“ทิวลี่” งัดหลักฐาน! อ้าง “หนุ่ม กรรชัย” ส่องเฟซบุ๊ก หลังโดนแหกกลาง โหนกระแส
“ทิวลี่” งัดหลักฐาน! อ้าง “หนุ่ม กรรชัย” ส่องเฟซบุ๊กตนทุกวัน หลังโดนแหกกลาง โหนกระแส บอกรูปโปรไฟล์ใส่เสื้อสีแดง แต่สุดท้ายไม่ใช่
จากกรณีที่ “ทิวลี่” โฟนอินเข้ามาชี้แจงในรายการโหนกระแส หลังกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวเตรียมแจ้งความเอาผิดเพจขายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เสริมความงาม เนื่องจากโอนเงินแล้วไม่ได้รับสินค้าและถูกบ่ายเบี่ยงการคืนเงิน
ช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์ ขณะที่ “หนุ่ม กรรชัย” พิธีกรรายการ สอบถามชื่อบริษัทแต่ฟังไม่ชัดเจน จู่ๆ มีเสียงบุคคลอื่นแทรกขึ้นมาว่า “ไม่มีหูเหรอ” ทำให้หนุ่ม กรรชัย เดือดจัดและสวนกลับทันทีว่าให้ช่วยเตือนคนข้างๆ ว่าไม่มีมารยาท แม้ทิวลี่จะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนพูด แต่พิธีกรดังได้พูดกลับไปว่า “อ้าวแล้วใครพูด บอกคนข้าง ๆ หน่อย สันดานไม่ดี คนกำลังพูดอยู่ บอกไม่มีหูได้ยังไง สาระแนนัก”
นอกจากนี้ เมื่อทิวลี่พยายามชี้แจงว่าตนเองถูกอดีตสามีและเพื่อนใส่ร้าย หนุ่ม กรรชัย จึงย้อนถามทันทีว่า สรุปแล้วทั้งอดีตสามี เพื่อน และกลุ่มแพทย์เหล่านี้ต่างก็ใส่ร้ายเธอทั้งหมดใช่หรือไม่
ช่วงท้ายสาย ทิวลี่ยังเปลี่ยนประเด็นมาพาดพิงหนุ่ม กรรชัย ว่าแกล้งทำเป็นไม่รู้จักตอนเจอกันที่ศาล ทั้งที่จริงแอบเข้าไปส่องเฟซบุ๊กเธอทุกวัน พร้อมอ้างว่ามีหลักฐานและเห็นรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กส่วนตัวของพิธีกรดังใส่ “เสื้อสีแดง” ทำเอาหนุ่ม กรรชัย ถึงกับงงและยืนยันว่าไม่รู้จักเธอเลย พร้อมระบุว่ารูปโปรไฟล์เพจใส่ “เสื้อสีขาว” ส่วนเฟซบุ๊กส่วนตัวใส่ “เสื้อสีดำ”
ล่าสุด ทิวลี่โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่า “หย่ายยย!!! ไม่เคยมาส่องเลย แต่ส่องทุกวันตลอดเวลา หลับนอนบ้างนะคะ” แนบภาพแคปหน้าจอในแต่ละช่วงเวลาที่ปรากฏบัญชีผู้ใช้ในส่วนแนะนำให้เพิ่มเพื่อน พร้อมระบุเพิ่มเติมว่า “เศษ 1 ส่วน 300 ค่ะ” ขณะที่เมื่อตรวจสอบโพสต์ก่อนหน้า พบข้อความด้วยว่า “ปิดเสียง ดิฉันทำไมคะ ในเมื่อดิฉันคุยอยู่ โหนกระแส”
สำหรับระบบ “คนที่คุณอาจจะรู้จัก” เป็นฟีเจอร์ของเฟซบุ๊กที่ช่วยแนะนำเพื่อนใหม่เพื่อให้เพิ่มเพื่อนได้ง่ายขึ้น โดยประมวลผลจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การมีเพื่อนร่วมกัน, การอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เช่น เมืองปัจจุบัน โรงเรียน หรือที่ทำงาน, การอยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กเดียวกัน, การถูกแท็กในรูปภาพหรือโพสต์เดียวกัน และการอัปโหลดรายชื่อผู้ติดต่อ
ส่วนกรณีการตรวจสอบว่าใครเข้าชมโปรไฟล์ของตนเองนั้น ศูนย์ช่วยเหลือเฟซบุ๊กระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “Facebook ไม่อนุญาตให้ผู้คนติดตามได้ว่ามีใครดูโปรไฟล์ของตนบ้าง แอพจากภายนอกเองก็ไม่มีฟังก์ชั่นนี้เช่นกัน”
ที่มา: โหนกระแส , Facebook
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