สิงโตเพศเมียขย้ำลูกจ้างวัย 19 ดับ ระหว่างอินฟลูฯ ถ่าย TikTok
เกิดเหตุสิงโตเพศเมียขย้ำลูกจ้างฟาร์มวัย 19 ปีจนเสียชีวิตในเมืองลาฮอร์ ประเทศปากีสถาน ระหว่างที่อินฟลูเอนเซอร์เดินทางมาถ่ายคลิป TikTok กับสัตว์ภายในฟาร์ม ตำรวจจับกุมเจ้าของฟาร์มและอินฟลูเอนเซอร์ พร้อมสอบสวนข้อสงสัยว่ามีความพยายามปกปิดเหตุการณ์ โดยอ้างว่าผู้เสียชีวิตถูกสุนัขกัด
หนังสือพิมพ์ DAWN รายงานเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ว่า เหตุเกิดที่ฟาร์มสัตว์เอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่คาห์นา (Kahna) เมืองลาฮอร์ ผู้เสียชีวิตชื่อ ตัลฮา (Talha) อายุ 19 ปี เป็นลูกจ้างของฟาร์ม ส่วนอินฟลูเอนเซอร์ที่เกี่ยวข้องคือ โนมาน ฮัสซัน (Nauman Hassan) ผู้ผลิตคอนเทนต์เกี่ยวกับสัตว์ป่าบนสื่อสังคมออนไลน์
ก่อนเกิดเหตุ ฮัสซันเดินทางมายังฟาร์มเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอสำหรับเผยแพร่บน TikTok ระหว่างเตรียมถ่ายทำ สิงโตเพศเมียที่เลี้ยงไว้ภายในฟาร์มเกิดควบคุมไม่ได้ ก่อนพุ่งเข้าทำร้ายตัลฮาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวตัลฮาส่งโรงพยาบาลเอกชนเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ ก่อนส่งร่างไปยังสถานที่เก็บศพเพื่อรอการชันสูตร
หลังเกิดเหตุ ตำรวจพบความผิดปกติจากข้อมูลที่ได้รับในช่วงแรก เนื่องจากมีผู้พยายามอ้างว่าตัลฮาถูกสุนัขทำร้าย แต่ผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ยืนยันว่า สาเหตุการบาดเจ็บเกิดจากการถูกสิงโตเพศเมียขย้ำ จึงเริ่มสอบสวนว่ามีใครจงใจปกปิดข้อเท็จจริงหรือไม่
วันที่ 12 พฤศจิกายน ตำรวจพื้นที่คาห์นาจับกุมฮัสซัน พร้อมกับ ฟายาซ อาห์เหม็ด (Fayyaz Ahmad) เจ้าของฟาร์ม เพื่อสอบสวนความรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของลูกจ้างวัย 19 ปี รวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความประมาทในการดูแลสัตว์
ตำรวจยังตรวจสอบว่าฟาร์มมีใบอนุญาตเลี้ยงสิงโตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และมีมาตรการป้องกันอันตรายเพียงพอหรือไม่ ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานสัตว์ป่าของแคว้นปัญจาบเข้ายึดสิงโตเพศเมียที่ก่อเหตุไปควบคุมดูแล
ไฟซาล คัมราน (Faisal Kamran) รองผู้บัญชาการตำรวจฝ่ายปฏิบัติการเมืองลาฮอร์ ระบุว่า ตำรวจจะสอบสวนทั้งความประมาทและความพยายามปกปิดเหตุการณ์ พร้อมย้ำว่าการถ่ายคลิปเพื่อความบันเทิงหรือผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ควรทำให้ชีวิตมนุษย์ตกอยู่ในอันตราย
อย่างไรก็ตาม คดีมีความคืบหน้าเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน หลังตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปขึ้นศาลในเมืองลาฮอร์ เพื่อขออนุญาตควบคุมตัวสอบสวนเพิ่มเติม แต่ระหว่างการพิจารณา ครอบครัวของตัลฮาเดินทางมาศาลและแจ้งว่าไม่ต้องการดำเนินเรื่องเอาผิดผู้ต้องหาทั้งสองต่อไป
ครอบครัวผู้เสียชีวิตระบุว่าได้ให้อภัยฮัสซันและฟายาซ อาห์เหม็ด เพื่อพระผู้เป็นเจ้า พร้อมยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่คัดค้าน หากศาลอนุญาตให้ทั้งสองประกันตัวหรือมีคำสั่งยกฟ้อง
แม้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะให้อภัย แต่อัยการยังคัดค้านการปล่อยตัว โดยเห็นว่าเป็นคดีร้ายแรงและตำรวจจำเป็นต้องสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิต
ท้ายที่สุด ผู้พิพากษาไกเซอร์ ริอาซ (Qaiser Riaz) ปฏิเสธคำร้องขอควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อสอบสวน และอนุญาตให้ทั้งสองประกันตัว โดยกำหนดหลักประกันคนละ 50,000 รูปีปากีสถาน
DAWN รายงานความคืบหน้าเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนว่า ครอบครัวตัลฮาได้ให้อภัยผู้ต้องหาทั้งสองอย่างเป็นทางการแล้ว ส่วนคำสั่งประกันตัวไม่ได้หมายความว่าศาลตัดสินให้พ้นผิด โดยยังไม่มีรายงานยืนยันว่าคดีสิ้นสุดลงด้วยคำพิพากษาถึงที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมี 4 ตัวรุมขย้ำ แม่-ลูกสาว ดับสยองคาเส้นทางเดินป่า เจ้าหน้าที่ชี้เคสหายาก
- วิวาห์สลาย จระเข้ 5 เมตร พุ่งงับว่าที่เจ้าสาวลากลงน้ำ แฟนว่ายตามช่วยไม่ทัน
- เฉลยแล้วปมโดดกรงเสือ อดีตดาราเด็กอังกฤษดับสลด ที่แท้ป่วยจิตมานาน
ข้อมูลและภาพจาก : tribune