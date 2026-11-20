ศาลโลกตัดสิน เมียนมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญา ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สั่งชดใช้เหยื่อ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice: ICJ) หรือศาลโลก ตัดสินว่าเมียนมากระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐยะไข่ ระหว่างปฏิบัติการทางทหารเมื่อปี 2560 ด้วยมติผู้พิพากษา 9 ต่อ 6 เสียง จากองค์คณะทั้งหมด 15 คน นับเป็นครั้งแรกที่ศาลแห่งนี้วินิจฉัยว่ารัฐใดรัฐหนึ่งเป็นผู้ลงมือก่ออาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เอง พร้อมสั่งให้เมียนมาชดใช้ความเสียหายแก่เหยื่อ รวมถึงเปิดทางให้ผู้ลี้ภัยกลับบ้านเกิดอย่างปลอดภัยและสมัครใจ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 นายยูจิ อิวาซาวะ ประธานศาลโลก ใช้เวลาราว 3 ชั่วโมงอ่านคำพิพากษาที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ศาลพบว่ากองกำลังความมั่นคงของเมียนมาสังหารพลเรือนชาวโรฮิงญาหลายพันคน ก่อความรุนแรงทางเพศเป็นวงกว้าง กระทำการรุนแรงสุดขีดต่อเด็ก เผาทำลายหมู่บ้าน ทั้งยังโจมตีผู้คนระหว่างหนีข้ามแดนไปบังกลาเทศ ศาลประเมินว่ามีผู้เสียชีวิตราว 10,000 คนในช่วงแรกของปฏิบัติการ ก่อนสรุปว่าพฤติการณ์ทั้งหมดบ่งชี้เจตนาทำลายประชากรโรฮิงญาส่วนสำคัญในพื้นที่
ส่วนข้อต่อสู้ของเมียนมาที่อ้างว่าเป็นปฏิบัติการกวาดล้างเพื่อตอบโต้กลุ่มติดอาวุธกองทัพกอบกู้โรฮิงญาแห่งอาระกัน (ARSA) ซึ่งโจมตีป้อมของเจ้าหน้าที่เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ศาลไม่รับฟัง นอกจากนี้ยังวินิจฉัยว่าเมียนมาล้มเหลวในการป้องกันและลงโทษการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ไม่ออกกฎหมายภายในรองรับอนุสัญญาอย่างครบถ้วน อีกทั้งฝ่าฝืนคำสั่งมาตรการชั่วคราวเมื่อปี 2563 ที่ให้เก็บรักษาพยานหลักฐาน อย่างไรก็ตาม ศาลยกข้อกล่าวหาว่าเมียนมายุยงประชาชนให้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยตรงต่อสาธารณะ
จากคำวินิจฉัยนี้ ศาลสั่งให้เมียนมายุติความรุนแรงทั้งหมด สอบสวนผู้ที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนรับผิด ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด พร้อมรับประกันว่าเหตุการณ์จะไม่เกิดซ้ำ มาตรการฟื้นฟูยังครอบคลุมการให้ผู้พลัดถิ่นกลับถิ่นฐานอย่างปลอดภัย สมัครใจ และมีศักดิ์ศรี การให้ครอบครัวที่พลัดพรากได้กลับมาอยู่ร่วมกัน การคืนหรือทดแทนทรัพย์สินส่วนรวม การค้นหาผู้สูญหาย การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้รอดชีวิต ตลอดจนการคุ้มครองชาวโรฮิงญาจากการถูกข่มเหง ศาลยังไม่กำหนดจำนวนเงินชดเชย โดยจะพิจารณาในกระบวนการภายหลัง ระหว่างนี้เมียนมาต้องรายงานแผนดำเนินการต่อศาลภายใน 2 ปี หรือภายในเดือนพฤศจิกายน 2571
ในฝั่งเสียงข้างน้อย ผู้พิพากษา 6 คน ซึ่งรวมถึงรองประธานศาล ทำความเห็นแย้งร่วมกันว่า เสียงข้างมากใช้มาตรฐานพิสูจน์เจตนาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่ำกว่าแนวคำพิพากษาเดิมของศาล
สำหรับที่มาของคดี แกมเบียยื่นฟ้องเมียนมาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ฐานละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ปี 2491 โดยมีองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ให้การสนับสนุน ก่อนหน้านี้ศาลโลกเคยพิจารณาคดีสังหารหมู่สเรเบรนิตซาเมื่อปี 2550 แต่ในคดีนั้นวินิจฉัยเพียงว่าเซอร์เบียล้มเหลวในการป้องกัน ไม่ได้ชี้ว่าเซอร์เบียเป็นผู้ลงมือ
แม้คำพิพากษาจะเป็นที่สุด อุทธรณ์ไม่ได้ และผูกพันคู่กรณี แต่ศาลโลกไม่มีกลไกบังคับคดีเอง หากเมียนมาไม่ปฏิบัติตาม แกมเบียสามารถนำเรื่องเสนอคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการต่อได้
หลังการอ่านคำพิพากษา คณะผู้แทนและรัฐบาลเมียนมายังไม่แสดงท่าทีในทันที ตลอดการพิจารณาคดีที่ผ่านมา เมียนมาปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอด ขณะที่รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ซึ่งเป็นรัฐบาลคู่ขนานของฝ่ายต่อต้าน แถลงว่าเคารพอำนาจศาลและจะพิจารณาคำสั่งต่าง ๆ ด้านรัฐบาลแกมเบียแสดงความพอใจอย่างยิ่งต่อผลคำตัดสิน กระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศเรียกร้องให้เมียนมาปฏิบัติตามโดยเร็ว พร้อมยืนยันว่าการส่งกลับคือทางออกเดียวที่เป็นไปได้ นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ เรียกร้องให้เมียนมาปฏิบัติตามคำพิพากษาเช่นกัน ส่วนรัฐบาลอังกฤษสั่งขับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของเมียนมา พร้อมเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงประชุมด่วน
ในด้านผู้ได้รับผลกระทบ ปฏิบัติการเมื่อปี 2560 ทำให้ชาวโรฮิงญากว่า 740,000 คนหนีข้ามพรมแดนไปบังกลาเทศภายในเวลาไม่กี่เดือน ปัจจุบันมีชาวโรฮิงญาราว 1.2 ล้านคนอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยที่เมืองค็อกซ์บาซาร์ ตามข้อมูลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่ยังพลัดถิ่นมีมากกว่า 1.3 ล้านคน อีกกว่า 100,000 คนยังพลัดถิ่นอยู่ภายในรัฐยะไข่
ทั้งนี้ คำพิพากษาไม่ได้รับประกันว่าผู้ลี้ภัยจะได้กลับบ้านในเร็ววัน เพราะเมียนมาเคยระบุว่าการส่งกลับจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ความมั่นคงในรัฐยะไข่กลับมาปกติ ขั้นต่อไปที่ต้องจับตาคือท่าทีอย่างเป็นทางการของรัฐบาลเมียนมา การประชุมของคณะมนตรีความมั่นคง รวมถึงกระบวนการกำหนดค่าชดเชยที่ศาลจะพิจารณาภายหลัง