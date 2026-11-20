อาลัย ‘ครูนริศรา’ ครูชำนาญการ รร.บ้านแม่สุขใน จ.ลำปาง เสียชีวิตแล้ว
อาลัย ‘ครูนริศรา เบรัตนกุล’ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน จ.ลำปาง เสียชีวิตแล้ว
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่สุขใน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ออกมาโพสต์ข้อความร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นางสาวนริศรา เบรัตนกุล ตำแหน่งครูชำนาญการ
ทางโรงเรียนระบุข้อความด้วยความอาลัยยิ่งว่า ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ และขอให้คุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้ เป็นที่จดจำอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป
ขณะเดียวกัน คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (สพป.ลำปาง เขต 3) ได้ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนางสาวนริศรา เบรัตนกุล ครูโรงเรียนบ้านแม่สุขใน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ด้วยความอาลัยยิ่งเช่นกัน
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