงานที่ร่วมงานกับ “ยู แจซอก” และ “พัค โบกอม” ก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย โดยมีรายการวาไรตี้หลายรายการตัดสินใจตัดต่อช่วงของโก คยองพโย ออก ได้แก่ รายการ “What do you do when you play?” ทางช่อง MBC, รายการ “Six Sense” ทางช่อง tvN, รายการ “The Great Escape” และ “Bogum Magic Curl 2”
นอกจากนี้ ภาพยนตร์ 2 เรื่องที่ถ่ายทำเสร็จไปแล้วอย่าง “Original Drug Rice Cake House” และ “Miro” ก็ยังไม่สามารถยืนยันกำหนดการเข้าฉายได้เช่นกัน
ข้อมูลจาก : mk
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