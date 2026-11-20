ตร. ขู่คนหนุน ม็อบ Gen Z ชักจูงเด็กทำผิด เสี่ยงคุก 3 เดือน ปรับ 3 หมื่น
ตำรวจเตือนผู้ใหญ่ หนุนม็อบนักเรียน Gen Z ถ้าทำผิดมีโทษ เสี่ยงคุก 3 เดือน ปรับ 3 หมื่น ศธ. ยัน ปกป้องนักเรียน ห้ามโรงเรียนสั่งลงโทษใดๆ ทั้งสิ้น
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการชุมนุมม็อบ Gen Z ของกลุ่มนักเรียนและเยาวชน บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันนี้ 20 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 19.00 น. พร้อมออกประกาศเตือนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องให้ระมัดระวังข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า ผบ.ตร. มีความห่วงใยต่อการนัดรวมตัวของเยาวชนในครั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย แต่ตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแทรกซ้อน ไม่ให้ใครได้รับอันตราย หรือตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีที่ต้องการสร้างสถานการณ์
สำหรับแนวทางปฏิบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตำรวจขอความร่วมมืองดพกพาอาวุธ งดการทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกาย ห้ามทำลายทรัพย์สิน บุกรุกสถานที่ หรือขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
ในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชน รองโฆษกฯ ชี้แจงว่าความรับผิดชอบครอบคลุมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 78 ระบุว่าผู้ที่บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือทำให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตำรวจจึงขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม พล.ต.ต.วรวิทย์ ย้ำว่าการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ตำรวจจะอำนวยความสะดวกพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม โดยยึดความปลอดภัยของเยาวชนเป็นหลัก
ด้านการจราจร ตำรวจได้ปิดถนนราชดำเนินกลางฝั่งขาเข้า ตั้งแต่แยกคอกวัวถึงแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ผู้ใช้รถที่มุ่งหน้าเข้าถนนราชดำเนินกลางให้เลี้ยวขวาเข้าถนนตะนาว แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบำรุงเมืองแทน ส่วนฝั่งขาออกยังคงใช้เส้นทางสะพานพระปิ่นเกล้าได้ตามปกติ ขณะที่รถซึ่งวิ่งมาจากถนนดินสอจะบังคับให้เลี้ยวซ้ายได้อย่างเดียว
สำหรับการชุมนุมครั้งนี้ เกิดจากเครือข่ายนักเรียนและนักกิจกรรมหลายกลุ่มร่วมกันประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย ได้แก่ กลุ่ม Democracy Restoration Group (DRG) นวชนเสรี (Free Thai Youth) Studem Network รวมถึง Politika Run Club ซึ่งนัดหมายวิ่งจากสวนรมณีนาถในเวลา 14.30 น. มุ่งหน้าไปยังจุดชุมนุม โดยข้อเรียกร้องหลักมุ่งเน้นประเด็นการศึกษา เช่น การเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการคืนสิทธิเสรีภาพให้นักเรียนในโรงเรียน พร้อมเชิญชวนผู้ร่วมชุมนุมสวมที่คาดผมหูแมวเพื่อทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ส่งเสียงถึงนายกรัฐมนตรี
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ 5 มาตรการดูแลนักเรียนที่ไปร่วมชุมนุม สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดห้ามลงโทษ ข่มขู่ กดดัน หรือตัดสิทธิใดๆ ของนักเรียนที่ร่วมชุมนุมโดยสงบ รวมถึงห้ามนำกฎระเบียบเรื่องทรงผมหรือการแต่งกายมาตัดสิทธิการเรียนและการสอบ หากนักเรียนหรือผู้ปกครองพบการกระทำที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนข้อเสนอเรื่องเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี รัฐมนตรีระบุว่าจะรับไว้พิจารณาโดยต้องศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ก่อน
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นเหตุผิดปกติระหว่างการชุมนุม สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้ทันที หรือติดต่อสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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