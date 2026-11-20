สลด ดาราซีรีย์ดัง ถูกรถชนขณะข้ามถนน รอคิวผ่าตัด 5 วัน จนเสียชีวิต
วงการบันเทิงฮอลลีวูดสูญเสียนักแสดงรุ่นใหญ่อีกคน เมื่อ แลร์รี พอยน์เด็กซ์เตอร์ (Larry Poindexter) นักแสดงชาวอเมริกันวัย 66 ปี เจ้าของบทกัปตันทอม ฟุลเลอร์ ในภาพยนตร์ S.W.A.T. เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 หลังถูกรถชนขณะข้ามถนนในย่านสตูดิโอซิตี นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อ 5 วันก่อนหน้านั้น
เหตุเกิดในคืนวันที่ 13 พฤศจิกายน ขณะที่พอยน์เด็กซ์เตอร์เดินออกไปซื้ออาหารใกล้บ้านพักของตัวเอง ก่อนถูกรถชนระหว่างข้ามถนน โดย แฮร์รี โกลด์ ผู้จัดการส่วนตัว ระบุว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณถนนมัวร์พาร์กตัดกับถนนแลงเคอร์ชิม
หลังเกิดเหตุเขาถูกนำส่งโรงพยาบาล แพทย์พบว่าซี่โครงหักหลายซี่ หมอนัดผ่าตัดในวันที่ 18 พฤศจิกายน ทว่าพอยน์เด็กซ์เตอร์กลับเสียชีวิตอย่างกะทันหันในเช้าวันเดียวกัน ก่อนที่จะได้เข้ารับการผ่าตัดตามกำหนด
โกลด์ให้สัมภาษณ์กับ NBC News ว่าแพทย์ไม่ได้ประเมินว่าอาการบาดเจ็บของเขารุนแรงถึงขั้นเป็นอันตราย “พวกเขาให้เขานอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการและซ่อมกระดูกที่หักไปบางส่วน จากนั้นเขาก็จากไป”
ด้าน อดัม เลอวีน ตัวแทนของนักแสดงรายนี้ ยืนยันข่าวการเสียชีวิตกับสำนักข่าว E! News พร้อมกล่าวว่า “แลร์รีเป็นคนที่ใจดีและมีความรักให้กับครอบครัว เพื่อนฝูง และแม้กระทั่งคนแปลกหน้าอย่างเหลือเชื่อ เขาเป็นศิลปินตัวจริงที่ทุ่มเทให้กับงานของตัวเอง และมีความสุขอย่างมากกับการสร้างความบันเทิงและให้ข้อมูลแก่ผู้ชมผ่านการแสดง”
สำหรับผลงานที่ทำให้คนทั่วโลกจดจำพอยน์เด็กซ์เตอร์มากที่สุด คือบทกัปตันทอม ฟุลเลอร์ แห่งกรมตำรวจลอสแอนเจลิส ในภาพยนตร์ S.W.A.T. เมื่อปี 2546 ซึ่งเขาแสดงประกบ ซามูเอล แอล. แจ็กสัน และ โคลิน ฟาร์เรลล์ นอกจากนี้ยังมีผลงานในภาพยนตร์ 17 Again เมื่อปี 2552 ที่นำแสดงโดย แซค เอฟรอน และ แมทธิว เพอร์รี
ในฝั่งละครโทรทัศน์ เขาผ่านงานละครชุดยาวมาหลายเรื่อง ทั้งบทบาทหลวงหลุยส์และเบน เวลช์ ในละคร Days Of Our Lives จำนวน 30 ตอน บทนายแพทย์แอชเชอร์ โทมัส ในละคร General Hospital จำนวน 12 ตอน รวมถึงละคร Santa Barbara อีก 22 ตอน และเคยรับบทต่อเนื่องในละครแนวกฎหมายชื่อดังยุค 1990 อย่าง JAG ส่วนผลงานในระยะหลังคือบทริค เบอร์เกอร์ ในซีรีส์ตลกของช่อง MTV เรื่อง The Hard Times of RJ Berger
พอยน์เด็กซ์เตอร์เกิดที่เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส เป็นบุตรของ เอชอาร์ พอยน์เด็กซ์เตอร์ นักออกแบบฉากเจ้าของรางวัลโทนี และ ซู แอน เอิร์ดแมน นักร้องโอเปรา ก่อนเติบโตในนครลอสแอนเจลิสและนิวยอร์ก เขาเริ่มต้นอาชีพการแสดงตั้งแต่ปี 2525 และมีผลงานต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี รวมแล้วกว่า 170 เรื่อง ทั้งภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และละครเวที
พอล ไออาโคโน นักแสดงที่เคยรับบทเป็นลูกชายของเขาในเรื่อง The Hard Times of RJ Berger โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านอินสตาแกรมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ระบุว่ารู้สึกหัวใจสลาย และเล่าว่าพอยน์เด็กซ์เตอร์คอยดูแลเขาตั้งแต่ครั้งยังอายุ 20 ต้นๆ พร้อมสอนว่าการเป็นคนดีและเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนั้นสำคัญไม่แพ้การเป็นนักแสดงที่เก่ง
พอยน์เด็กซ์เตอร์ทิ้งภรรยาไว้เบื้องหลัง คือ แคโรล คริตเซอร์ ผู้กำกับการคัดเลือกนักแสดง พร้อมลูกชายฝาแฝด รีส และ เจค ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการยังไม่ได้รับการยืนยัน
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