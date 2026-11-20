เก่งเกินวัย! น้องโพธิ์ ลูกชาคริต โชว์พูดอังกฤษบนเวทีโลก แห่ชื่นชมเด็กไทย
พ่อแม่ปลื้ม! ‘น้องโพธิ์’ ลูกชายชาคริตวัย 8 ขวบขึ้นพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษบนเวทีโลก UN ที่ตุรกี ตัวแทนเด็กไทยเก่งมาก
โซเชียลแห่แชร์คลิปของ “น้องโพธิ์” ลูกชายวัย 8 ขวบ ของนักแสดง “ชาคริต แย้มนาม” และภรรยา “แอน ภัททิรา” หลังได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเด็กไทยขึ้นเวทีระดับโลก กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุม UN Conference COP31 ณ ประเทศตุรกี ท่ามกลางเยาวชนตัวแทนจากนานาชาติทั่วโลก
ล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปขณะที่น้องโพธิ์ขึ้นพูดในหัวข้อ The next generation of climate action ถ่ายทอดมุมมองและการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทยในการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าสู่สายตาชาวโลก โดยสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ฉะฉาน ชัดเจนเกินวัย และเป็นธรรมชาติ
ก่อนจะปิดท้ายความน่ารักด้วยการยกมือไหว้อย่างสวยงามพร้อมกล่าวคำว่า “ขอบคุณครับ” เป็นภาษาไทย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมาก
ด้านแม่แอนได้เผยภาพบรรยากาศและคลิปการพูดของลูกชาย พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “วันนี้แล้วนะครับ… ขอช่วยส่งกำลังใจซัพพอร์ตเด็ก 8 ขวบคนนี้ด้วยครับ พ่อแม่ตื่นเต้นใจตึกตักรัว ๆ เลย @shahkrit @51talk_thailand #บักโพธิ์แย้มนาม #บักโพธิ์”
นอกจากนี้ยังแชร์คลิปสุดน่ารักขณะพาลูกชายมาฉลองหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ระบุว่า “พาเด็กชายมาฉลองงงงง …. วันนี้พี่เค้าทำได้ดีมากๆ พ่อแม่ภูมิใจในตัวหนูสุดๆลูก คลิปอื่น ๆ ใด ๆ จะรีบอัพให้นะคะ ขอบคุณ @51talk_thailand ที่ทำให้พี่เค้าก้าวมายืนสู่เวทีระดับโลก ได้อย่างสง่างามคร้าบบบบ @shahkrit”
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