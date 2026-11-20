ทำเนียบขาวเผยดีล ไทยซื้อจรวด HIMARS 4.1 พันล้านบาท
ทำเนียบขาวเผยแพร่เอกสารข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เสร็จสิ้นการเยือนประเทศฟิลิปปินส์เป็นเวลา 2 วัน เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ประกาศข้อตกลงทางการค้าและการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาครวมมูลค่ากว่า 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เอกสารของทำเนียบขาวระบุว่า ข้อตกลงการค้าไทย-สหรัฐฯ ฉบับนี้จะเปิดทางให้แรงงาน ผู้ผลิต เกษตรกร ผู้ประกอบการปศุสัตว์ และภาคธุรกิจของสหรัฐฯ เข้าถึงตลาดไทยได้ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อมีการลงนามอย่างเป็นทางการ ข้อตกลงจะนำไปสู่การยกเลิกภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าถึง 99%
ควบคู่กับการยกเลิกภาษี ไทยจะปลดล็อกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff barriers) ให้แก่สินค้าส่งออกสำคัญของสหรัฐฯ หลายกลุ่ม ได้แก่ ยานยนต์ เครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ เอทานอล รวมถึงสัตว์ปีก เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงตลาดสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ อย่างเต็มรูปแบบ
ข้อตกลงฉบับนี้ยังครอบคลุมเงื่อนไขด้านมาตรฐานอีกหลายประการ ทั้งการคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ การเพิ่มความสอดคล้องด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการยกระดับและบังคับใช้กฎหมายแรงงานกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทยให้เข้มงวดขึ้น เพื่อสร้างสมดุลทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ
แยกต่างหากจากข้อตกลงการค้า เอกสารยังเปิดเผยความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงว่า ประเทศไทยมีแผนจัดสรรงบประมาณสูงสุด 123 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4.1 พันล้านบาท เพื่อจัดซื้อระบบจรวดหลายลำกล้องอัตตาจรแบบเคลื่อนที่เร็ว หรือ HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) ของสหรัฐฯ ซึ่งจะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการยิงโจมตีระยะไกลที่มีความแม่นยำสูงให้แก่ไทยในฐานะพันธมิตรตามสนธิสัญญาของสหรัฐฯ
ฝ่ายสหรัฐฯ ระบุว่าข้อตกลงขายระบบจรวด HIMARS ให้แก่ไทยจะช่วยสนับสนุนการจ้างงานในอเมริกาได้ราว 400 ตำแหน่ง พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสหรัฐฯ โดยหากการเจรจาเสร็จสมบูรณ์ จะนับเป็นข้อตกลงจัดซื้อระบบจรวด HIMARS ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีป
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อ้างอิงจาก: ทำเนียบขาว , Yahoo Finance