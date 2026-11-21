ดูบอลสด บอล 7 สี วันนี้ 21 พ.ย. 69 เช็กผลการแข่งขันล่าสุด รอบ 16 ทีม
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 หรือ บอล 7 สี 2569 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน เข้าสู่การแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้ายเป็นวันสุดท้าย มีโปรแกรมลงสนามอีก 4 คู่ ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มคู่แรกเวลา 09.30 น. เพื่อคัดเลือกอีก 4 โรงเรียนเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย โดยแฟนฟุตบอลสามารถรับชมถ่ายทอดสดฟรีผ่านช่องทางออนไลน์ของช่อง 7HD
โปรแกรมวันนี้มีคู่ที่น่าสนใจระหว่างโรงเรียนบางลายพิทยาคม พบโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ซึ่งเพิ่งสร้างผลงานเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท แชมป์เก่าปี 2568 ด้วยสกอร์ 10-3 ในรอบ 32 ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ขณะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งผ่านเข้ารอบหลังเอาชนะโรงเรียนหัวถนนวิทยา 7-1 เตรียมพบกับโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ที่เพิ่งเอาชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ด้วยการดวลจุดโทษ หลังเสมอกันในเวลา 2-2
อีกสองคู่เป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนวิชูทิศกับโรงเรียนพระแม่มารีสาทร และโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ พบโรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สำหรับศีขรภูมิพิสัย เพิ่งเอาชนะโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล หรือทีมแตงโมยูไนเต็ด ของอาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ด้วยสกอร์ 8-5 ในรอบ 32 ทีมสุดท้าย ส่วนกันทรารมณ์ผ่านเข้ารอบด้วยการเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 8-0
โปรแกรมฟุตบอล 7 สี วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2569 รอบ 16 ทีมสุดท้าย
สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนามหญ้าเทียม)
- 09.30 น. บางลายพิทยาคม พบ วัดสุทธิวราราม
- 10.35 น. วิชูทิศ พบ พระแม่มารีสาทร
- 13.00 น. เทพศิรินทร์ พบ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
- 14.05 น. ศีขรภูมิพิสัย พบ กันทรารมณ์
แฟนฟุตบอลสามารถติดตามการถ่ายทอดสดทั้ง 4 คู่ได้ฟรีผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON รวมถึง YouTube Ch7HD, Facebook Ch7HD และ Ch7HD Sports ตลอดจน TikTok Ch7HD Sports โดยเลือกชมการแข่งขันจากหน้าถ่ายทอดสดของผู้จัด
ช่องทางดูบอลสด บอล 7 สี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2569
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สำหรับผลการแข่งขันล่าสุดของรอบ 16 ทีมสุดท้าย สามารถตรวจสอบสกอร์ของแต่ละคู่และรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม ได้จากหน้าโปรแกรมการแข่งขันอย่างเป็นทางการของช่อง 7HD ซึ่งเป็นช่องทางรายงานผลจากผู้จัดโดยตรง
การแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้ายใช้ระบบแพ้คัดออก แข่งขันครึ่งละ 25 นาที รวม 50 นาที หากเสมอกันเมื่อหมดเวลา จะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษทันที โดยไม่มีการต่อเวลาพิเศษ
ผู้ชนะทั้ง 4 คู่ของวันที่ 21 พฤศจิกายน จะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ร่วมกับอีก 4 โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบจากการแข่งขันวันที่ 20 พฤศจิกายน
สำหรับรอบ 8 ทีมสุดท้าย มีกำหนดแข่งขันวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ตามด้วยรอบรองชนะเลิศวันที่ 2 ธันวาคม ก่อนปิดท้ายด้วยนัดชิงอันดับ 3 และนัดชิงชนะเลิศวันที่ 6 ธันวาคม 2569 ที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
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