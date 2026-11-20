รถบรรทุกแก๊ส ย้อนศรประสานงารถบัส ผู้โดยสารโดนไฟคลอกดับ 10 ศพ เจ็บอีกอื้อ
รถบรรทุกแก๊ส ย้อนศรประสานงารถบัส ไฟลุกท่วมทั่วคัน ผู้โดยสารโดนไฟคลอกดับ 10 ศพ เป็นเด็ก 3 ราย เจ็บอีก 27 ราย
ตำรวจปากีสถานเปิดเผยกับสำนักข่าวเอเอฟพี (AFP) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ว่า เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถบรรทุกแก๊สแอลพีจี (LPG) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 10 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 3 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมาก
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ขณะรถโดยสารมุ่งหน้าจากเมืองตุรบัตไปยังเมืองการาจี ก่อนพุ่งชนกับรถบรรทุกบริเวณใกล้เมืองชายฝั่งออร์มารา ในแคว้นบาโลจิสถาน อัสลัม บังกูลไซ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เปิดเผยกับเอเอฟพีว่า “หลังเกิดการชน ไฟก็ลุกท่วมรถบัส” เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้โดยสารบนรถ 8 ราย พร้อมคนขับและผู้โดยสารในรถบรรทุกอีก 2 รายเสียชีวิต
ด้านบาชีร์ อาหมัด เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกราย ระบุว่า ผลสอบสวนเบื้องต้นพบว่ารถบรรทุกขับย้อนศรมาผิดช่องทางจนพุ่งชนประสานงากับรถโดยสาร มีผู้โดยสารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 6 ราย และทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลอีก 2 ราย โดยในกลุ่มผู้เสียชีวิตมีเด็กรวมอยู่ด้วย 3 ราย
ทีมกู้ภัยเร่งนำผู้บาดเจ็บ 27 รายส่งโรงพยาบาลกองทัพเรือปากีสถานในเมืองออร์มารา ส่วนผู้บาดเจ็บรายอื่นนำส่งโรงพยาบาลในเมืองชายฝั่งปัสนีที่อยู่ใกล้เคียง
ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นเป็นประจำในปากีสถาน โดยมีสาเหตุหลักจากการบังคับใช้กฎหมายจราจรที่หละหลวม การขับรถเร็วเกินกำหนด มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนที่ย่ำแย่ และการขับขี่โดยประมาท
ที่มา: BSS NEWS
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