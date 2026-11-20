สุนารี น้ำหนัดลบฮวบ 17 กก. หลังผ่าตัด แผลฟื้นตัวดี เตือนพฤติกรรมคนมองข้าม
สุนารี ราชสีมา เปิดใจหลังผ่าตัดลำไส้ใหญ่ โล่งใจผลตรวจชิ้นเนื้อไม่ใช่โรคร้ายแรง เผยสาเหตุจากพฤติกรรมกลั้นปัสสาวะ-ดื่มน้ำน้อย
แฟนเพลงส่งความห่วงใยต่อเนื่องถึงนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ สุนารี ราชสีมา วัย58 ปี ที่ล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวการเข้ารับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ครั้งสำคัญ จนส่งผลให้น้ำหนักตัวลดฮวบลงไปถึง 17 กิโลกรัม พร้อมอัปเดตสุขภาพอาการดีขึ้นตามลำดับและผ่านพ้นช่วงวิกฤตมาได้ด้วยดี
สุนารีเปิดเผยว่า การผ่าตัดในครั้งนี้เกิดจากการตรวจพบก้อนเนื้อที่อุดตันในลำไส้ ซึ่งแพทย์ได้ให้ 2 ทางเลือกในการรักษา ได้แก่ การเจาะลำไส้แล้วเลาะก้อนเนื้อออก แต่วิธีนี้ทำให้ช่องลำไส้เหลือขนาดแคบลง และทำให้เธอเกิดความกังวลว่าในอนาคตอาจกลับมาเป็นซ้ำได้อีก และการตัดลำไส้ส่วนที่มีก้อนเนื้อทิ้งไปเลย โดยตัดเผื่อพื้นที่หัวท้ายแล้วนำลำไส้มาเย็บต่อเข้าด้วยกันใหม่
ด้วยความกังวลในระยะยาว เธอจึงตัดสินใจเลือกวิธีที่สอง คือการตัดลำไส้ส่วนนั้นทิ้งไป นับว่าโชคดีมากที่จุดที่พบก้อนเนื้ออยู่บริเวณลำไส้ใหญ่ช่วงกลางจึงมีพื้นที่หัวและท้ายเพียงพอสำหรับการตัดต่อ หากเกิดขึ้นใกล้บริเวณทวารหนักจะตัดยากกว่านี้มาก และอาจส่งผลกระทบต่อระบบขับถ่ายในระยะยาวได้
ผลการตรวจชิ้นเนื้อยืนยันชัดเจนว่า ไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงใด ๆ ทำให้คลายความกังวลลงได้
สำหรับสาเหตุที่น้ำหนักตัวลดลงไปถึง 17 กิโลกรัมนั้น สุนารีเล่าว่า เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากกระบวนการฟื้นฟูหลังผ่าตัด เนื่องจากลำไส้เพิ่งผ่านการตัดต่อ ในช่วงระยะแรกจนถึง 3 เดือน เธอต้องรับประทานเฉพาะอาหารอ่อนและน้ำซุปเท่านั้น โดยไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีกากใยได้เลย จึงทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม เธอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอย่างเข้มงวด โดยเน้นอาหารคลีน เมนูต้ม ไม่ผัด ไม่ปิ้ง ไม่ย่าง และปรุงรสจืดสนิท ส่งผลให้ร่างกายขับสารพิษ ผิวพรรณกลับมาดูสดใสขึ้น ไม่มีสารตกค้าง และระบบขับถ่ายทำงานได้ดีมาก สบายตัวทุกครั้งที่ขับถ่าย
เมื่อร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้น จึงค่อย ๆ เริ่มรับประทานอาหารที่มีกากใย และเริ่มเติมรสเผ็ดเล็กน้อยจากพริกไทย ก่อนจะขยับมาทานพริกสดบ้างเล็กน้อย ปัจจุบันแพทย์อนุญาตให้ทานรสจัดได้บ้างแล้ว แต่เจ้าตัวตั้งใจว่าจะไม่กลับไปกินตามใจปากเหมือนในอดีต
สุนารีได้เปิดใจถึงบทเรียนสำคัญในวัยที่กำลังจะก้าวสู่วัย 60 ปีในอีก 2 ปีข้างหน้าว่า ที่ผ่านมาครึ่งชีวิตใช้ร่างกายหนักมากโดยไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ จนกระทั่งร่างกายส่งสัญญาณเตือน อาการป่วยไม่ได้มาจากการกินเผ็ดเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตสมัยเดินสายร้องเพลง
สมัยก่อนต้องวิ่งงานร้องเพลงวันละหลายแห่ง ใช้ชีวิตอยู่บนรถตลอดเวลา จึงมักกลั้นปัสสาวะและหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจนติดเป็นนิสัย เมื่อดื่มน้ำน้อย แม้จะทานผัก แต่ลำไส้ก็ขาดน้ำที่จะช่วยชะล้างกากอาหาร เปรียบเสมือนท่อน้ำที่มีเศษกากเกาะสะสมจนเน่าเสีย ท้องอืด และสะสมจนกลายเป็นก้อนเนื้อ
หากไม่ถึงขั้นท้องเสียรุนแรง เธอจะไม่ยอมแวะเข้าห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันเพราะไม่อยากเสียเวลา จนทำให้ของเสียตีกลับเข้าไปในช่องท้อง
ประกอบกับพักผ่อนไม่เพียงพอ และทานอาหารเดิมๆ ติดต่อกัน ซึ่งแพทย์ได้แนะนำเพิ่มเติมว่า ควรรับประทานอาหารให้หลากหลาย ไม่ควรทานอาหารประเภทหมูกระทะ ปิ้งย่าง หรือของทอดติดต่อกันหลาย ๆ วัน แม้จะทานได้แต่ควรเฉลี่ยในแต่ละมื้อ
หลังจากผ่านการผ่าตัดมาครบ 3 เดือน เธอเดินทางไปตรวจติดตามอาการและตรวจเช็กเลือดรวมถึงค่าสุขภาพต่าง ๆ ผลตรวจออกมาปกติทั้งหมด แผลผ่าตัดฟื้นตัวได้ดีราว 85% สามารถขับรถทางไกลเส้นทางกรุงเทพฯ–โคราชได้แล้ว แม้จะมีอาการเสียวแปลบด้านในเล็กน้อยเวลาขยับตัวแรงหรือเวลาขับรถตกหลุม แพทย์อนุญาตให้ยกของได้แต่ต้องไม่หนักจนเกินไป พร้อมทั้งยังเอ่ยปากหยอกล้อว่า สุขภาพแข็งแรงดีจนอยู่ได้ถึงตัวเลข 3 ตัว (อายุมากกว่า 100 ปี) ปัจจุบันเธอไม่ต้องทานยาแล้ว และมีนัดติดตามอาการอีกครั้งในรอบ 6 เดือนและรอบ 1 ปี
สุดท้ายนี้ นักร้องรุ่นใหญ่ขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจจากแฟน ๆ ที่ส่งเข้ามาอย่างล้นหลามตลอดช่วงที่เข้ารับการรักษาตัว พร้อมฝากข้อคิดเตือนใจให้ทุกคนหันกลับมาดูแลสุขภาพของตนเอง
ต่อจากนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดเป็น กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน และให้ความสำคัญกับการนอนหลับพักผ่อน ไม่แบกรับความกังวล และใช้ชีวิตในทุกวันอย่างมีความสุข แม้สภาพร่างกายตอนนี้อาจจะยังไม่เต็ม 100% แต่จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์ใกล้เคียงกับเดิมมากที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุนารี ทำใจแล้ว ลำไส้อักเสบรุนแรง ปวดท้องหนัก ซ้ำพบก้อนเนื้อ เพราะทำสิ่งนี้มานาน
- สุนารี ราชสีมา โล่ง ผ่าตัดลำไส้ใหญ่ แจ้งผลชิ้นเนื้อ น้ำหนักลดฮวบเกือบ 20 กิโล
- อัปเดต “สุนารี” อาการล่าสุด หลังออกจาก ICU เริ่มทำกายภาพ ทานอาหารได้แล้ว