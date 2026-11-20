แฉหลักฐาน! เมียนมาเผาทำลาย 5 หมู่บ้านโรฮิงญา หลังศาลโลกสั่งห้ามทำลายหลักฐาน
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) หรือ ศาลโลก วินิจฉัยว่า เมียนมาละเมิดคำสั่งรักษาหลักฐานคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา หลังพบหลักฐานว่ามีการเผาทำลายซากหมู่บ้านอย่างน้อย 5 แห่งในปี 2563 และสร้างฐานของรัฐทับพื้นที่หมู่บ้านเดิมในปี 2564 ทั้งที่ศาลมีคำสั่งให้เก็บรักษาหลักฐานตั้งแต่เดือนมกราคม 2563
คำวินิจฉัยปรากฏในคำพิพากษาวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 โดยศาลเห็นว่ามีหลักฐานน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะยืนยันการทำลายพื้นที่หมู่บ้านชาวโรฮิงญา หลังออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไปแล้วเกือบ 4 เดือน
- ประชาชนสามารถตรวจสอบหลักฐานได้จาก เอกสารสรุปคำพิพากษาศาลโลก หน้า 30 หัวข้อ VIII ส่วน C (Third provisional measure)
- หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน คำพิพากษาฉบับเต็ม หน้า 181 ถึง 182 ย่อหน้า 641–642 ซึ่งระบุผลการตรวจสอบและเหตุผลที่ศาลวินิจฉัยว่าเมียนมาละเมิดคำสั่งรักษาหลักฐาน
คดีนี้เริ่มต้นจากเหตุการณ์ในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา เมื่อปี 2560 หลังกลุ่มติดอาวุธโรฮิงญา ARSA โจมตีฐานความมั่นคงของเมียนมา ก่อนที่กองทัพจะเปิดปฏิบัติการกวาดล้างในพื้นที่ชุมชนชาวโรฮิงญา
ระหว่างปฏิบัติการ มีการสังหารประชาชน ใช้ความรุนแรงทางเพศ และเผาทำลายหมู่บ้านจำนวนมาก ทำให้ชาวโรฮิงญากว่า 700,000 คนอพยพข้ามพรมแดนไปยังบังกลาเทศ
ต่อมาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเทศแกมเบียยื่นฟ้องเมียนมาต่อศาลโลก โดยกล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารเข้าข่ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา และละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ระหว่างพิจารณาคดี ศาลโลกมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ให้เมียนมาป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ รวมถึงใช้มาตรการป้องกันการทำลายและรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา
แต่ในเดือนพฤษภาคม 2563 กองทัพเมียนมากลับเผาทำลายพื้นที่ขนาดใหญ่ในเขตบูตีด่อง (Buthidaung) รัฐยะไข่ ซึ่งเป็นบริเวณที่เคยตั้งหมู่บ้านชาวโรฮิงญาหลายแห่ง
สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติรายงานว่า พื้นที่ที่ถูกเผาครอบคลุมบริเวณซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวโรฮิงญาตั้งแต่ 5 แห่งไปจนถึงมากกว่า 12 แห่ง โดยอาศัยคำให้การของพยานที่ตรวจสอบร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมและรายงานของรัฐบาล
ศาลโลกพิจารณาหลักฐานแล้วเห็นว่า การเผาครั้งนั้นทำให้ ซากหมู่บ้านเดิมของชาวโรฮิงญาอย่างน้อย 5 แห่งถูกทำลาย ทั้งที่เป็นพื้นที่ซึ่งอาจมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารเมื่อปี 2560 หลงเหลืออยู่
นอกจากการเผาทำลายพื้นที่ ยังมีหลักฐานการก่อสร้างฐานของรัฐทับบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านชาวโรฮิงญาในเขตหม่องดอ (Maungdaw) ซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปฏิบัติการกวาดล้าง
กลไกสอบสวนอิสระสำหรับเมียนมาของสหประชาชาติ หรือ IIMM ตรวจพบว่าการก่อสร้างฐานตำรวจชายแดนหมายเลข 7 บนพื้นที่เดิมของหมู่บ้าน Done Paik และ Ree Dar เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 และดำเนินต่อเนื่องจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2564
รายงานยังพบการก่อสร้างฐานตำรวจชายแดนหมายเลข 9 ในพื้นที่หมู่บ้าน Myin Hlut โดยมีหลักฐานการก่อสร้างในปี 2564 เช่นกัน
ศาลโลกนำรายงานของ IIMM มาประกอบการพิจารณา ก่อนสรุปว่าเมียนมาก่อสร้างฐานของรัฐแล้วเสร็จอย่างน้อย 1 แห่งบนพื้นที่หมู่บ้านเก่าของชาวโรฮิงญาในปี 2564
การเปลี่ยนพื้นที่หมู่บ้านเดิมให้เป็นฐานตำรวจชายแดนยังส่งผลต่อการตรวจสอบเหตุการณ์ในอดีต โดย IIMM ระบุว่าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเปลี่ยนสภาพพื้นที่สร้างอุปสรรคต่อการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวมถึงการรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ระหว่างการพิจารณาคดี เมียนมาปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าทำลายหลักฐานหลังมีคำสั่งศาล พร้อมอ้างถึงคำสั่งประธานาธิบดีในปี 2563 ที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐทำลายทรัพย์สินซึ่งอาจใช้เป็นหลักฐานในคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
เมียนมายังอ้างคำสั่งท้องถิ่นในปี 2565 ที่ห้ามประชาชนเข้าครอบครองทรัพย์สินของผู้พลัดถิ่น รวมถึงระบุว่าไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการยึดที่ดินของชาวโรฮิงญาที่ต้องอพยพออกจากบ้านเกิด
อย่างไรก็ตาม ศาลเห็นว่าหลักฐานจากหน่วยงานของสหประชาชาติมีน้ำหนักเพียงพอ โดยเฉพาะการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับคำให้การพยานและข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างฐานของรัฐ
ศาลจึงวินิจฉัยด้วยคะแนนเสียง 11 ต่อ 4 ว่าเมียนมาละเมิดคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวข้อที่ 3 ซึ่งกำหนดให้ป้องกันการทำลายและรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
อย่างไรก็ตาม ศาลไม่ได้วินิจฉัยว่าเมียนมาละเมิดมาตรการชั่วคราวทุกข้อ โดยพิจารณาว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าเมียนมาละเมิดมาตรการข้อที่ 1 และข้อที่ 2 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 23 มกราคม 2563
ส่วนการเผาซากหมู่บ้านในปี 2563 และการสร้างฐานของรัฐในปี 2564 ศาลวินิจฉัยว่าเป็นการละเมิดหน้าที่รักษาหลักฐาน ไม่ใช่คำวินิจฉัยว่าการกระทำทั้งสองเหตุการณ์เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหม่
สำหรับความรับผิดในส่วนการทำลายหลักฐาน ศาลเห็นว่าการมีคำวินิจฉัยประกาศว่าเมียนมาละเมิดคำสั่ง เป็นมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมแล้ว จึงไม่สั่งมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมเฉพาะการละเมิดคำสั่งข้อนี้
ขณะเดียวกัน ในคำพิพากษาคดีหลักวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ศาลโลกมีมติ 9 ต่อ 6 เสียงว่า เมียนมากระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ตอนเหนือ จากปฏิบัติการทางทหารเมื่อปี 2560 ซึ่งเป็นการละเมิดพันธกรณีตามอนุสัญญาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ศาลมีคำสั่งให้เมียนมาสอบสวนบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในปฏิบัติการปี 2560 และหากมีมูลเพียงพอให้ดำเนินคดีและลงโทษตามกระบวนการกฎหมาย พร้อมกำหนดให้ใช้มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดลักษณะเดียวกันซ้ำ
ในส่วนการเยียวยาจากการละเมิดอนุสัญญาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ศาลสั่งให้เมียนมาเปิดทางให้ชาวโรฮิงญาที่พลัดถิ่นกลับบ้านโดยสมัครใจอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี คืนหรือทดแทนทรัพย์สินที่สูญเสีย ช่วยติดตามผู้สูญหาย และฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อชาวโรฮิงญา
ศาลยังวินิจฉัยให้เมียนมาชดเชยความเสียหายที่ไม่สามารถเยียวยาได้ด้วยการคืนสภาพเดิม โดยกำหนดให้ส่งรายงานมาตรการเยียวยาภายใน 2 ปีนับจากวันที่มีคำพิพากษา ก่อนที่ศาลจะพิจารณาจำนวนเงินและรูปแบบการชดเชยในขั้นตอนต่อไป
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