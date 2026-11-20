มิ้น มิณฑิตา ไม่อายขายประกัน ย้อนมรสุมในวงการ ถูกบิดเบือนคำพูด จนโดนสั่งพักงาน
มิ้น มิณฑิตา เผยสาเหตุเป็นตัวแทนประกันชีวิต ชี้เลือกเอง-สนใจด้านการเงิน ย้อนมรสุมในวงการ ถูกบิดเบือนคำพูดจนโดนสั่งพักงาน
ในวาระครบรอบ 20 ปีบนเส้นทางบันเทิง มิ้น มิณฑิตา วัฒนกุล หรือ มิ้น AF3 ศิลปินและนักแสดงสาวในวัย 38 ปี ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตแบบหมดเปลือกในรายการ Coming of Age | The Cloud Podcast ย้อนรอยตั้งแต่วัยเด็ก การก้าวเข้าสู่วงการ จุดสูงสุด จุดต่ำสุดที่ต้องเผชิญกับวิกฤตความเข้าใจผิดจนถูกพักงาน ตลอดจนการค้นพบความหมายของชีวิตผ่านหลักธรรมะและบทบาทใหม่ในปัจจุบัน
มิ้น มิณฑิตา ระบุถึงตัวเลข 20 ปีในวงการบันเทิงว่า แม้จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ภาพรวมคือการปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามสิ่งที่ควรจะเป็น ในช่วงปีแรก ๆ ที่ก้าวเข้ามา เธอคิดเสมอว่าตนเองแค่หนีมาเที่ยวทำตามความฝันชั่วคราวและคงอยู่ไม่ได้นาน จึงทุ่มเทให้กับทุกโปรเจกต์เกินร้อย
ปัจจุบันความคิดได้เปลี่ยนไปว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องเดินจากไป เพราะการก้าวเข้ามาสู่จุดนี้ได้ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากแล้ว
สำหรับภาวะที่อุตสาหกรรมละครและโทรทัศน์ลดน้อยลง มิ้นมองว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองนอนเศร้าไถโทรศัพท์อยู่กับบ้าน แต่ให้ลุกขึ้นมาจัดแต่งตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอ เพราะโอกาสอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่แน่ว่าวันพรุ่งนี้อาจเดินสวนกับผู้กำกับฮอลลีวูด พร้อมชี้ว่าอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพพิเศษที่มักจะรู้ตัวว่าตกงานเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 2–3 เดือน หากตนเองว่างเว้นจากงาน 2-3 เดือนก็จะเริ่มกระตือรือร้นออกไปหาโอกาส ทั้งการทำคอนเทนต์ โคฟเวอร์เพลง หรือแคสต์ภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยมองว่าความว่างคือโอกาสที่จะพร้อมรับงานที่ต้องใช้เวลาซ้อมยาวนาน เช่น ละครเวที
เมื่อมองย้อนกลับไปถึงเพื่อนร่วมรุ่นจากละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ นักแสดงสาวเผยว่าหลายคนยังคงโลดแล่นและเติบโตในเส้นทางของตนเอง ขณะที่บางคนแยกย้ายไปทำธุรกิจส่วนตัว การก้าวลงจากชื่อเสียงและต้องปรับตัวกลับมาเป็นคนไม่มีชื่อเสียง ถือเป็นเรื่องท้าทายจิตใจอย่างมากของคนที่เคยอยู่จุดนี้
ส่วนประเด็นการไม่ได้รับบทนางเอกเบอร์ 1 มิ้นมองว่าตนเองโชคดีที่ไม่เคยเข้ามาด้วยความคิดที่จะต้องแย่งชิงความเป็นที่หนึ่ง แต่โฟกัสที่การทำงานให้ออกมาดีที่สุด อีกทั้งมองว่าการเป็นนางเอกจำเป็นต้องมีรูปลักษณ์และบุคลิกนอกจอที่สังคมให้การยอมรับ ซึ่งตนเองไม่มีสิ่งนั้น แต่ตนเองได้รับทักษะการเป็นนักเล่าเรื่องและความละเอียดอ่อนทางความรู้สึกมาจากคุณพ่อ
ทว่าในช่วงที่หน้าที่การงานกำลังไต่ระดับขึ้นสู่จุดสูงสุด มิ้นกลับต้องเผชิญกับมรสุมครั้งใหญ่ในวัย 24 ปี จากบรรยากาศความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม พร้อมเล่าว่าเหตุการณ์ในกองถ่าย ซึ่งตนเองตอบคำถามว่าไม่ได้อินกับฝ่ายใด แต่กลับถูกนำคำพูดไปบิดเบือนและบอกต่อกันในวงการบันเทิงจนเกิดกระแสต่อต้านและลุกลามไปสู่การรายงานข่าวโดยไม่มีข้อเท็จจริง
แม้เธอจะพยายามโทรศัพท์ไปสอบถามและเผชิญหน้าอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งในตอนแรกคู่กรณีรับปากว่าจะช่วยแก้ไข แต่หลังจากนั้นกลับไม่รับสายและเรื่องราวขยายวงกว้างออกไป เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ใหญ่เรียกตัวเข้าไปพบ ขอให้พักงาน เพื่อให้กระแสเงียบลงส่งผลให้สภาพจิตใจของเธอพังทลาย หวาดระแวงสายตาผู้คน และคิดอยากหนีไปอยู่ต่างประเทศ
ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก มิ้นยังคงต้องเดินทางไปถ่ายทำละคร ทำงาน และร่วมโต๊ะอาหารกับคู่กรณีคนดังกล่าวท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่มีใครพูดคุยด้วย กระทั่งรุ่นพี่คนหนึ่งเตือนสติว่า “ที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่น เราไม่ได้มาหาเพื่อน ถ้าเจ็บปวดให้กลับไปร้องไห้ที่บ้าน ที่นี่เรามาทำงาน” คำพูดดังกล่าวเป็นจุดเปลี่ยนให้เธอฮึดสู้ ตั้งใจทำงานอย่างแม่นยำ ไม่ยอมให้มีข้อผิดพลาด และยึดมั่นในหน้าที่ของตนเองจนผ่านพ้นมาได้
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มิ้นได้ก้าวเข้าสู่อีกหนึ่งบทบาทสำคัญคือการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ความสนใจด้านการเงินเริ่มต้นมาจากปมในวัยเด็กที่เห็นพ่อแม่ทำงานหนักแต่ครอบครัวยังคงมีปัญหาด้านการเงิน จึงเป็นแรงผลักดันให้เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด งานประกันชีวิตจึงเป็นสิ่งที่เธอเลือกด้วยตนเอง โดยได้ตั้งใจศึกษาและสอบผ่านใบอนุญาต รวมถึงใบอนุญาตผู้ให้คำแนะนำการลงทุนได้ตั้งแต่ครั้งแรก
มิ้น มิณฑิตา สรุปบทเรียนชีวิตในวัย 38 ปีว่า แม้ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยจากการเป็นคนขยันทำงาน แต่จิตใจกลับเต็มไปด้วยความสุขและรู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่มีอยู่ โดยมีแกนหลักในการดำเนินชีวิตคือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้า ซึ่งเคยได้รับการปลูกฝังจากคุณยายที่เป็นแม่ชีและการบวชชีพราหมณ์ในวัยเด็ก โดยหัวใจสำคัญคือความเข้าใจในสัจธรรม “เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป” ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน ทั้งสุขและทุกข์ล้วนไม่จีรัง และความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง ซึ่งการมองเห็นความจริงตามธรรมชาตินี้ ทำให้เธอพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกวัน
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