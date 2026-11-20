พระบรมราชโองการ ถอนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 10 พันโทหญิง-ร้อยเอกหญิง เหตุบกพร่องต่อหน้าที่
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ เรื่อง ให้ถอดคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่ราชการ ดังนี้
พันโทหญิง คุณหญิงรัตติยา สิทธิสมบูรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
พันโทหญิง คุณหญิงเบญจรงค์ เทพนิมิตร เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
ร้อยเอกหญิง คุณหญิงพรรณราย ทองทิพย์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
ร้อยโทหญิง คุณหญิงพรอนงค์ จันทะนุย เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
ร้อยตรีหญิง มลิสา วรกฏสูงเนิน เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
ร้อยตรีหญิง อโณทัย จิตอารีย์ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
ร้อยตรีหญิง อรทัย กอดทอง เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
ร้อยตรีหญิง ขวัญฤดี พลน้อย เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 และเหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
นางสาวจิราภรณ์ วิชัยผิน เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 และเหรียญราชรุจิทอง
นางสาวนุชจรีย์ สมคำ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5 และเหรียญราชรุจิทอง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน
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อ้างอิงจาก: แนวหน้า , อมรินทร์ทีวี