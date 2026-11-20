สาเหตุ เนย วรัฐฐา ขอหย่า สามี รับไม่ได้ทิ้งเลี้ยงลูกคนเดียว เคยให้โอกาสมาตลอด
เนย วรัฐฐา ขอหย่า ‘ฤทธิ์ กาไชย’ ลดสถานะเหลือพ่อแม่ของลูก ชี้ฟางเส้นสุดท้ายปล่อยเลี้ยงลูกคนเดียวด้านสามีไม่หย่าและกำลังปรับปรุงตัว
ถูกจับตาความสัมพันธ์ต่อเนื่อง สำหรับ เนย วรัฐฐา ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับตรงว่าได้พูดคุยกับสามี ฤทธิ์ กาไชย แล้วว่าต้องการขอหย่าและขอลดสถานะเหลือเพียงแค่พ่อและแม่ของลูก แต่ในปัจจุบันยังคงมีความเข้าใจที่ยังไม่ลงตัวและอยู่ระหว่างการดูพฤติกรรม เธอก็คาดหวังให้อีกฝ่ายเป็นพ่อที่ดีของ น้องคีธ ลูกชาย
เนยเปิดเผยว่าที่ผ่านมาให้โอกาสสามีปรับปรุงตัวมาโดยตลอด และคาดหวังให้เขาเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยดูแลครอบครัวในฐานะพ่อ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง ความรู้สึกของตนได้ลดลงจนหมดไปแล้ว และได้บอกกับสามีตรง ๆ ว่าไม่สามารถกลับมารู้สึกแบบเดิม หรือมองเขาเป็นคนรักในเชิงโรแมนติกได้อีกต่อไป แต่ยังอยากให้เขาทำหน้าที่เป็นพ่อที่ดีของลูก
ทางฝั่งสามียังไม่อยากหย่าและพยายามปรับปรุงตัว ซึ่งเนยก็ขอบคุณในความพยายาม แต่รู้สึกว่ายังเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปว่าทำได้จริงจึงขอเวลาดูพฤติกรรมไปอีกสักระยะก่อนจะพูดคุยหาข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกันอีกครั้ง
เธอมองว่าตั้งแต่คบกันมา ตนให้โอกาสมาโดยตลอด และการมีลูกครั้งนี้เกิดจากการวางแผนและตกลงร่วมกัน ไม่ใช่ความไม่ตั้งใจ ตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์เกือบปี ตนเฝ้าดูมาตลอด แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามข้อตกลง
ประเด็นเรื่องการการที่คนมองว่าการเลิกราจะทำให้ลูกขาดพ่อ เนยกลับมองว่า การเป็นพ่อแม่ที่ดีและสร้างบรรยากาศที่ดีให้ลูก อาจหมายถึงการต้องแยกกันอยู่ เพราะตนไม่ต้องการอยู่ในสภาวะที่หงุดหงิด โมโห หรือมีความรู้สึกแย่ ๆ แล้วต้องมาเสแสร้งแกล้งทำเป็นมีความสุขหรือรักกันต่อหน้าลูกในบ้านหลังเดียวกัน ซึ่งตนทำไม่ได้
ส่วนข้อตกลงระหว่างกันเรียบง่ายและชัดเจนมาตั้งแต่ต้น คือ เนยรับไม่ได้กับการที่สามีออกไปเที่ยว กินเหล้า สังสรรค์กับเพื่อน แล้วปล่อยให้ตนต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านเพียงลำพัง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นจึงกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่รับไม่ได้
การทำหน้าที่พ่อในปัจจุบัน ยอมรับว่าเขาทำได้ดีขึ้น แต่ก็มองว่าเป็นหน้าที่พื้นฐานที่พึงกระทำอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องพิเศษหรือน่าตกใจ
เนยยืนยันว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อความรู้สึกหรือจิตใจเลย เพราะเวลาทั้งหมดทุ่มเทให้กับการเลี้ยงลูกจนไม่มีเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่น ประกอบกับครอบครัวให้การสนับสนุนดีมาก ทำให้ไม่รู้สึกเครียด
สำหรับการทำหน้าที่คุณแม่ เนยเผยถึงความรู้สึกหลังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านแม่และเด็ก (Empowering) ว่า ตนรู้สึกขอบคุณมากและไม่เคยคิดฝันมาก่อนว่าวันหนึ่งจะมีลูก เลี้ยงลูก และได้มารับรางวัลนี้
จากเดิมก่อนมีลูกที่มักจะนึกถึงตัวเองเป็นหลัก ว่าจะทำอะไรหรือกินอะไร แต่เมื่อมีลูก สัญชาตญาณความเป็นแม่ก็เกิดขึ้นทันที ทำให้ลูกกลายมาเป็นความสำคัญอันดับหนึ่ง โดยไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ ส่วนเรื่องของตัวเองกลายเป็นเรื่องรอง
เนยอยากเป็นแม่ที่ยืดหยุ่นและเป็นเหมือนเพื่อนที่ลูกสามารถพูดคุยปรึกษาได้ทุกเรื่องในช่วงแรกยอมรับว่าเครียดเพราะอ่านหนังสือและทฤษฎีมาเยอะ แต่พอหน้างานจริงทำตามเกณฑ์เป๊ะ ๆ ไม่ได้ ก็เคยกดดันและคิดว่าตัวเองเลี้ยงลูกได้ไม่ดี จนกระทั่งคิดได้ว่าความเครียดของแม่ไม่ส่งผลดีต่อลูก จึงเปลี่ยนมาเลี้ยงแบบ “เอาที่แม่สะดวกใจและลูกมีความสุข” ดูพัฒนาการ การกิน การนอนแบบวันต่อวัน เน้นตอบสนองความต้องการตามวัยและพัฒนาการของลูกเป็นหลัก
อย่างไรก็ดีให้คะแนนการทำหน้าที่แม่ของตัวเอง 10 เต็ม 10 เพราะทุ่มเทสุดตัวและทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมให้กำลังใจแม่ทุกคนว่าเรื่องนี้ไม่มีโรงเรียนสอน ทุกคนต่างทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุด
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