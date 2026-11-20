ครูพนอ vs คุณยายวรนาฏ เทียบพลัง สุดยอดสายมนต์ดำหนังไทย ถ้าสู้กันใครชนะ
ช่วงนี้สายมูสายสยองคงได้ยินชื่อ “คุณยายวรนาฏ” กันหนาหู เพราะหนัง คุณยายวรนาฏ (INHERIT) ที่ ใหม่ ดาวิกา พลิกบทบาทมารับบทยายสุดหลอน เพิ่งเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ปลุกกระแสตำนานไสยศาสตร์ไทยให้กลับมาฮอตอีกครั้ง
พอพูดถึงตัวแม่สายมนต์ดำของหนังไทย อีกชื่อที่แฟนหนังสยองต้องนึกถึงคือ “ครูพนอ” จากแฟรนไชส์ ลองของ วันนี้ Thaiger เลยชวนมาจับคู่มวยในจินตนาการ เอาสองสุดยอดสายดำของวงการบันเทิงไทยมาเทียบพลังกันแบบสนุก ๆ ว่า ถ้าครูพนอกับคุณยายวรนาฏมาสู้กัน ใครจะชนะ ย้ำก่อนว่านี่คือการวิเคราะห์เอามันอิงจากหนังและนิยาย ไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใด
รู้จัก “ครูพนอ” จากลองของ
ครูพนอปรากฏตัวครั้งแรกในหนัง ลองของ (2548) ในฐานะครูสาวต่างจังหวัดผู้เป็นภรรยาคนที่ 2 ของประเวท จุดเริ่มของเรื่องคือความสวย เสน่ห์แรงของเธอ ทำให้ถูกผู้ชายรุมหลงจนมีคนจ้างหมอผีทำเสน่ห์ทำของใส่ พนอโดนคุณไสยเล่นงานหนักจนเสียสติ ทำร้ายตัวเอง
หมอผีบอกว่า ถ้าอยากหยุดความทรมานจากคุณไสย เธอต้อง “กินเนื้อคนที่ทำของใส่” ผลคือวิชาอาคมของคนนั้นย้ายมาอยู่กับพนอไปจนตาย จากครูสาวธรรมดา พนอจึงกลายเป็นแม่มดมนต์ดำสายอาฆาตที่หันมาใช้ไสยศาสตร์ไล่แก้แค้นทุกคนที่เคยทำร้ายเธอ
พลังของครูพนอผูกกับการครอบครอง “เทพสามตา” ลัทธิไสยศาสตร์ที่ต้องมีเครื่องสังเวย อาวุธหลักของครูพนอคือคุณไสยสุดโหดที่สั่งให้คนทรมานตัวเอง บีบบังคับให้สารภาพ ไปจนถึงจับคนมาเผาและดองศพเพื่อบูชา เรียกได้ว่าเป็นสายรุกที่โหดเหี้ยมที่สุดสายหนึ่งของหนังไทย
แต่จุดอ่อนคือ ครูพนอยังเป็นมนุษย์ สุดท้ายในภาคแรกเธอถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตขณะกำลังทำพิธี เรื่องราวชีวิตของเธอถูกขยายต่อในภาค ลองของ 2 และภาคล่าสุด พนอ (2568) ที่ เฌอปราง อารีย์กุล มารับบทวัยเด็ก
รู้จัก “คุณยายวรนาฏ” จากทายาทอสูร
คุณยายวรนาฏเป็นตัวละครเอกจากนิยายคลาสสิก ทายาทอสูร ของ ตรี อภิรุม ถูกนำมาสร้างเป็นละครมาแล้วหลายเวอร์ชัน ทั้ง ชไมพร จตุรภุช (2535), สินจัย เปล่งพานิช (2544) และ พรชิตา ณ สงขลา (2559) ก่อนจะมาถึงฉบับภาพยนตร์ของ GDH ที่ได้ ใหม่ ดาวิกา มาสวมบท ปีศาจตะขาบ
ภาพจำของวรนาฏคือหญิงงามลึกลับที่อยู่ลำพังในคุ้มไม้สัก ทั้งที่อายุกว่า 70 ปี แต่หน้าตากลับหยุดอยู่ราววัย 40 เพราะแท้จริงแล้วเธอคือ ร่างสถิตของอสูรร้าย ที่รับอำนาจไสยดำสืบทอดต่อมา นายโขน ยุคพญาเชลียง ซึ่งความจริงก็เป็นอสูรเช่นกัน สายการสืบทอดนี้ในฉบับหนังถูกชูว่าเป็นตำนาน “ตะขาบตัวแม่ 800 ปี”
พลังของคุณยายวรนาฏจึงไม่ใช่วิชาที่เรียนมา แต่เป็นอำนาจอสูรที่อยู่ในตัว จุดเด่นที่คนจำได้ขึ้นใจคือการ คายตะขาบ และตุ๊กตาสังคโลกลายตะขาบที่ผูกกับพิธีกรรม ความน่ากลัวของเธอคือการเกือบเป็นอมตะ ไม่แก่ไม่ตายง่าย ๆ ตราบใดที่ยังมีการสืบทอด และต้องหา “ทายาท” คนใหม่มารับช่วงพลังต่อไปเรื่อย ๆ
เทียบพลังแบบหมัดต่อหมัด
เมื่อรู้จักทั้งสองคนแล้ว มาดูกันว่าถ้าวางเทียบข้างกัน ใครเหนือกว่าในแต่ละด้าน
- ที่มาของพลัง: ครูพนอเป็นมนุษย์ที่ได้วิชามาภายหลังด้วยการกินเนื้อคนและครอบครองเทพสามตา ส่วนคุณยายวรนาฏคือร่างทรงอสูรที่รับพลังสืบทอดมายาวนานถึง 800 ปี ข้อนี้วรนาฏนำ เพราะเป็นพลังระดับอสูรโดยกำเนิดของสายวิชา
- อาวุธเด่น: ครูพนอถนัดคุณไสยสายทรมาน สั่งให้เหยื่อทำร้ายตัวเองและสังเวยชีวิต ส่วนวรนาฏมีตะขาบเป็นสัญลักษณ์และอาวุธ บวกพลังอสูรที่กว้างกว่า สามารถสั่งให้เหยื่อทำอะไรกับตัวเองก็ได้ แม้แต่การฆ่าตัวตาย แต่มักจะเลือกเหยื่อเพื่อคงความเยาว์วัยของตัวเอง ไม่เลือกคนไม่รู้อิโหน่อิเหน่
- ความอึดและความอมตะ: ครูพนอยังเป็นมนุษย์ บาดเจ็บได้ ตายได้ ถูกยิงตายจริงในหนัง ไม่อาจฝืนสังขารเวลาได้ ส่วนวรนาฏเกือบเป็นอมตะ หยุดอายุ อยู่ได้หลายร้อยปี ข้อนี้วรนาฏนำขาดลอย
- จุดอ่อน: ครูพนออ่อนไหวเพราะเป็นคน หากพิธีถูกขัดจังหวะก็เพลี่ยงพล้ำได้ ส่วนวรนาฏผูกกับเงื่อนไขการสืบทอดและวัตถุพิธีกรรมอย่างตุ๊กตาตะขาบ ถ้าสายสืบทอดถูกตัด ตระกูลฝ่ายหญิงไม่มีลูกหลานหญิงบริสุทธิ์สืบทอด พลังก็สั่นคลอน ทั้งคู่จึงมีจุดตายคนละแบบ
ถ้าสู้กันจริง จะเป็นยังไง
ลองจินตนาการว่าทั้งสองเจอกันกลางคุ้มไม้สัก เกมน่าจะเปิดด้วยครูพนอที่เป็นสายรุก ปล่อยคุณไสยสุดโหดใส่ก่อนทันที หวังให้คู่ต่อสู้ทรมานตัวเองเหมือนที่เธอทำกับเหยื่อรายอื่น แต่ปัญหาคือคุณยายวรนาฏไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา คุณไสยที่ได้ผลกับคนทั่วไปอาจสะเทือนอสูรที่ผ่านมา 800 ปีได้ไม่มากนัก
พอรุกไม่ลง เกมจะกลายเป็นการวัดความอึด ครูพนอต้องใช้พลังมหาศาลและเครื่องสังเวยเพื่อประคองวิชา ขณะที่วรนาฏแค่ยืนระยะรอให้ฝ่ายตรงข้ามหมดแรง แล้วค่อยปล่อยพลังอสูรและตะขาบเข้าสวน ด้วยความที่ฝ่ายหนึ่งตายได้ อีกฝ่ายเกือบอมตะ เกมยืดเยื้อจึงเข้าทางวรนาฏมากกว่า
สรุป ใครชนะ
ถ้าวัดกันที่พลังดิบและความอึด คุณยายวรนาฏมีแต้มต่อที่ชัดเจน เพราะเป็นร่างทรงอสูรเกือบอมตะที่สืบทอดพลังมายาวนานกว่า ขณะที่ครูพนอแม้จะโหดและน่ากลัวสุด ๆ ในเชิงรุก แต่สุดท้ายยังเป็นมนุษย์ที่บาดเจ็บและตายได้
แต่ถ้าให้รางวัล “สายโหดเชิงรุกที่น่าขนลุกที่สุด” ครูพนอก็คงคว้าไปครองแบบไม่มีใครเถียง เพราะคุณไสยสายทรมานของเธอคือฝันร้ายของคนดูหนังไทยมาหลายรุ่น สุดท้ายนี่คือการจับคู่มวยในจินตนาการเพื่อความสนุกล้วน ๆ ใครอยากรู้จักพลังของคุณยายวรนาฏแบบเต็ม ๆ แนะนำให้ไปดู คุณยายวรนาฏ (INHERIT) ฉบับ ใหม่ ดาวิกา ที่กำลังเข้าฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์
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