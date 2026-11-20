เฮลั่น! มูฮัมหมัด อุสมานมูซา คว้านักฟุตซอลยอดเยี่ยมเอเชีย 2026 คนไทยคนที่ 2 ในรอบ 13 ปี
มูฮัมหมัด อุสมานมูซา หน้าเป้าฟุตซอลทีมชาติไทย คว้ารางวัลนักฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งปีของเอเชีย (AFC Futsal Player of the Year) ประจำปี 2026 จากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) กลายเป็นนักฟุตซอลไทยคนที่ 2 ที่ได้รางวัลนี้ ต่อจาก ศุภวุฒิ เถื่อนกลาง ที่ได้ไปเมื่อปี 2556 ในการชิงรางวัลครั้งนี้ มูฮัมหมัดเอาชนะผู้เข้าชิงอีก 2 คน คือ ฮอสเซน ตาเยบี และ ซาอีด อาหมัดอับบาซี ผู้เล่นทีมชาติอิหร่าน
เอเอฟซีประกาศผลในงาน AFC Awards Bangkok 2026 ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลประจำปีครั้งที่ 30 ของสมาพันธ์ จัดขึ้นที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569 งานนี้มีการมอบรางวัลทั้งหมด 19 สาขา มีแขกจาก 47 ประเทศในเอเชียมาร่วมงาน รวมถึง จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า
อย่างไรก็ตาม มูฮัมหมัดไม่ได้มาขึ้นเวทีด้วยตัวเอง เพราะติดภารกิจลงแข่งฟุตซอลลีกกับสโมสรที่สเปน นวลพรรณ ล่ำซำ หรือ “มาดามแป้ง” นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จึงขึ้นรับรางวัลแทน
ผลงานที่พาเขามาถึงรางวัลนี้มาจากศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อช่วงต้นปี 2569 มูฮัมหมัดยิงไป 6 ประตู คว้ารางวัลดาวซัลโวของทัวร์นาเมนต์ แม้จะมีผู้เล่นทำได้ 6 ประตูเท่ากันอีก 2 คน คือ คาซูยะ ชิมิซุ จากญี่ปุ่น และตาเยบี จากอิหร่าน ประตูส่วนใหญ่มาในรอบแบ่งกลุ่ม ทั้ง 4 ประตูในเกมที่ไทยถล่มคูเวต 6 ต่อ 1 และอีก 1 ประตูในเกมชนะเลบานอน 2 ต่อ 0
หลังจบรอบแบ่งกลุ่มในฐานะแชมป์กลุ่ม B ด้วยการชนะครบ 3 นัด ทีมชาติไทยต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ หลังแพ้อิรัก 2 ต่อ 4 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 นัดนั้นมูฮัมหมัดยิงได้ 1 ประตู เป็นประตูที่ 6 ของเขาในรายการนี้
นอกจากผลงานในนามทีมชาติแล้ว มูฮัมหมัดยังเป็นกำลังสำคัญของจิมบี การ์ตาเฮนา (Jimbee Cartagena) สโมสรในลีกฟุตซอลสูงสุดของสเปน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 เขาเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ได้แชมป์ลีกสูงสุดฟุตซอลสเปนร่วมกับสโมสร
ในคืนเดียวกัน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้รางวัลสมาคมสมาชิกยอดเยี่ยมแห่งปี ระดับไดมอนด์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยเอาชนะสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามและสมาคมฟุตบอลจีน ส่วนรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตกเป็นของ อาลีเรซา เบรานวานด์ ผู้รักษาประตูทีมชาติอิหร่าน
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