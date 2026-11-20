ผลบอล 7 สี วันนี้ 20 พ.ย. 69 เช็กผล 4 คู่ รอบ 16 ทีมสุดท้าย ใครเข้ารอบ 8 ทีม
ฟุตบอลนักเรียน 7HD 2026 แข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 รวม 4 คู่ อัสสัมชัญธนบุรีพบขัติยะวงษา อัสสัมชัญศรีราชาดวลวชิราลัย พร้อมอีกสองคู่ชิงตั๋วเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 หรือ บอล 7 สี 2569 ประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน เข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย มีโปรแกรมแข่งขัน 4 คู่ ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เพื่อคัดเลือก 4 โรงเรียนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569
สำหรับการแข่งขันวันนี้ คู่แรก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พบโรงเรียนขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 09.30 น. ตามด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พบโรงเรียนวชิราลัย จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.35 น.
ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม พบโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก่อนปิดท้ายเวลา 14.05 น. ด้วยคู่ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญกับโรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการแข่งขันฟุตบอล 7 สี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 รอบ 16 ทีมสุดท้าย
- เวลา 09.30 น. อัสสัมชัญธนบุรี 4-2 ขัติยะวงษา (อัสสัมชัญธนบุรี เข้ารอบ)
- เวลา 10.35 น. อัสสัมชัญศรีราชา 5-2 วชิราลัย (อัสสัมชัญศรีราชา เข้ารอบ)
- เวลา 13.00 น. ท่าข้ามพิทยาคม พบ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รอยืนยันผลการแข่งขัน
- เวลา 14.05 น. อัสสัมชัญ พบ ภัทรบพิตร รอยืนยันผลการแข่งขัน
การแข่งขันรอบนี้ใช้ระบบแพ้คัดออก แข่งขันครึ่งละ 25 นาที รวม 50 นาที หากเสมอกันเมื่อหมดเวลาจะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษทันที โดยไม่มีการต่อเวลาพิเศษ
สำหรับผลงานรอบ 32 ทีมสุดท้าย อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะร่มไทรวิทยา 7-1 ส่วนขัติยะวงษาเสมอทหารอากาศอนุสรณ์ 3-3 ก่อนชนะการดวลจุดโทษ 3-2
ด้านอัสสัมชัญศรีราชาเอาชนะราชวินิตบางเขน 5-2 ขณะที่วชิราลัยถล่มโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 10-5 ผ่านเข้ารอบมาพบกัน
ท่าข้ามพิทยาคมผ่านเข้ารอบหลังเสมอปทุมคงคา 3-3 ก่อนชนะการยิงจุดโทษ ส่วนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะสวนป่าเขาชะอางค์ 2-1
ขณะที่อัสสัมชัญเอาชนะกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 6-1 และภัทรบพิตรชนะกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 7-1
การแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้ายยังเหลืออีก 4 คู่ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ได้แก่ บางลายพิทยาคม พบ วัดสุทธิวราราม เวลา 09.30 น. วิชูทิศ พบ พระแม่มารีสาทร เวลา 10.35 น. เทพศิรินทร์ พบ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เวลา 13.00 น. และศีขรภูมิพิสัย พบ กันทรารมณ์ เวลา 14.05 น.
ผู้ชนะจากการแข่งขันทั้ง 8 คู่ จะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศวันที่ 30 พฤศจิกายน ก่อนแข่งขันรอบรองชนะเลิศวันที่ 2 ธันวาคม และนัดชิงอันดับ 3 กับรอบชิงชนะเลิศวันที่ 6 ธันวาคม 2569 ที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
แฟนบอลสามารถติดตามผลการแข่งขันและรับชมถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ ฟุตบอลนักเรียน 7HD 2026 รวมถึง CH7ON, YouTube Ch7HD และ Facebook Ch7HD Sports
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูบอลสด บอล 7 สี วันนี้ 20 พ.ย. 69 รอบ 16 ทีม เช็กตารางแข่ง 4 คู่แรก
- สรุป 16 ทีมสุดท้าย บอล 7 สี 2569 วัดสุทธิเขี่ยแชมป์เก่าร่วง เช็กโปรแกรมรอบต่อไป
- ตารางแข่งฟุตบอล 7 สี รอบ 16 ทีม 20-21 พ.ย. 69 เช็กคู่แข่งขัน ดูบอลสดช่องไหน