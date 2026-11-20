เปิดสถิติแดงเดือด ลิเวอร์พูล พบ แมนยู ก่อนแตะ โปเช็ตติโนประเดิมงานแรกที่แอนฟิลด์
คืนวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ชายวัย 54 ปีคนหนึ่งจะเดินออกจากอุโมงค์ผู้เล่นที่แอนฟิลด์ พร้อมความจริงข้อหนึ่งที่โค้ชคนไหนก็ไม่อยากเจอ เขาเพิ่งได้ซ้อมกับลูกทีมชุดนี้มาแค่ 3 วัน และเกมแรกในชีวิตการคุมทีมใหม่ของเขา คือเกมที่ใหญ่ที่สุดในปฏิทินฟุตบอลอังกฤษ
เมาริซิโอ โปเช็ตติโน ประเดิมงานกุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในเกมแดงเดือดกับลิเวอร์พูล และนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสองสโมสรที่เกลียดกันมาเกือบร้อยปี แต่เป็นเกมที่ตัวเลขบนตารางคะแนนกำลังเล่าเรื่องที่แปลกประหลาดที่สุดเรื่องหนึ่งของฤดูกาล เพราะทั้งสองทีมต่างมีปัญหาคนละแบบ และปัญหาของทั้งคู่ก็ซ่อนอยู่ในสถิติที่หลายคนมองข้าม
ยูไนเต็ดปลดไมเคิล คาร์ริก พ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน หลังเกมเหย้าเจ๊าแอสตัน วิลล่า 4-4 แบบที่แฟนบอลดูแล้วอยากปิดทีวี วันต่อมาสโมสรประกาศแต่งตั้งโปเช็ตติโน เซ็นสัญญาถึงฤดูร้อนปี 2029 โดยสกาย สปอร์ตส์ นิวส์ รายงานว่ายูไนเต็ดต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาให้สหพันธ์ฟุตบอลสหรัฐฯ ราว 7.4 ล้านปอนด์ เพื่อดึงตัวเขาออกจากงานคุมทีมชาติ
ปฏิทินของเขาแน่นจนน่าใจหาย เขาคุมทีมชาติสหรัฐฯ นัดสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก เริ่มงานอย่างเป็นทางการวันที่ 18 เจอหน้านักเตะครั้งแรกวันที่ 19 แล้วมีเวลาซ้อมเต็มเพียง 3 วันก่อนบุกแอนฟิลด์ ยังไม่นับว่าถัดไปอีกสามวันเขาต้องไปเล่นแชมเปียนส์ลีกกับสปอร์ติง ลิสบอน ต่อทันที
ออกสตาร์ทแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกของสโมสร
ตัวเลขที่โปเช็ตติโนรับมาเป็นมรดกนั้นโหดร้ายตรงไปตรงมา ยูไนเต็ดเก็บได้ 8 คะแนนจาก 10 นัด ชนะ 1 เสมอ 5 แพ้ 4 ยิง 14 เสีย 19 รั้งอันดับ 18 ของตาราง อยู่ในโซนตกชั้น และเป็นการออกสตาร์ทที่แย่ที่สุดของสโมสรในยุคพรีเมียร์ลีก
ชัยชนะนัดเดียวของพวกเขาทั้งฤดูกาลคือเกมเปิดบ้านถล่มอิปสวิช 5-2 เมื่อเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นคือเสมอ 5 แพ้ 4 ติดต่อกันเก้านัดที่ไม่รู้จักคำว่าชนะอีกเลย
แยกเป็นเหย้าเยือนแล้วยิ่งเห็นภาพชัด เกมในบ้าน 5 นัด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ส่วนเกมเยือน 5 นัด เสมอ 3 แพ้ 2 ยังไม่ชนะนอกบ้านสักนัดเดียวตลอดฤดูกาล ทำได้เพียง 3 คะแนนจากการออกไปเยือน และยิงได้แค่ 4 ประตู
ปัญหาใหญ่ที่สุดของยูไนเต็ดไม่ได้อยู่ที่เกมรุก
แต่อยู่ที่ประตูของตัวเอง สิบนัดในลีกพวกเขาเสียประตูครบทุกนัด ไม่มีคลีนชีตแม้แต่นัดเดียว ขณะที่สกาย สปอร์ตส์ รายงานว่าเมื่อนับทุกรายการ 15 นัด ยูไนเต็ดเสียไปแล้ว 30 ประตู มีเพียงล็องส์ จากลีกเอิง ฝรั่งเศส ทีมเดียวเท่านั้นที่เสียมากกว่า เมื่อเทียบกันทั้งห้าลีกใหญ่ของยุโรป
นี่คือสิ่งที่การซ้อม 3 วันแก้ไม่ได้ และเป็นเหตุผลที่หลายฝ่ายคาดว่าเกมแรกของโปเช็ตติโนจะเน้นตั้งรับให้แน่นก่อน มากกว่าจะเปิดหน้าแลกกับเจ้าถิ่น
ความย้อนแย้งของหงส์แดง
ฝั่งลิเวอร์พูลของอันโดนี อิราโอลา ดูเผินๆ เหมือนอยู่ในสถานะที่ดีกว่ามาก อันดับ 4 ของตาราง 18 คะแนน ชนะ 5 เสมอ 3 แพ้ 2 ยิง 14 เสีย 10 แต่พอแยกตัวเลขออกมาดูทีละส่วน จะเจอความย้อนแย้งที่น่าสนใจมาก
เกมเยือน 5 นัด ลิเวอร์พูลชนะ 4 เสมอ 1 ไม่แพ้ใครเลย ยิง 10 เสียแค่ 4 เก็บไปถึง 13 คะแนน ส่วนเกมเหย้าที่แอนฟิลด์ 5 นัด ชนะแค่ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 ยิงได้เพียง 4 ประตู เสีย 6 ประตู เก็บได้แค่ 5 คะแนน
พูดอีกแบบคือ 13 จาก 18 คะแนนของลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้มาจากการออกไปเยือน ชัยชนะในบ้านนัดเดียวของพวกเขาคือเกมชนะไบรท์ตัน 2-0 เมื่อ 25 ตุลาคม ก่อนหน้านั้นเจ๊าน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-2 เจ๊าฟูแล่ม 0-0 แพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-3 และหลังจากนั้นก็แพ้อาร์เซนอล 0-1 คาบ้าน
แอนฟิลด์ที่เคยเป็นป้อมปราการที่ทีมเยือนกลัวที่สุดในอังกฤษ ฤดูกาลนี้กลายเป็นสนามที่ลิเวอร์พูลทำแต้มหล่นมากที่สุด
อิซัคคือคนที่ยิงให้หงส์
ในเกมรุก อเล็กซานเดอร์ อิซัค คือคำตอบเกือบทั้งหมดของลิเวอร์พูล กองหน้าสวีเดนยิงไปแล้ว 7 ประตูในลีก รั้งอันดับ 2 ของรายชื่อดาวซัลโวทั้งลีก เป็นรองเพียงเออร์ลิง ฮาลันด์ ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ทำได้ 9 ประตู
ตัวเลขนี้มีอีกด้านที่น่ากังวลสำหรับลิเวอร์พูล เพราะทั้งทีมยิงรวมกัน 14 ประตูจาก 10 นัด แปลว่าครึ่งหนึ่งของประตูทีมมาจากเท้าของอิซัคคนเดียว เทียบกับไบรท์ตันที่ยิงไปแล้ว 26 ประตู หรือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ยิง 21 ประตู แนวรุกของหงส์แดงยังถือว่าฝืดกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับทีมที่หวังลุ้นแชมป์
ฝั่งยูไนเต็ด ดาวซัลโวสูงสุดของทีมคือบรูโน แฟร์นันด์ส กัปตันทีม ที่ทำได้ 4 ประตู ซึ่งสะท้อนปัญหาเกมรุกของผีแดงได้ดีพอกัน เมื่อคนยิงประตูมากที่สุดของทีมคือมิดฟิลด์ตัวกลาง
สถิติ Head to head ผีแดงกำลังได้เปรียบ
ถ้าดูเฉพาะตารางคะแนน เกมนี้ควรจบง่ายสำหรับลิเวอร์พูล แต่สถิติการเจอกันห้านัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเล่าอีกเรื่องหนึ่ง
- 3 พฤษภาคม 2569 แมนยู ชนะ ลิเวอร์พูล 3-2 ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด
- 19 ตุลาคม 2568 ลิเวอร์พูล แพ้ แมนยู 1-2 ที่แอนฟิลด์
- 5 มกราคม 2568 ลิเวอร์พูล เสมอ แมนยู 2-2 ที่แอนฟิลด์
- 1 กันยายน 2567 แมนยู แพ้ ลิเวอร์พูล 0-3 ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด
- 7 เมษายน 2567 แมนยู เสมอ ลิเวอร์พูล 2-2 ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด
ยูไนเต็ดไม่แพ้ลิเวอร์พูลติดต่อกันสามนัดหลังสุด และชนะสองนัดรวดในฤดูกาลที่แล้ว ทั้งเกมเยือนแอนฟิลด์และเกมเหย้าโอลด์ แทรฟฟอร์ด
ยิ่งไปกว่านั้น ลิเวอร์พูลไม่ชนะยูไนเต็ดในเกมลีกที่แอนฟิลด์มาแล้วสามนัดติดต่อกัน นับตั้งแต่เกมประวัติศาสตร์ที่ถล่มไป 7-0 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 หลังจากเกมนั้นคือเจ๊า 0-0 เจ๊า 2-2 และแพ้ 1-2 ในบ้านตัวเอง
ความพร้อมล่าสุดของทั้ง 2 ทีม
ฝั่งเจ้าบ้าน เฟอร์กิล ฟาน ไดค์ กัปตันทีม ถอนตัวจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยอาการเจ็บเล็กน้อย แต่คาดว่าจะพร้อมลงสนามวันอาทิตย์ ไรอัน กราเฟนเบิร์ช มีปัญหาที่ส้นเท้าซึ่งต้องประคองอาการ ส่วนเยเรมี ฟริมปง กลับมาซ้อมแล้วหลังเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ขณะที่คอเนอร์ แบรดลีย์ และโจวันนี เลโอนี กลับมาซ้อมเช่นกันแต่ยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้
ฝั่งทีมเยือน ยูไนเต็ดยังขาดคาร์ลอส บาเลบา เบนจามิน เซชโก และมานูเอล อูการ์เต ที่เจ็บระยะยาว ลิซานโดร มาร์ติเนซ กลับมาลงเล่นได้หลังพ้นโทษแบน แฮร์รี แม็กไกวร์ ต้องเช็กอาการหลังเจ็บหลังจากเกมกับแอสตัน วิลล่า ส่วนลุค ชอว์ กับมาร์คัส แรชฟอร์ด อยู่ระหว่างติดตามอาการ
เกมนี้วางเดิมพันไว้บนคำถามง่ายๆ สองข้อ ข้อแรกคือแอนฟิลด์ที่กลายเป็นจุดอ่อนของลิเวอร์พูลจะกลับมาเป็นป้อมปราการได้หรือยัง ข้อที่สองคือแนวรับที่ยังไม่เคยเก็บคลีนชีตเลยทั้งฤดูกาลของยูไนเต็ด จะเปลี่ยนไปได้แค่ไหนจากการซ้อมสามวันกับโค้ชคนใหม่
ลูอิส โจนส์ นักวิเคราะห์ของสกาย สปอร์ตส์ ฟันธงผลไว้ที่ 2-0 ให้ลิเวอร์พูล โดยมองว่าโปเช็ตติโนน่าจะเลือกตั้งรับให้แน่นก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้เกมนี้ไม่น่าจะกลายเป็นศึกยิงกันสนั่น แต่จะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลคุมจังหวะมากกว่า
อย่างไรก็ตาม แดงเดือดไม่เคยสนใจตารางคะแนน ฤดูกาลที่แล้วยูไนเต็ดบุกมาชนะถึงแอนฟิลด์ทั้งที่ฟอร์มไม่ได้ดีกว่ากันนัก และเกมนี้ก็มีทุกองค์ประกอบที่จะทำให้บ่ายวันอาทิตย์ธรรมดากลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้อีกครั้ง
ข้อมูลตารางคะแนน ผลการแข่งขัน และสถิติผู้ทำประตู อ้างอิงจากฐานข้อมูลอย่างเป็นทางการของพรีเมียร์ลีก ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569
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อ้างอิงจาก: Sky Sports พรีวิวเกม , Sky Sports แต่งตั้งโปเช็ตติโน