บีบหัวใจ! น้องเอิร์ธ รู้ข่าวพ่อเสียชีวิตกะทัน หลังยิงจุดโทษ บางลายพิทยาคมดับสุรศักดิ์มนตรี ฟุตบอล 7 สี
บีบหัวใจ! น้องเอิร์ธ แข้งบางลายพิทยาคม ยิงจุดโทษดับสุรศักดิ์มนตรี ก่อนรู้ข่าวพ่อเสียชีวิต ก่อนแข่งฟุตบอล 7 สี 1 วัน เจ้าตัวซัดจุดโทษดับสุรศักดิ์มนตรี แล้วปล่อยโฮหลังจบเกม พร้อมเปิดรับบริจาคช่วยงานศพ
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 สี ในปี 2569 เต็มไปด้วยเรื่องราวหลากหลายอารมณ์ ทว่าเหตุการณ์ที่บีบหัวใจแฟนบอลมากที่สุดคือเรื่องราวของ น้องเอิร์ธ การัณยภาส รัตนพงษ์ นักเตะโรงเรียนบางลายพิทยาคม ตัวแทนจากจังหวัดพิจิตร
พ่อของน้องเอิร์ธเสียชีวิตอย่างกะทันหันก่อนวันแข่งขันเพียง 1 วัน ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชตัดสินใจเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ ไม่ยอมบอกให้นักเตะทราบ เพราะกังวลว่าจะเสียใจหนักจนไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้
เมื่อถึงเวลาแข่งขัน น้องเอิร์ธลงสนามเป็นกำลังสำคัญให้โรงเรียนบางลายพิทยาคม รับหน้าที่สังหารจุดโทษตัดสินเป็นคนสุดท้าย พาทีมเอาชนะโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้สำเร็จ
หลังสิ้นเสียงนกหวีดจบเกม ทีมงานจึงเดินเข้าไปแจ้งข่าวร้ายเรื่องการจากไปของพ่อ เมื่อรับรู้ความจริง น้องเอิร์ธถึงกับปล่อยโฮร้องไห้ออกมาอย่างหนัก ท่ามกลางเพื่อนร่วมทีม อาจารย์ และทีมงานโรงเรียนบางลายพิทยาคมที่คอยเข้ามากอดปลอบใจอยู่ไม่ห่าง
เนื่องจากฐานะทางครอบครัวของน้องเอิร์ธไม่ได้ร่ำรวย เฟซบุ๊กของ ณรงค์ศักดิ์ จันทร์เชื้อ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงาน จึงนำเรื่องราวนี้มาโพสต์ตามคำร้องขอของครอบครัว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนช่วยจัดงานศพให้พ่อ ผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวของน้องเอิร์ธโดยตรงเพื่อให้เงินช่วยเหลือส่งถึงมือครอบครัวอย่างเต็มที่
นอกจากเรื่องราวสุดเศร้านี้ ฟุตบอลนักเรียน 7 สีปีนี้ยังมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นอีกหลายประเด็น ทั้งประเด็นดราม่าการให้สัมภาษณ์ของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ที่พูดถึงอดีตลูกศิษย์อย่าง เต วรากร แบบไร้เยื่อใย รวมถึงภาพประทับใจที่กลายเป็นไวรัล เมื่อ อ.ดิชยากร ดัชถุยาวัตร จากโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ นำเตาแก๊สปิกนิกมานึ่งข้าวเหนียวให้ลูกศิษย์กินข้างรถสองแถว
ด้านผลการแข่งขันในสนามก็พลิกล็อกดุเดือดไม่แพ้กัน เมื่อโรงเรียนวัดสุทธิวรารามภายใต้การคุมทีมของ กรกช วิริยอุดมศิริ โชว์ฟอร์มโหดถล่มเอาชนะแชมป์เก่าอย่างโรงเรียน อบจ.ชัยนาท ไปแบบขาดลอย 10-3 โดย โฟกัส ทัศฏภรณ์ พึ่งกุศล แนวรุกของทีมเหมาคนเดียวถึง 5 ประตูในเกมเดียว ส่งผลให้ทั้งแชมป์เก่าอย่างชัยนาทกับรองแชมป์เก่าอย่างหมอนทองวิทยาต้องกอดคอกันตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย
ที่มาภาพทั้งหมด : ณรงค์ศักดิ์ จันทร์เชื้อ