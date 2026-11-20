เกินไปมาก! นักเรียนรุ่นพี่ ม.3 แค้นโดนฟ้องครู แทงเข่าเด็กอนุบาล จนทรุดลงไปกับพื้น
เกินไปมาก! นักเรียนรุ่นพี่ ม.3 แค้นโดนฟ้องครู ตบตี-แทงเข่า เด็กอนุบาล จนทรุดลงไปกับพื้น ล่าสุดยังตามตัวไม่พบผู้ก่อเหตุ
โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทั้งตบ เตะ และใช้เข่ากระแทก โดยมีเพื่อนอีกคนยืนถ่ายคลิปอยู่ใกล้ๆ และไม่เข้าห้ามปราม คลิปนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกสะเทือนใจ พร้อมตั้งคำถามถึงปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาและมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ล่าสุด นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ หรือ “รมช.กอล์ฟ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทราบเรื่องแล้ว และส่งทีมงานลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามข้อเท็จจริง รวมถึงให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบ
ด้านศูนย์พิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัย (ศพส.) กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุแล้ว แต่ขณะนี้ยังไม่พบตัวนักเรียนผู้ก่อเหตุ
มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 15 ปี และได้ลาออกจากโรงเรียนไปแล้ว ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าเจ้าตัวมีปัญหาครอบครัวเนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน พ่อเป็นคนไทย ส่วนแม่เป็นชาวกะเหรี่ยง ครอบครัวนำมาฝากไว้ที่ศูนย์แห่งนี้ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ป.3–ป.4 จนถึงปัจจุบัน และมีนิสัยค่อนข้างก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพูดคุยเพื่อหาสาเหตุและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เบื้องต้นพบว่ามีเด็กนักเรียนถูกทำร้ายถึง 2 ราย ส่วนสาเหตุเหตุคาดว่าเกิดจากเด็กนำเรื่องไปฟ้องครูว่าเด็ก 15 ปี เล่นกันใช้ความรุนแรง ทำให้ผู้ก่อเหตุผูกใจเจ็บและแอบมาทำร้ายร่างกายตามที่ปรากฏในคลิป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- นักเรียนหญิง ป.6 ถูกรุ่นน้อง ป.5 รุมทำร้าย ปมแย่งผู้ชาย รร.อ้างเกิดเหตุนอกรั้ว
- แฉวัยรุ่นไลฟ์สด หลอกเหยื่อซื้อของ ด่าหยาบพนง.-ถามรู้ไหมเป็นใคร สั่งชิ่งหนีไม่จ่ายเงิน
- แม่ไม่ยอม! ลูกสาวถูกรุ่นพี่ LGBTQ ตะโกนด่า คุกคามในโรงเรียน ลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด