คลิปนาที แพรรี่ ช็อก คนแปลกหน้าบุกถึงบ้าน รู้สาเหตุเห็นใจ วอนเคารพพื้นที่ส่วนตัว
แพรรี่ ไพรวัลย์ เผยคลิปนาทีสองพ่อลูกขับรถบุกหน้าบ้านทวงปลาเค็ม ที่แท้พลาดโอนเงินให้มิจฉาชีพ ย้ำโอนผิดไม่รับผิดชอบทุกกรณี วอนเคารพพื้นที่ส่วนตัว
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 “แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร” อินฟลูเอนเซอร์คนดัง ออกมาเผยคลิปวิดีโอเตือนภัย หลังเจอเหตุการณ์สองพ่อลูกขับรถเข้ามาถึงหน้าบ้านเพื่อทวงปลาเค็มที่สั่งซื้อไว้ แต่เมื่อสอบถามรายละเอียดกลับพบความจริงว่าฝ่ายพ่อโอนเงินเข้าบัญชีอื่น ซึ่งไม่ใช่บัญชีร้านของตน
แพรรี่ระบุข้อความประกอบคลิปว่า ขออนุญาตคุณพ่อในคลิปนำมาลงเพื่อเตือนภัยให้ทุกคนระมัดระวังเวลาสั่งซื้อของออนไลน์ ตนย้ำมาตลอดว่าหากสั่งสินค้าแพรรี่ ต้องโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “นายไพรวัลย์” เท่านั้น บัญชีอื่นถือเป็นมิจฉาชีพทั้งหมด พร้อมฝากถึงคนที่มีพ่อแม่เป็นผู้สูงอายุให้ช่วยดูแลท่านเวลาสั่งซื้อของออนไลน์ด้วย
กรณีที่ลูกค้าโอนเงินผิดเพจหรือผิดบัญชี ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี พร้อมชี้แจงเรื่องความเป็นส่วนตัวว่า บ้านถือเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ตนไม่สะดวกใจในทุกกรณีที่จะให้คนที่ไม่รู้จักมักคุ้นขับรถเข้ามาถึงหน้าบ้านหรือเข้ามาพบโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
หากลูกค้ามีปัญหาในการสั่งซื้อสินค้าหรือมีข้อสงสัยใด ๆ ขอให้ติดต่อสอบถามผ่านเพจของร้านค้าเท่านั้น พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและเคารพความเป็นส่วนตัว
ชมคลิป
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