ศธ. สั่งโรงเรียน “ห้ามลงโทษ-ตัดสิทธิสอบ” นักเรียนร่วมชุมนุม 20 พ.ย.
กระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ห้ามลงโทษ ข่มขู่ กดดัน หรือตัดสิทธินักเรียนที่เข้าร่วมชุมนุมโดยสงบ หลังกลุ่มเรานักเรียนนัดรวมตัวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (ม็อบเจน Z) กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเรียกร้องสิทธิทางการศึกษา พร้อมยืนยันว่าโรงเรียนไม่สามารถนำปัญหาเรื่องทรงผมหรือเครื่องแต่งกายมาเป็นเหตุห้ามนักเรียนเข้าสอบได้ หากพบการละเมิดสิทธิ นักเรียนและผู้ปกครองสามารถร้องเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการได้ทันที
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงมาตรการรองรับการชุมนุมของกลุ่มเรานักเรียน โดยระบุว่าการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ นักเรียนมีสิทธิแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตและการศึกษาของตนเองเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป
กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดแนวทางคุ้มครองนักเรียน 5 ประการ ครอบคลุมทั้งสิทธิในการแสดงออก การเข้าถึงการศึกษา ความปลอดภัยระหว่างชุมนุม การป้องกันการใช้อำนาจลงโทษนักเรียน และการเปิดรับข้อเสนอเพื่อปรับปรุงนโยบายการศึกษา
1. มาตรการแรกคือการเคารพสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย ยืนยันว่าการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และสถานศึกษาต้องคำนึงถึงสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน
2. มาตรการที่สองเป็นการคุ้มครองสิทธิทางการศึกษา โดยเฉพาะกรณีที่โรงเรียนใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับทรงผมและเครื่องแต่งกาย ซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิในการเรียนหรือการเข้าสอบ กระทรวงยืนยันว่าการปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาต้องไม่ทำให้นักเรียนเสียโอกาสทางการศึกษา
นายประเสริฐกล่าวย้ำว่า “สิทธิการศึกษาของเด็กต้องไม่ถูกพรากไปเพราะเรื่องทรงผมหรือเรื่องการแต่งกาย” โดยโรงเรียนต้องแยกประเด็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบออกจากสิทธิในการเข้าสอบ ไม่สามารถนำเรื่องทรงผมหรือการแต่งกายมาเป็นเหตุปฏิเสธการเข้าสอบได้
3. มาตรการที่สาม กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมชุมนุม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน พร้อมให้ความสำคัญกับการป้องกันความรุนแรงระหว่างกิจกรรม
4. มาตรการที่สี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมชุมนุม โดยกระทรวงกำชับสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง ห้ามนำการเข้าร่วมชุมนุมโดยสงบมาเป็นเหตุลงโทษ ข่มขู่ กดดัน หรือตัดสิทธิใด ๆ ของนักเรียน
ข้อห้ามนี้ครอบคลุมการใช้อำนาจของสถานศึกษาเพื่อลงโทษนักเรียนเพียงเพราะเข้าร่วมชุมนุมโดยสงบ ส่วนกรณีทรงผมและเครื่องแต่งกายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่กระทรวงยืนยันว่าไม่สามารถนำมาตัดสิทธิในการเรียนหรือเข้าสอบได้
5. มาตรการสุดท้ายคือการเปิดรับข้อเสนอจากกลุ่มนักเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการยินดีรับหนังสือและความคิดเห็นที่รวบรวมจากนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
สำหรับข้อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงระดับปริญญาตรี นายประเสริฐระบุว่ากระทรวงพร้อมรับฟัง แต่ต้องศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ก่อน เนื่องจากปัจจุบันรัฐมีระบบสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่การศึกษาระดับอุดมศึกษายังมีกลไกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ซึ่งผู้กู้ต้องชำระคืนตามเงื่อนไข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าการรับข้อเรียกร้องไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะสามารถดำเนินการตามข้อเสนอได้ทันที โดยต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณารายละเอียดก่อน
สำหรับนักเรียนที่ถูกโรงเรียนข่มขู่ กดดัน ลงโทษ หรือตัดสิทธิเพราะเข้าร่วมชุมนุมโดยสงบ กระทรวงศึกษาธิการระบุว่าสามารถแจ้งเรื่องต่อ ศูนย์พิทักษ์สิทธิ เสรีภาพ และความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ทันที
นอกจากนี้ นักเรียนและผู้ปกครองยังสามารถใช้ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สายด่วนการศึกษา 1579 หรือเว็บไซต์ 1579.moe.go.th โดยควรแจ้งชื่อสถานศึกษา รายละเอียดเหตุการณ์ วันเวลาที่เกิดเหตุ และเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อความแจ้งเตือน หนังสือจากโรงเรียน หรือคำสั่งลงโทษ เพื่อประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กระทรวงศึกษาธิการยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้คำแนะนำบุตรหลานเกี่ยวกับการเดินทางและการดูแลตนเองระหว่างเข้าร่วมชุมนุม เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปโดยสงบและปลอดภัย
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