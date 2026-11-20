อาลัย “คาทาลินา” อินฟลูฯ สาวผู้ติดตาม 3 ล้าน เสียชีวิตวัย 25 ปี หลังป่วยมะเร็งสมอง
คาตา อามาติสตา (Cata Amatista) หรือ คาทาลินา เฟอร์นันเดซ โกเมซ (Catalina Fernández Gómez) อินฟลูเอนเซอร์และนักแสดงสาวชาวโคลอมเบีย เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ขณะอายุ 25 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็งสมองมานานกว่า 3 ปี โดยครอบครัวเป็นผู้แจ้งข่าวผ่าน Instagram ส่วนตัวของเธอ
คาทาลินามีผู้ติดตามรวมกว่า 3 ล้านบัญชีบน Instagram, TikTok และ YouTube เธอใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ เรื่องราวในชีวิตประจำวัน รวมถึงประสบการณ์รักษามะเร็งสมองที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2566
คาทาลินาเกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2544 ที่เมืองโปปายัน ประเทศโคลอมเบีย ก่อนย้ายมาอาศัยอยู่ในเมืองกาลี เธอเริ่มสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียตั้งแต่อายุประมาณ 15 ปี และสนใจงานศิลปะหลายแขนง ทั้งการแสดง ร้องเพลง เต้นรำ และวาดภาพ
นอกจากการทำคอนเทนต์ออนไลน์ คาทาลินายังทำงานเป็นนักแสดงและเคยร่วมแสดงละครเวทีแนวมิวสิคัล รวมถึงละครที่ดัดแปลงจากเรื่อง Hamilton ซึ่งจัดแสดงที่โรงละคร Teatro Jorge Isaacs ในเมืองกาลี
ชีวิตของเธอเริ่มมีปัญหาสุขภาพในปี 2566 หลังมีอาการปวดศีรษะเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะเวลาที่ต้องออกแรง แม่ของเธอซึ่งทำงานเป็นนักกายภาพบำบัดสังเกตเห็นความผิดปกติ จึงพาไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาท
ผลตรวจพบก้อนเนื้อในสมองขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร และต่อมาแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น มะเร็งเมดัลโลบลาสโตมา (Medulloblastoma) ซึ่งเป็นเนื้องอกร้ายที่เกิดขึ้นบริเวณสมองน้อย สมองส่วนนี้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวและการประสานงานของกล้ามเนื้อ
คาทาลินาเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2566 ก่อนเปิดเผยเรื่องการป่วยผ่านวิดีโอบน YouTube ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน จากนั้นเธอยังคงโพสต์เรื่องราวการรักษาและการใช้ชีวิตให้ผู้ติดตามรับรู้อย่างต่อเนื่อง
แม้จะผ่านการผ่าตัดและรักษาด้วยเคมีบำบัดกับรังสีรักษา แต่อาการป่วยยังไม่สิ้นสุด เดือนมิถุนายน 2567 เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้ง หลังแพทย์ตรวจพบว่าก้อนเนื้อกลับมาเติบโต
ต่อมาในปี 2568 แพทย์พบว่ามะเร็งลุกลามไปยังบริเวณกระดูกสันหลังและระบบประสาทส่วนอื่น ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาเพิ่มเติม ขณะที่คาทาลินายังคงบอกเล่าสถานการณ์สุขภาพและความคืบหน้าในการรักษาผ่านโซเชียลมีเดีย
นอกจากปัญหาสุขภาพ เธอยังเผชิญอุปสรรคเรื่องการเข้าถึงการรักษา โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 คาทาลินาให้สัมภาษณ์กับสื่อโคลอมเบียว่า ต้องรอการอนุมัติยาและการรักษาจากผู้ให้บริการประกันสุขภาพนานถึง 3 เดือน ส่งผลให้ไม่สามารถเริ่มการรักษารอบใหม่ตามแผนของแพทย์ได้
ก่อนหน้านั้น คาทาลินาเคยเปิดรับเงินบริจาคผ่านแพลตฟอร์มระดมทุน เพื่อรวบรวมเงินประมาณ 250 ล้านเปโซโคลอมเบีย สำหรับเดินทางไปรับการรักษาเฉพาะทางในประเทศอาร์เจนตินา โดยมีผู้ติดตามจำนวนมากร่วมสนับสนุนและส่งข้อความให้กำลังใจ
กระทั่งวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ครอบครัวและบริษัท Lilo Management ซึ่งเป็นต้นสังกัดของเธอ แจ้งข่าวการเสียชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจคาทาลินาตลอดช่วงเวลาที่รักษาตัว
ครอบครัวระบุในข้อความอำลาว่า แม้คาทาลินาจะจากไปแล้ว แต่ความรักและเรื่องราวที่เธอแบ่งปันจะยังคงอยู่กับผู้คนที่เคยรู้จักและติดตามชีวิตของเธอ
พร้อมขอให้ทุกคนจดจำคาทาลินาในฐานะหญิงสาวที่รักศิลปะ มีความฝัน และใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการ ไม่ใช่จดจำเพียงช่วงเวลาที่เจ็บป่วย โดยทิ้งข้อความสำคัญไว้ว่า
“โรคมะเร็งไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของคาตา เรื่องราวของเธอคือความรัก”
หลังครอบครัวประกาศข่าวการเสียชีวิต บรรดาเพื่อน นักแสดง และผู้ติดตามต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นในบัญชีโซเชียลมีเดียของคาทาลินา เพื่อกล่าวอำลาและขอบคุณที่เธอแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สลด ดาราซีรีย์ดัง ถูกรถชนขณะข้ามถนน รอคิวผ่าตัด 5 วัน จนเสียชีวิต
- ปิดตำนาน ยูกิโอะ ยามากาตะ เจ้าของเสียงเพลงเปิดกาโอเรนเจอร์ เสียชีวิตวัย 69 ปี
- ดาวดับลับฟ้า “เออร์มา พี. ฮอลล์” นักแสดง The Ladykillers คู่ทอม แฮงส์ เสียชีวิตวัย 91 ปี