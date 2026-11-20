สะเทือนใจ! พระเอกจีนดัง วัยเด็กสุดช้ำ โดนย่าตีเกือบตาย พ่อแม่ทะเลาะหนัก
สะเทือนใจ! พระเอกจีนดัง ปล่อยโฮกลางรายการ เล่าวัยเด็กสุดช้ำ พ่อแม่ทะเลาะกันหนัก โดนย่าตีเกือบไม่รอด เผยเพิ่งได้ฉีดวัคซีนตอนอายุ 37
ทำเอาแฟนคลับน้ำตาซึมตาม เมื่อ “หม่าเทียนอวี่” นักแสดงหนุ่มชาวจีน กลั้นอารมณ์ไม่อยู่ถึงกับปล่อยโฮกลางรายการ I Miss You ของประเทศจีน ตอนที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังเปิดใจเล่าย้อนถึงปมวัยเด็กอันแสนเจ็บปวด
เจ้าตัวเผยว่า แม่จากไปตั้งแต่ตอนอายุได้เพียง 4 ขวบ พอพ่อแต่งงานใหม่ ปู่กับย่าจึงเป็นคนรับหน้าที่เลี้ยงดูแทน ส่วนภาพจำที่ยังฝังใจไม่ลืมคือเหตุการณ์ที่พ่อกับแม่ทะเลาะกันบ่อยครั้ง และบางครั้งรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือโดยใช้อิฐและมีด
นอกจากนี้ ตอนเด็กเจ้าตัวยังเผชิญกับการลงไม้ลงมือทำโทษอยู่เป็นประจำ หากวันไหนงอแงไม่อยากไปโรงเรียน ย่าจะใช้ไม้ตีทันที แต่ความทรงจำที่เจ็บปวดที่สุดคือเรื่องการฉีดวัคซีน เพราะย่าเคยเกือบตีเขาจนตาย พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมต้องฉีดวัคซีนและทำไมต้องเสียเงินไปกับเรื่องแบบนี้ ส่งผลให้หม่าเทียนอวี่เพิ่งจะได้ไปตามฉีดวัคซีนที่ขาดไปจนครบทั้งหมดตอนอายุราว 37-38 ปีแล้ว
ตลอดการพูดคุยเพื่อย้อนนึกถึงความยากลำบากที่ต้องอดทนผ่านมาตลอดช่วงวัยเด็ก ทำเอานักแสดงหนุ่มกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ ท่ามกลางความเห็นใจของแฟนๆ ที่ได้รับชมรายการ
ที่มา: Overseasidol
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