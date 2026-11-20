สิ้น ฟิโอนา ฮิปโปขวัญใจชาวเน็ต เสียชีวิตแล้ว หลังกลืนหมวกไหมพรม
สร้างความโศกเศร้าให้แก่คนรักสัตว์ทั่วโลก เมื่อสวนสัตว์ซินซินแนติ (Cincinnati Zoo & Botanical Garden) ในรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 แจ้งข่าวการจากไปของ ฟิโอนา (Fiona) ฮิปโปโปเตมัสแม่น้ำไนล์ขวัญใจมหาชนวัย 9 ปี หลังเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการกลืนหมวกไหมพรมของนักท่องเที่ยวเข้าไปเมื่อประมาณ 11 วันก่อน
โฆษกสวนสัตว์เปิดเผยว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อนักท่องเที่ยวรายหนึ่งโยนหมวกไหมพรมขึ้นไปในอากาศ จากนั้นหมวกได้กระเด็นไปโดนพัดลมเพดานจนปลิวลอดช่องว่างเล็กๆ เหนือกระจกชมสัตว์ตกลงไปในบ่อของฟิโอนา ก่อนที่เจ้าฮิปโปจะกินหมวกเข้าไปโดยที่ช่วงแรกยังไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ต่างระดมกำลังรักษาฟิโอนาอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ทีมแพทย์ได้วางยาสลบเพื่อตรวจประเมินอาการถึง 2 ครั้ง ทำการอัลตราซาวนด์จนพบว่าลำไส้มีลักษณะบิดตัวจากการพยายามขับสิ่งแปลกปลอมออกมา รวมถึงใช้กล้องส่องลำไส้ใหญ่ความยาวกว่า 2.7 เมตรเข้าไปตรวจสอบแต่ก็ไม่พบตำแหน่งของหมวก
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังยืมแผ่นสั่นสะเทือนจากฟาร์มม้ามาให้ฟิโอนายืนวันละหลายครั้ง เพื่อหวังให้แรงสั่นสะเทือนช่วยขยับหมวกให้เคลื่อนตัวออกจากระบบย่อยอาหาร คอยให้น้ำเกลือ รวมถึงนำกลิ่นกาแฟซึ่งเป็นกลิ่นโปรดมาให้ดมเพื่อกระตุ้นการตอบสนอง แต่สุดท้ายร่างกายของฟิโอนาก็ไม่สามารถต้านทานภาวะแทรกซ้อนได้ไหว
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์อธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถผ่าตัดนำหมวกออกมาได้ว่า การผ่าตัดฮิปโปโปเตมัสโตเต็มวัยมีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากฮิปโปมีกระเพาะอาหารหลายห้องคล้ายวัวทำให้ระบุตำแหน่งสิ่งแปลกปลอมได้ยากมาก อีกทั้งยังวางยาสลบได้ยาก มีผิวหนังหนาเกิน 5 เซนติเมตร รวมถึงจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในน้ำตลอดเวลาซึ่งจะทำให้แผลผ่าตัดไม่สามารถสมานตัวได้
เดฟ เจนิเก ผู้อำนวยการสวนสัตว์ซินซินแนติ กล่าวด้วยความเสียใจว่า “พวกเราช็อกมากในตอนนี้ เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์แบบนี้ เธอสู้จนถึงที่สุดแล้ว” ขณะที่ อาฟตาบ ปูเรวัล นายกเทศมนตรีเมืองซินซินแนติ โพสต์ข้อความยกย่องว่าฟิโอนาคือสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นกับความสุขที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้คนทั่วโลก ทันทีที่ข่าวแพร่สะพัดออกไป ชาวเมืองจำนวนมากต่างนำดอกไม้พร้อมการ์ดข้อความมาวางไว้อาลัยบริเวณรูปปั้นฮิปโปหน้าทางเข้าสวนสัตว์
สำหรับฟิโอนาเป็นฮิปโปโปเตมัสแม่น้ำไนล์ตัวแรกที่เกิดในสวนสัตว์ซินซินแนติในรอบ 75 ปี เธอโด่งดังไปทั่วโลกตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 หลังจากคลอดก่อนกำหนดถึง 6 สัปดาห์ด้วยน้ำหนักแรกเกิดเพียง 13.2 กิโลกรัม แต่สามารถต่อสู้จนรอดชีวิตมาได้จากการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เรื่องราวของเธอสร้างแรงบันดาลใจจนเกิดเป็นหนังสือ สินค้าที่ระลึก รวมถึงรสชาติไอศกรีม โดยเธอจะมีอายุครบ 10 ปีในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้
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อ้างอิงจาก: Cincinnati Zoo & Botanical Garden , The Guardian , PBS News