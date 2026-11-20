หนุ่ม กรรชัย เฉลยสาเหตุ วู้ดดี้ และคนดัง งานเข้า โดนอินฟลูฯ หลอกเรี่ยไร อ้างช่วยเหยื่อน้ำกรด สุดท้ายเป็นบัญชีม้า
หนุ่ม กรรชัย เล่ากลางรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ แฉอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งเรี่ยไรเงินในกลุ่มไลน์ดาราอ้างช่วยสองแม่ลูกชาวเมียนมาเหยื่อน้ำกรดเมื่อปี 2567 ทำคนดังอย่าง วู้ดดี้ บุ้ง ใบหยก รวมถึงเจ้าตัวหลงเชื่อโอนช่วยคนละหลายแสนบาท สุดท้ายพบเป็นบัญชีม้าเว็บผิดกฎหมาย จนตำรวจต้องเรียกทุกคนเข้าให้ปากคำอีกรอบ
กรณีดารานักแสดงและคนดังหลายรายต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตัวเข้าให้ปากคำ หลังหลงเชื่อโอนเงินบริจาคตามคำชักชวนของอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่ง
เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อปี 2567 หลังจากมีกรณีหญิงชาวเมียนมากับลูกถูกสาดน้ำกรด อินฟลูเอนเซอร์คนดังกล่าวได้เข้ามาขอเรี่ยไรเงินในกลุ่มไลน์ซึ่งมีดารานักแสดงอยู่เป็นจำนวนมาก โดยอ้างว่าต้องการช่วยเหลือสองแม่ลูก พร้อมแจ้งเลขบัญชีให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือโอนเงินเข้าไป
จากคำชักชวนนั้น ทำให้มีคนดังหลายคนโอนเงินเข้าไปช่วยเหลือกันเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้ง วู้ดดี้ บุ้ง ใบหยก รวมถึงตัว หนุ่ม กรรชัย เองที่ต่างก็โอนเงินไปช่วยกันคนละหลายแสนบาท
อย่างไรก็ตาม ภายหลังกลับพบว่าบัญชีธนาคารที่ทุกคนโอนเงินเข้าไปเพื่อช่วยเหลือสองแม่ลูกนั้น เป็นบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ผิดกฎหมาย
“หนุ่ม กรรชัย” ก็โอนไปด้วยเช่นกัน โดยได้เปิดสลิปการโอนเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมระบุบันทึกช่วยจำว่า “ร่วมช่วยเหลือเกตีและลูก”
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“เมื่อวานดีเอสไอโทรมาหาผมตอนเช้า สอบถามว่าคุณหนุ่มรู้จักคุณวู้ดดี้ คุณบุ้ง และอีกหลายคนไหม คงต้องเข้ามาพบดีเอสไออีกสักครึ่ง เพราะบัญชีที่พวกคนโอนเข้าไป เป็นบัญชีม้า บัญชีนี้ถ้ากดเข้าไปในเว็บหนึ่ง ซึ่งเป็นเว็บผิดกฎหมาย ชื่อบัญชีนี้กับ น.ส.นี้ จะปรากฏในเว็บนั้นทันที เป็นความบัดซบมาก ที่พวกเราทุกคนต้องมาเจอแบบนี้ ตอนนี้วู้ดดี้เครียดมาก ไม่คิดว่าเงินจะทำบุญ กลับกลายเป็นว่าโอนเข้าบัญชีม้า ซึ่งตอนนั้นบุคคลหนึ่งบอกเป็นบัญชีกลาง หลักฐานเก็บไว้หมดแล้ว” หนุ่ม กรรชัย
ส่งผลให้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเรียกดารานักแสดงและทุกคนในกลุ่มไลน์ที่โอนเงินเข้าบัญชีม้านี้ ซึ่งรวมถึง หนุ่ม กรรชัย ด้วย ให้เดินทางเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจกันอีกรอบ
อย่างไรก็ดี ข้อมูลล่าสุด ยังไม่รู้ว่า อินฟลูที่ว่า หมายถึงใคร
ย้อนคดี แม่ลูกถูกสาดน้ำกรด เกิดอะไรขึ้น
ภาพหญิงชาวเมียนมาอุ้มลูกสาววัย 8 เดือนที่มีบาดแผลจากน้ำกรดเข้าขอความช่วยเหลือจาก กัน จอมพลัง เป็นข่าวใหญ่เมื่อเดือนเมษายน 2567 หลายคนอาจเข้าใจว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นในปีนั้น แต่ความจริงแม่ลูกทั้งสองเผชิญเหตุร้ายมาตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่เมืองพญาตองซู ประเทศเมียนมา ใกล้ด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้เสียหายคือ เกตี หญิงชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่กับ ตีฮะ มีลูกสาวด้วยกันชื่อ กอหญ้า เกตีเคยเล่าในรายการโหนกระแสว่าก่อนเกิดเหตุเธอมีปัญหาขัดแย้งผ่านข้อความกับหญิงชื่อ ซอน อดีตภรรยาของตีฮะ
ช่วงเย็นวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ขณะเกตีกำลังอาบน้ำให้ลูกสาววัย 2 เดือนในบ้านเช่าฝั่งเมียนมา ซอนเดินเข้ามาจากด้านหลังแล้วราดน้ำกรดใส่ศีรษะ น้ำกรดไหลลงใบหน้า คอ แขน ลำตัว ก่อนกระเด็นใส่ลูกสาวจนบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่
บาดแผลของเกตีกระจายทั่วศีรษะ ใบหน้า ใบหู คอ ลำตัว ส่วนลูกสาวบาดเจ็บที่ใบหน้ากับลำตัว จนสูญเสียการมองเห็นทั้งสองข้าง ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยภายหลังว่าสถานพยาบาลฝั่งเมียนมารับตัวทั้งคู่ไว้เบื้องต้น ก่อนส่งข้ามแดนมารักษาต่อที่โรงพยาบาลในไทย เกตีใช้เวลารักษาตัวราว 3 เดือน ส่วนลูกสาวต้องนอนโรงพยาบาลนานถึง 5 เดือน
วันที่ 9 มีนาคม 2567 เกตีเข้าแจ้งความที่ สภ.สังขละบุรี ตำรวจสอบปากคำผู้เสียหายกับพยานแล้วส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณาเรื่องอำนาจสอบสวน ต่อมาวันที่ 5 เมษายน 2567 สำนักงานอัยการสูงสุดตอบกลับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจนจบลงในประเทศเมียนมา ไม่มีส่วนใดเกิดในประเทศไทย นี่คือสาเหตุที่ตำรวจไทยไม่สามารถดำเนินคดีทำร้ายร่างกายนี้ได้ แม้ผู้เสียหายจะข้ามมารักษาตัวหรือเข้าแจ้งความในฝั่งไทยก็ตาม
เนื่องจากอาการบาดเจ็บต้องรักษาต่อเนื่องโดยมีค่าใช้จ่ายสูง เกตีจึงขอความช่วยเหลือจาก กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง วันที่ 28 เมษายน 2567 กันพาแม่ลูกจากกาญจนบุรีเข้ากรุงเทพฯ เพื่อประสานทั้งเรื่องการรักษากับคดีความ วันถัดมาพาไปกระทรวงการต่างประเทศกับสถานทูตเมียนมา เพื่อผลักดันให้ทางการเมียนมาดำเนินคดีในพื้นที่เกิดเหตุ ควบคู่กับการจัดการเอกสารให้ทั้งคู่อยู่รักษาตัวในไทยได้
ต้นเดือนพฤษภาคม 2567 กันพาทั้งคู่กลับไปพบเจ้าหน้าที่ในอำเภอสังขละบุรี ก่อนย้ายไปพักฟื้นที่บ้านของ หมอปลา จีรพันธ์ เพชรขาว กับภรรยา น้ำฟ้า ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดเตรียมห้องดูแลผู้บาดเจ็บไว้ให้ ส่วนการติดตามหญิงที่ผู้เสียหายกล่าวหาว่าก่อเหตุ กันเคยประกาศตั้งเงินรางวัล 100,000 บาทแก่ผู้ที่ช่วยนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
หลังเป็นข่าว หมอปลากับน้ำฟ้าช่วยดูแลกอหญ้าอย่างใกล้ชิดเพราะเด็กต้องได้รับการดูแลเรื่องการหายใจ การให้อาหาร รวมถึงบาดแผลอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเด็กมีชื่อเรียกใหม่ว่า กันเกล้า โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2568 น้ำฟ้าให้สัมภาษณ์ว่าน้องผ่านการผ่าตัดมาแล้วถึง 11 ครั้ง
อย่างไรก็ตาม ส่วนสถานะทางคดีอาญาในฝั่งเมียนมา ปัจจุบันยังไม่พบรายงานยืนยันผลการจับกุม การสั่งฟ้อง หรือคำพิพากษาต่อหญิงที่ผู้เสียหายกล่าวหาว่าก่อเหตุแต่อย่างใด