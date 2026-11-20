ปลอดภัย! กรมประมง ตรวจสารตกค้างในปลา จ.ปราจีนบุรี เผยไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ปลอดภัย! กรมประมง ตรวจสารตกค้างในปลา จากแม่น้ำปราจีนฯ-ตลาดสด 18 ตัวอย่าง จ.ปราจีนบุรี เผยไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนโลหะหนักในตัวอย่างสัตว์น้ำ (ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2569) เพื่อประเมินความปลอดภัยของสัตว์น้ำที่จับได้จากแม่น้ำปราจีนบุรีและที่วางจำหน่ายในตลาดรวมทั้งสิ้น 18 ตัวอย่าง ตรวจละเอียดทั้งภายนอกและในห้องปฏิบัติการ ผ่านเกณฑ์ความปลอดภัย 100%
จากการสุ่มเก็บตัวอย่างปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 9 ตัวอย่าง (6 ชนิด) ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ปลานิล ปลาสังกะวาดเหลือง ปลายี่สกเทศ ปลาจีน ปลานวลจันทร์เทศ และจากตลาดสด/ร้านค้า 9 ตัวอย่าง (8 ชนิด) ได้แก่ ปลาดุก ปลาบู่ราย ปลากด ปลาสวาย ปลาช่อน ปลาซิวควาย ปลานิล ปลาตะเพียนขาว พบข้อมูลยืนยันความปลอดภัยทั้ง 2 ด้าน ดังนี้
1. การตรวจลักษณะภายนอก (เบื้องต้น): ปลาตัวอย่างจากทั้ง 18 จุด มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พบรอยโรค หรือความผิดปกติทางกายภาพแต่อย่างใด
2. ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก (ห้องปฏิบัติการ): ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขทุกรายการ โดยมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมทั้งหมด ดังนี้
- การตรวจหา สารปรอท (Mercury): พบค่าสูงสุดเพียง 0.06 มก./กก. ไม่เกินเกณฑ์ (เกณฑ์มาตรฐานต้องไม่เกิน 0.50 มก./กก.)
- การตรวจหา สารแคดเมียม (Cadmium): ไม่พบการปนเปื้อน /ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน (ND / <0.05 มก./กก.) (เกณฑ์มาตรฐานต้องไม่เกิน 0.10 มก./กก.)
- การตรวจหา สารตะกั่ว (Lead): พบค่าสูงสุดเพียง 0.06 มก./กก. (เกณฑ์มาตรฐานต้องไม่เกิน 0.30 มก./กก.)
ทั้งนี้กรมประมงมีข้อแนะนำเพื่อความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน โดยผลการตรวจดังกล่าวเป็นการประเมินเฉพาะกลุ่มตัวอย่างและช่วงเวลาที่จัดเก็บ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและสุ่มตรวจคุณภาพสัตว์น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องในหลายช่วงเวลาและหลายพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดแก่เกษตรกร ผู้ค้า และผู้บริโภค
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