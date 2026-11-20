เปิดกฎหมาย โดนต่อยเอาคืนได้แค่ไหน ชี้ป้องกันตัว ไม่ใช่แก้แค้น ปม ‘น้ำ รพีภัทร-ซองดูฮี’
ทนายวิฑูรย์ กางกฎหมายปมวิวาท น้ำ รพีภัทร และ ซองดูฮี ชี้โดนต่อยก่อนมีสิทธิป้องกันตัว แต่หากอีกฝ่ายหยุดแล้วยังตามซ้ำ อาจกลายเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง
ทนายวิฑูรย์ เก่งงาน ออกมาเปิดข้อกฎหมายไขข้อสงสัยเรื่อง “ถูกต่อยก่อน มีสิทธิเอาคืนแค่ไหน” หลังเกิดเหตุปะทะกันกลางร้านอาหารระหว่างนักแสดงหนุ่ม “น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล” กับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “ซองดูฮี” จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และต่างฝ่ายต่างออกมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทนายวิฑูรย์อธิบายว่า “ถูกต่อยก่อน มีสิทธิเอาคืนแค่ไหน? กฎหมายให้ป้องกันตัว แต่ไม่ใช่แก้แค้น
จากกรณีข่าวน้ำ รพีภัทร และซอง ดูฮี ที่กำลังเป็นกระแส มีประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจว่า หากเราเป็นฝ่ายถูกทำร้ายก่อน เรามีสิทธิใช้กำลังตอบโต้ได้มากน้อยแค่ไหน?
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 บัญญัติหลักเรื่องการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไว้ว่า บุคคลสามารถป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึง ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายได้ หากการกระทำนั้นพอสมควรแก่เหตุ ผู้กระทำย่อมไม่มีความผิด
พูดให้เข้าใจง่ายคือ ถ้าถูกชกก่อนและยังมีอันตรายเกิดขึ้นอยู่ เรามีสิทธิป้องกันตัวเพื่อหยุดยั้งอันตรายนั้นได้
แต่ต้องระวัง! เพราะการป้องกันตัวมีขอบเขต
แล้วอะไรคือการป้องกันตัว และอะไรคือการแก้แค้น?
1. ถูกทำร้ายและตอบโต้เพื่อหยุดยั้งอันตราย อาจเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. อีกฝ่ายหยุดทำร้ายแล้ว แต่ยังตามไปทำร้ายซ้ำ อาจไม่ใช่การป้องกันตัวอีกต่อไป
3. ป้องกันเกินกว่าความจำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ อาจเข้าหลักมาตรา 69 ซึ่งศาลอาจลดโทษ หรือไม่ลงโทษในกรณีที่กฎหมายกำหนด
นอกจากนี้ หากการทำร้ายก่อให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ อาจมีความผิดตามมาตรา 295 หรือหากไม่ถึงขั้นเกิดอันตราย อาจเข้าข่ายมาตรา 391 แล้วแต่ข้อเท็จจริง
สิ่งที่ต้องพิจารณาไม่ใช่แค่ว่าใครเริ่มก่อน แต่ต้องดูด้วยว่า ขณะที่อีกฝ่ายตอบโต้ ภยันตรายยังมีอยู่หรือไม่ และการใช้กำลังนั้นจำเป็นและพอสมควรแก่เหตุหรือเปล่า
เพราะเมื่อพ้นจากภยันตรายแล้ว การกระทำที่ตามมาอาจเปลี่ยนสถานะจากผู้ป้องกันตัว กลายเป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง
ผมอยากฝากไว้ว่า…การป้องกันตัวเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรอง แต่ไม่ใช่ใบอนุญาตให้เราเอาคืนได้ทุกอย่าง เพราะเมื่อพ้นจากภยันตรายแล้ว การกระทำที่ตามมาอาจเปลี่ยนสถานะจากผู้ป้องกันตัว กลายเป็นผู้กระทำความผิดเสียเอง”
ข้อมูลจาก : ทนายวิฑูรย์ เก่งงาน – Witoon Keng-Ngarn
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