ม็อบ Gen Z วันนี้ 20 พ.ย. 69 นัดบุกอนุสาวรีย์ฯ 15.00 น. เช็กจุดปิดถนน
เช็กพิกัดและเส้นทางเลี่ยง เครือข่ายนักเรียน-นักศึกษานัดชุมนุม “ม็อบเจน Z” อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ บ่าย 3 โมง เรียกร้องเรียนฟรีถึง ป.ตรี และลดความเหลื่อมล้ำ ตำรวจปิดจราจรแยกคอกวัวถึงอนุสาวรีย์ฯ
วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2569) เครือข่ายนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองนัดรวมตัวจัดกิจกรรม ม็อบ Gen Z หรือ ม็อบเจน Z ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 15.00 ถึง 19.00 น. เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไข
- ปัญหาการศึกษา
- ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยมีหลายเครือข่ายประกาศนัดหมายเข้าร่วมกิจกรรมในวันเดียวกัน
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เริ่มมีการประกาศนัดหมายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2569 โดยกลุ่มเรานักเรียนเชิญชวนเยาวชนรวมตัวกันในวันที่ 20 พฤศจิกายน เพื่อเรียกร้องสิทธิทางการศึกษา ก่อนที่เครือข่ายอื่นจะทยอยประกาศกิจกรรมเพิ่มเติม ทั้งกลุ่ม Studem Network, กลุ่มนวชนเสรี (Free Thai Youth), กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (Democracy Restoration Group หรือ DRG) และกลุ่ม Politika Run Club ซึ่งนัดจัดกิจกรรมวิ่งไปยังสถานที่ชุมนุม
สำหรับข้อเรียกร้องของ กลุ่มเรานักเรียน มีประเด็นสำคัญคือ
- การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงระดับปริญญาตรี
- การยกเลิกค่าใช้จ่ายแฝงที่เป็นภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง
- การยุติการใช้อำนาจควบคุมนักเรียนเกินความจำเป็น
- การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้เรียน
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมกำหนดกฎระเบียบของโรงเรียนผ่านกลไกสภานักเรียน
นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและลาร่วมกิจกรรมทางการเมือง รวมถึงข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
ด้านกลุ่ม Studem Network เผยแพร่ข้อเรียกร้องด้านการศึกษาของเครือข่าย 20 November Student Movement จำนวน 4 ประการ ได้แก่
- การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
- การคืนสิทธิเสรีภาพและอำนาจกำหนดกติกาภายในโรงเรียนให้นักเรียน
- การยอมรับสิทธิของเยาวชนในการกำหนดอนาคตของตนเอง
- การปรับระบบการศึกษาไม่ให้มุ่งผลิตแรงงานตอบสนองระบบเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ และมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
กลุ่ม Studem Network ยังประกาศเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมที่คาดผมหูแมว ภายใต้ข้อความรณรงค์ “เมื่อหนูครองเมือง ถึงเวลาที่แมวต้องออกจากบ้าน” โดยใช้สัญลักษณ์แมวและหนูเพื่อแสดงออกทางการเมือง และเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ขณะที่กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย หรือ DRG ประกาศนัดรวมตัวผ่านแฮชแท็ก #เลิกเรียนแล้วไปอนุสาวรีย์ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารประเทศ โดยเน้นคำถามเรื่องการใช้เงินภาษีและงบประมาณของรัฐบาล การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำ สิทธิในเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่
DRG ยังเชิญชวนประชาชนที่มีข้อกังวลเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ค่าครองชีพ สิทธิทางเพศ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ให้ออกมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยกำหนดเวลานัดหมายที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่ 15.00 ถึง 19.00 น.
นอกจากการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กลุ่ม Politika Run Club ยังนัดจัดกิจกรรมวิ่งไปม็อบ ภายใต้ข้อความรณรงค์ “ไม่ไหวแล้วโว้ย VS รวยไม่ไหว” โดยกำหนด จุดนัดพบที่สวนรมณีนาถ ถนนมหาไชย เขตพระนคร เวลา 14.30 น. และเริ่มวิ่งเวลา 15.00 น. เพื่อเดินทางไปรวมตัวกับผู้ชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
การนัดชุมนุมยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 แสดงจุดยืนสนับสนุนสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ พร้อมเสนอให้รัฐบาลเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน และไม่ใช้มาตรการคุกคามผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แถลงการณ์ยังสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
ก่อนถึงวันชุมนุม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงมาตรการรองรับการรวมตัวของกลุ่มเรานักเรียน โดยยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ พร้อมกำหนดแนวทางคุ้มครองนักเรียน 5 ประการ
สาระสำคัญประกอบด้วยการเคารพเสรีภาพในการแสดงออก การคุ้มครองสิทธิในการเรียนและการเข้าสอบโดยไม่ให้นำระเบียบเรื่องทรงผมหรือเครื่องแต่งกายมาใช้ตัดสิทธิ การประสานเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยระหว่างชุมนุม การห้ามสถานศึกษาลงโทษ ข่มขู่ กดดัน หรือตัดสิทธินักเรียนเพราะเข้าร่วมชุมนุมโดยสงบ และการเปิดรับข้อเสนอจากนักเรียนเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงนโยบายการศึกษา
สำหรับข้อเรียกร้องให้เรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรี นายประเสริฐระบุว่ากระทรวงพร้อมรับฟังและรับไว้พิจารณา แต่ต้องศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ก่อน เนื่องจากการรับข้อเสนอไม่ได้หมายความว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันที
ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ชุมนุม โดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่พกพาอาวุธ ไม่ใช้ความรุนแรง และไม่ทำลายทรัพย์สิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเตือนผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมให้คำนึงถึงบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะกรณีบังคับ ขู่เข็ญ หรือชักจูงเด็กไปสู่พฤติกรรมที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย
ส่วนการจราจรในวันที่ 20 พฤศจิกายน สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจรถนนราชดำเนินกลางขาเข้า ตั้งแต่แยกคอกวัวถึงแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อรองรับการชุมนุม โดยแนะนำให้ผู้ใช้รถจากถนนราชดำเนินกลางขาเข้าเลี้ยวขวาเข้าถนนตะนาว ก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบำรุงเมือง
สำหรับถนนราชดำเนินกลางขาออก ยังสามารถใช้เส้นทางมุ่งหน้าไปสะพานพระปิ่นเกล้าได้ตามปกติ ส่วนรถจากถนนดินสอให้เลี้ยวซ้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ตำรวจขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า
กำหนดนัดหมายที่ประกาศไว้ในช่วงเช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ยังคงเป็นเวลา 15.00 ถึง 19.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ส่วนกิจกรรมวิ่งจากสวนรมณีนาถเริ่มนัดพบตั้งแต่ 14.30 น. โดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันจำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมหรือผลการยื่นข้อเรียกร้อง เนื่องจากกิจกรรมยังไม่ถึงเวลาเริ่มตามกำหนด
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