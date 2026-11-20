บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินเข้าวันนี้ 20 พ.ย. 69 คนพิการรับเพิ่ม 200 บาท เช็กใครได้บ้าง
ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่หลายคนเรียกกันว่า บัตรคนจน และมีบัตรประจำตัวคนพิการด้วย วันนี้ (วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569) เป็นวันที่กรมบัญชีกลางกำหนดโอนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ เงินก้อนนี้จ่ายเสริมจากเบี้ยความพิการเดิมเดือนละ 800 บาท ทำให้ผู้พิการกลุ่มนี้ได้รับเงินรวมเดือนละ 1,000 บาท
สำหรับเงินเพิ่ม 200 บาทรอบนี้ เป็นสิทธิภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 กรมบัญชีกลางจ่ายให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2569 เท่านั้น ผู้มีสิทธิต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
ข้อแรก ต้องเป็นผู้มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569
ข้อที่สอง ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ
ข้อสุดท้าย ต้องเป็นผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเดือนละ 800 บาทอยู่แล้ว
ส่วนช่องทางรับเงิน กรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้มีสิทธิใช้รับเบี้ยความพิการอยู่เดิม หรือบัญชีของผู้รับมอบอำนาจ อีกช่องทางคือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ผู้มีสิทธิตรวจสอบยอดเงินได้จากรายการเดินบัญชีของธนาคาร ทั้งนี้ยังไม่มีการประกาศเวลาโอนที่แน่ชัดของวันนี้
อย่างไรก็ตาม เงิน 200 บาทรอบนี้เป็นคนละส่วนกับวงเงินที่เข้าบัตรไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งกรมบัญชีกลางโอนให้ผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนแล้วราว 11.25 ล้านคน วงเงินรอบต้นเดือนประกอบด้วยค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาทต่อคนต่อเดือน ค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน กับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคน ซึ่งเป็นวงเงินรวมสำหรับ 3 เดือน คือเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2569 ไม่ใช่วงเงินใหม่ทุกเดือน วงเงินเหล่านี้ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ ยอดที่ใช้ไม่หมดก็ไม่สะสมไปเดือนถัดไป
นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรยังมีสิทธิช่วยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา หากค่าไฟฟ้าทั้งเดือนไม่เกิน 315 บาท รัฐจะช่วยจ่ายให้ แต่ถ้าเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรต้องจ่ายเองทั้งหมด ส่วนค่าน้ำประปา รัฐช่วยไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากค่าน้ำเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรต้องจ่ายเองทั้งหมดเช่นกัน สิทธิทั้งสองรายการต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตน (e-KYC) ให้เรียบร้อยก่อน
ทั้งนี้ ผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบแต่ยังไม่พบเงิน 200 บาทในบัญชี สอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 หรือกรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ ติดตามประกาศอื่นได้ผ่านเพจ Facebook ของกรมบัญชีกลาง
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