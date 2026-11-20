เงินรางวัลบอล 7 สี 2569 แชมป์รับ 2 แสน เปิดเงินสะสมทุกรอบ ยอดรวมเกือบ 3 ล้าน
เปิดเงินรางวัลฟุตบอลนักเรียน 7HD 2026 แชมป์รับทุนการศึกษา 200,000 บาท บวกเงินสนับสนุนสะสมอีก 30,000 บาท รองแชมป์รับ 70,000 บาท พร้อมรางวัลดาวซัลโว ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม และ MVP
การแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 หรือ บอล 7 สี 2569 กำหนดให้ทีมชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา 200,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ส่วนรองชนะเลิศได้รับ 70,000 บาท โดยการแข่งขันปีนี้มีเงินสนับสนุนโรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่แต่ละรอบอีกทีมละ 5,000 บาท ซึ่งสามารถสะสมเพิ่มตามจำนวนรอบที่ได้รับสิทธิ รวมมูลค่าเงินรางวัล ทุนการศึกษา เงินสนับสนุน และของรางวัลตามรายการที่ประกาศ 2,974,900 บาท
ตามระเบียบการแข่งขันของช่อง 7HD ข้อ 14.2 กำหนดทุนการศึกษาสำหรับทีมที่จบการแข่งขันใน 4 อันดับแรก
- ทีมชนะเลิศได้รับ 200,000 บาท
- รองชนะเลิศ 70,000 บาท
- อันดับ 3 จำนวน 40,000 บาท
- อันดับ 4 จำนวน 20,000 บาท
รวมทุนการศึกษาทั้ง 4 อันดับ 330,000 บาท
นอกจากนี้ ระเบียบข้อ 14.1 ยังจัดสรรเงินสนับสนุนให้โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันตั้งแต่รอบ 256 ทีม จนถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย โดยแต่ละทีมจะได้รับเงินสนับสนุนรอบละ 5,000 บาท ตามเกณฑ์การแข่งขัน
เงินสนับสนุนแบ่งเป็น 6 รอบ ได้แก่
- รอบ 256 ทีม
- รอบ 128 ทีม
- รอบ 64 ทีม
- รอบ 32 ทีม
- รอบ 16 ทีม
- รอบ 8 ทีมสุดท้าย
แต่ละรอบกำหนดเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 บาทเท่ากัน
เมื่อคำนวณตามตาราง หากโรงเรียนได้รับสิทธิเงินสนับสนุนครบทั้ง 6 รอบ จะมีเงินสะสม 30,000 บาท โดยยอดนี้เป็นคนละส่วนกับทุนการศึกษาที่มอบให้ทีมชนะเลิศและทีมอันดับอื่นเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง
ดังนั้น ทีมแชมป์จะได้รับทุนการศึกษา 200,000 บาทเป็นรางวัลตามอันดับ และมีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนสะสมเพิ่มสูงสุดอีก 30,000 บาท หากมีสิทธิครบทั้ง 6 รอบ แต่จำนวนเงินสนับสนุนของแต่ละทีมต้องพิจารณาตามเกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขัน เนื่องจากรายการนี้มีทีมวาง A จำนวน 16 ทีมที่เริ่มการแข่งขันในรอบ 128 ทีม โดยไม่ได้ลงเล่นรอบ 256 ทีม
สำหรับเงินสนับสนุนตามระเบียบการแข่งขัน ผู้จัดกำหนดจำนวนทีมที่ได้รับสิทธิในแต่ละรอบไว้ตั้งแต่ 256 ทีมในรอบแรก 128 ทีมในรอบสอง 64 ทีมในรอบสาม 32 ทีมในรอบสี่ 16 ทีมในรอบห้า และ 8 ทีมในรอบก่อนรองชนะเลิศ เมื่อนำจำนวนทีมตามตารางมาคำนวณกับเงินสนับสนุนทีมละ 5,000 บาท จะได้วงเงินรวม 2,520,000 บาท
ส่วนรางวัลยอดเยี่ยมประเภทบุคคลมี 3 ประเภท ได้แก่
- รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมแพ็กเกจตรวจสุขภาพมูลค่า 30,000 บาท จากโรงพยาบาลบางปะกอก 1 และโทรฟี่
- รางวัลดาวซัลโวสำหรับผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการแข่งขัน ได้รับทุนการศึกษา 25,000 บาท จากบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) พร้อมโทรฟี่
- รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือ MVP ได้รับรถจักรยานยนต์ Yamaha Fazzio Hybrid Lite มูลค่า 49,900 บาท จากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมโทรฟี่
ทั้งนี้ ระเบียบการแข่งขันระบุว่ารางวัลยอดเยี่ยมประเภทบุคคลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายจัดการแข่งขัน
เมื่อรวมมูลค่ารางวัลตามรายการที่แจกแจง จะเป็นเงินสนับสนุนโรงเรียน 2,520,000 บาท ทุนการศึกษาของ 4 ทีมสุดท้าย 330,000 บาท เงินรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมและทุนการศึกษาดาวซัลโวรวม 45,000 บาท และของรางวัลประเภทแพ็กเกจตรวจสุขภาพกับรถจักรยานยนต์อีก 79,900 บาท รวมทั้งสิ้น 2,974,900 บาท
นอกจากรางวัลตามระเบียบการแข่งขัน ยังมีเงินอัดฉีดจากบุคคลภายนอก โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 สยามสปอร์ตรายงานว่า บอย ท่าพระจันทร์ นักธุรกิจและเซียนพระเครื่องชื่อดัง ประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจะสนับสนุนเงินรางวัลเพิ่มเติมรวม 120,000 บาท ให้กับ 4 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
เงินอัดฉีดแบ่งตามผลงาน ได้แก่
- ทีมชนะเลิศ 50,000 บาท
- รองชนะเลิศ 30,000 บาท
- อันดับ 3 จำนวน 25,000 บาท
- อันดับ 4 จำนวน 15,000 บาท
ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากบุคคลภายนอก ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมูลค่ารางวัล 2,974,900 บาทตามรายการที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้
สำหรับการแข่งขันปี 2569 ผู้จัดประกาศว่ามีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 750 ทีมทั่วประเทศ แข่งขันในระบบแพ้คัดออก โดยเริ่มรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน ก่อนเข้าสู่รอบ 256 ทีมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน
ล่าสุดตามโปรแกรมวันที่ 20 และ 21 พฤศจิกายน 2569 เป็นการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย เพื่อคัดเลือก 8 โรงเรียนเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศวันที่ 30 พฤศจิกายน ก่อนแข่งขันรอบรองชนะเลิศวันที่ 2 ธันวาคม และนัดชิงอันดับ 3 กับนัดชิงชนะเลิศวันที่ 6 ธันวาคม 2569 ที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
แฟนฟุตบอลสามารถตรวจสอบระเบียบการแข่งขัน โปรแกรม และผลการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ ฟุตบอลนักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2026 รวมถึงติดตามการแข่งขันผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON และช่องทางออนไลน์ของช่อง 7HD
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