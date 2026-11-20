งามไส้! ผกก.-สารวัตร สภ.ศรีราชา ปล่อยผู้ต้องหาชาวจีนหลบหนี ให้ออกราชการแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงาน พล.ต.ต.ชาตรี สุขศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา จำนวน 2 นาย ออกจากราชการ ได้แก่ นายตำรวจระดับรองผู้กำกับการ (สอบสวน) 1 นาย และระดับสารวัตร (สอบสวน) 1 นาย พร้อมสั่งเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
คำสั่งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่ สภ.ศรีราชา รายงานเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ว่าผู้ต้องกักชาวจีน อายุ 33 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างรอการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ได้หายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำ โดยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกตัวออกจากห้องควบคุม
หลังได้รับรายงาน พล.ต.ต.ชาตรี ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทุกด้านอย่างต่อเนื่องทันที กระทั่งพบหลักฐานบ่งชี้ถึงการกระทำผิดของนายตำรวจทั้ง 2 นาย จึงนำไปสู่คำสั่งให้ออกจากราชการ
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีชี้แจงเพิ่มเติมว่า การสืบสวนครั้งนี้เป็นการทำงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ได้รับรายงานจาก สภ.ศรีราชา ไม่ได้เพิ่งเข้ามาตรวจสอบหลังจากมีข่าวเผยแพร่ออกไปทางสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการทั้งทางวินัยกับทางอาญาแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงเร่งติดตามตัวผู้ต้องกักชาวจีนที่หลบหนีกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ต้องหาในข่าวคือ นายจื่อเหลียง (Mr. Ziliang) อายุ 33 ปี สัญชาติจีน ถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2569ในร้านอาหารของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาตประมาณ 3 ปี
นายคนนี้เป็นบุคคลที่ทางการจีนต้องการตัวตามคดีฉ้อโกง มูลค่าความเสียหายประมาณ 45 ล้านบาท เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ก่อนเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนสิทธิและประสานส่งตัวกลับประเทศจีนตามขั้นตอน แต่มาเกิดเรื่องขึ้นเสียก่อน