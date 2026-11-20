สาเหตุเสียชิวิต “พีธ พีระ” หลังจากไปอย่างสงบ ตำรวจให้น้ำหนัก เครียดปัญหาหนี้สิน
สาเหตุเสียชิวิต “พีธ พีระ” หลังจากไปอย่างสงบ ภายในบ้านพัก จ.นนทุบรี เพื่อนร่วมวงการแห่ร่วมอาลัย ตำรวจให้น้ำหนัก เครียดปัญหาหนี้สิน
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ครอบครัวรับร่าง นายพีระ เทศวิศาล หรือ “พีท พีระ” อดีตสมาชิกวง Peacemaker ออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาประกอบพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 2 วัดสพานสูง ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ครอบครัว ญาติ และเพื่อนศิลปินในวงการบันเทิงทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยอย่างคับคั่ง ท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอติดตามทำข่าวเป็นจำนวนมาก
เมื่อร่างมาถึงวัด ครอบครัวได้แจ้งสื่อมวลชนว่าไม่อนุญาตให้เข้าไปบันทึกภาพช่วงพิธีรดน้ำศพ โดยทีมช่างภาพของครอบครัวจะบันทึกภาพและส่งให้ผู้สื่อข่าวในภายหลัง ส่วนการให้สัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบหากมีผู้ประสงค์ให้ข้อมูล และจำกัดเฉพาะบริเวณที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น
ด้านแนวทางการสอบสวนของตำรวจ มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักไปที่ปัญหาหนี้สิน หลังเจ้าตัวผันตัวมาเป็นผู้จัดคอนเสิร์ต ล่าสุดเพิ่งจัดคอนเสิร์ตใหญ่ “PONG ROCK LEGACY” ของ โป่ง ปฐมพงศ์ หรือ โป่ง หิน เหล็ก ไฟ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี แต่ประสบปัญหาขาดทุนกว่า 8 ล้านบาท
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา เจ้าตัวยังเปิดร้านไวน์และบิสโทรชื่อ “OWL’s NEST Bar & Bistro” ย่านปากเกร็ด จ.นนทบุรี แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรและมีลูกค้าบางตา ทำให้ต้องแบกรับภาระต้นทุนอย่างหนัก ตำรวจจึงคาดว่าความเครียดจากปัญหาหนี้สินที่รุมเร้าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจจบชีวิต
ที่มา: ข่าวสด
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