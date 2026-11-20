เปิด 10 ประเทศ เรือนจำแออัดที่สุดในโลก กัมพูชา แซงไทยไม่เห็นฝุ่น
10 ประเทศเรือนจำแออัดที่สุดในโลก กัมพูชาอันดับ 2 ไทยอยู่ตรงไหน?
เรือนจำที่มีผู้ต้องขังเกินความจุเป็นปัญหาในหลายประเทศ แต่การดูเพียงจำนวนผู้ต้องขังอาจทำให้เข้าใจผิด ประเทศที่มีนักโทษหลักแสนคนอาจมีพื้นที่รองรับมากกว่าอีกประเทศที่มีนักโทษเพียงหลักพัน การจัดอันดับความแออัดจึงใช้อัตราครองเรือนจำ ซึ่งเทียบจำนวนผู้ต้องขังกับความจุที่ทางการกำหนด
1. สาธารณรัฐคองโก
สาธารณรัฐคองโกอยู่ในอันดับ 1 ของตาราง แต่ตัวเลขนี้ต้องอ่านพร้อมเงื่อนไขสำคัญ อัตรา 616.9% เป็นข้อมูลปี 2562 ที่คำนวณจาก เรือนจำหลัก 2 แห่งในกรุงบราซซาวิลและเมืองปวงต์นัวร์ ไม่ได้ครอบคลุมเรือนจำทั้งหมดของประเทศ กล่าวอย่างง่ายคือ เรือนจำสองแห่งนี้มีผู้ต้องขังมากกว่าความจุที่กำหนดไว้กว่า 6 เท่า
2. กัมพูชา
กัมพูชาเป็นประเทศในเอเชียที่มีอัตราครองเรือนจำสูงที่สุดในตาราง อยู่ที่ 409.1% ตามข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2566 หรือคิดเป็นผู้ต้องขังมากกว่า 4 คนต่อความจุ 1 คน
3. ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์ตามมาในอันดับ 3 ด้วยอัตราครองเรือนจำประมาณ 362% ตัวเลขความแออัดนี้อ้างอิงเดือนพฤษภาคม 2564 และครอบคลุมทั้งเรือนจำและสถานที่คุมขังภายใต้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ยูกันดา
ยูกันดามีอัตราครองเรือนจำ 353% จากข้อมูลเดือนสิงหาคม 2569 ฐานข้อมูลระบุว่ามีผู้ต้องขัง 82,734 คน ขณะที่ความจุเรือนจำทางการอยู่ที่ 23,437 คน
5. เซาตูเมและปรินซิปี
ประเทศหมู่เกาะในแอฟริกาแห่งนี้มีผู้ต้องขังประมาณ 300 คน เทียบกับความจุทางการ 90 คนในปี 2566 แม้จำนวนผู้ต้องขังจะน้อยกว่าหลายประเทศในรายชื่อ แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่รองรับ อัตราครองเรือนจำอยู่ที่ราว 333.3%
6. เซเนกัล
ข้อมูลปี 2567 ของเซเนกัลระบุผู้ต้องขัง 14,147 คน ขณะที่เรือนจำมีความจุทางการ 4,924 คน คิดเป็นอัตราครองเรือนจำ 329.5% หรือมีผู้ต้องขังมากกว่าพื้นที่ที่กำหนดไว้เกิน 3 เท่า
7. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ประเทศนี้เป็นคนละประเทศกับ สาธารณรัฐคองโก ในอันดับ 1 อัตรา 322.8% ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอ้างอิงข้อมูลปี 2564
8. เฮติ
เฮติมีอัตราครองเรือนจำ 302% ตามข้อมูลเดือนมกราคม 2567 หรือประมาณ 3 เท่าของความจุทางการ ตัวเลขบอกระดับความแออัดของสถานที่คุมขัง ไม่ใช่อัตราการก่ออาชญากรรมหรือสัดส่วนประชากรทั้งประเทศที่ติดคุก
9. กัวเตมาลา
กัวเตมาลาอยู่เกือบถึงระดับ 300% ด้วยอัตราครองเรือนจำ 299.4% ในปี 2566 ฐานข้อมูลระบุความจุเรือนจำทางการ 7,982 คน ขณะที่จำนวนผู้ต้องขังที่รายงานในช่วงปลายปีเดียวกันอยู่ที่ 23,361 คน
10. โกตดิวัวร์
ปิดท้ายสิบอันดับแรกด้วยโกตดิวัวร์ ประเทศในแอฟริกาตะวันตก ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2567 ระบุผู้ต้องขัง 27,149 คน เทียบกับความจุ 9,139 คน คิดเป็นอัตราครองเรือนจำ 297.1%
แล้วคุกประเทศไทยอยู่ตรงไหน?
ไทยอยู่อันดับ 97 อัตราครองเรือนจำ 121.2% จากข้อมูลเดือนธันวาคม 2568 มีผู้ต้องขัง 301,020 คน เทียบกับความจุทางการ 248,330 คน ตัวเลขนี้หมายความว่าเรือนจำไทยมีผู้ต้องขังเกินความจุราว 21% แม้จะไม่ติดสิบอันดับแรกของโลก แต่ก็ยังอยู่เหนือระดับเต็มความจุ